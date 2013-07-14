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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

حمله پلیس ترکیه به معترضان/ اعتراضات مخالفان دولت ادامه دارد

حمله پلیس ترکیه به معترضان/ اعتراضات مخالفان دولت ادامه دارد

پلیس ترکیه شب گذشته با استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش اقدام به متفرق کردن تظاهرات کنندگانی کرد که در پارک گزی تجمع کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارک گزی شب گذشته بار دیگر شاهد برگزاری تجمع اعتراض آمیز بود که پلیس همانند یک ماه گذشته با استفاده از ماشین آب پاش و گاز اشک آور اقدام به متفرق کردن آنها کرد.

در پی این سرکوب، تجمع کنندگان به خیایان های اطراف فرار کردند.

رویترز از درگیری برخی از تجمع کنندگان با صاحب فروشگاه هایی خبر داده که به دلیل انجام اعتراضات از تاریخ 31 می تا کنون کسب و کار آنها دچار مشکل شده است.

با وجود صرف نظر دولت ترکیه از تخریب پارک گزی اعتراضات ضد دولتی در این کشور به ویژه شهر استانبول همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2096245

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