مهدوی کیا مورد تایید همه است/ از من در مورد پرسپولیس نپرسید!

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه مراسم انتخاب برترین‌ها و نیز قرعه کشی لیگ برتر فوتبال گفت: خوشحالم که این مراسم برگزار می‌شود و داریم یواش یواش به سمت اروپایی‌ها که به پیشکسوتانشان احترام می‌گذارند نزدیک می‌شویم. امیدوارم این مراسم ادامه یابد.

وی درباره این که به عنوان نماینده پیشکسوتان فوتبال در این مراسم حضور یافته است، خاطرنشان کرد: از ما بیشتر پیشکسوتان زیادی هستند و من به عنوان یک ورزشکار کوچک در این مراسم حاضر شده‌ام.

پروین در پاسخ به یک خبرنگار تلویزیونی که از وی درباره شرایط تیم پرسپولیس پرسیده بود، گفت: الآن دیگر فردوسی‌پور اینجا نیست که ما را بپیچانی!

وی در واکنش به اصرار خبرنگاران بر این سوال گفت: قربانت بروم. از این سوالها از من نپرس. درباره پرسپولیس از من نپرس.

عضو سابق هیات مدیره پرسپولیس درباره انتخاب مهدی مهدوی‌کیا به عنوان بازیکن اخلاق اظهار داشت: مهدوی‌کیا شایستگی این عنوان را داشت. مهدی مورد تایید همه است.