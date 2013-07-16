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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۷

دیپلمات سابق روسیه تاکید کرد؛

فروپاشی کامل جبهه تروریستها در سوریه/ لزوم فشار غرب به مخالفان برای شرکت در گفتگوها

فروپاشی کامل جبهه تروریستها در سوریه/ لزوم فشار غرب به مخالفان برای شرکت در گفتگوها

یک دیپلمات سابق روسیه با تاکید بر فروپاشی کامل جبهه تروریستهای مخالف دولت سوریه تاکید کرد که تنها راه حل بحران سوریه توقف کامل حمایت نظامی غربی ها از جمله آمریکا از مخالفان سوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "ویچسلاو ماتوزوف" دیپلمات سابق روسی درباره تروریستهای فعال در سوریه گفت: جبهه مخالفان دولت سوریه به طور کلی از هم پاشیده است.

وی با بیان این مطلب افزود: تنها راه حل بحران کنونی در سوریه این است که روسیه حامیان غربی و عربی مخالفان سوری را مجبور کند تا از حمایت نظامی آنها دست بردارند.

دیپلمات سابق روس ادامه داد: غرب باید به مخالفانی که همچنان تحت اوامر آمریکا هستند اعمال فشار کند تا سر میز مذاکره حاضر شوند.

ویچسلاو ماتوزوف در پایان اظهار داشت: درگیری میان گروه موسوم به ارتش آزاد با گروهک تروریستی دولت اسلامی عراق و شام برای به دست گرفتن کنترل مناطق مرزی با ترکیه ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 2097655

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