فروپاشی کامل جبهه تروریستها در سوریه/ لزوم فشار غرب به مخالفان برای شرکت در گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "ویچسلاو ماتوزوف" دیپلمات سابق روسی درباره تروریستهای فعال در سوریه گفت: جبهه مخالفان دولت سوریه به طور کلی از هم پاشیده است.

وی با بیان این مطلب افزود: تنها راه حل بحران کنونی در سوریه این است که روسیه حامیان غربی و عربی مخالفان سوری را مجبور کند تا از حمایت نظامی آنها دست بردارند.

دیپلمات سابق روس ادامه داد: غرب باید به مخالفانی که همچنان تحت اوامر آمریکا هستند اعمال فشار کند تا سر میز مذاکره حاضر شوند.

ویچسلاو ماتوزوف در پایان اظهار داشت: درگیری میان گروه موسوم به ارتش آزاد با گروهک تروریستی دولت اسلامی عراق و شام برای به دست گرفتن کنترل مناطق مرزی با ترکیه ادامه پیدا می کند.