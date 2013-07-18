به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مولایی با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران در ستاد مرکز و مدارس علمیه قابل توجه است، گفت: از جمله فعالیت‌های قرآنی ستاد مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران می‌توان به اقدامات دفتر فناوری اطلاعات اشاره کرد.

وی از ارائه سایت ویژه قرآنی و تهیه سامانه قرآن به عنوان برخی اقدامات دفتر فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران یاد کرد و ادامه داد: سایت قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن کریم رونمایی خواهد شد.

مدیر ارتباطات حوزه‌های علمیه خواهران در ادامه یادآور شد: امیدواریم در نمایشگاه قرآن کریم فصلنامه قرآنی آیت و بیانیه سال 92 مرکز تحقیقات زن و خانواده نیز رونمایی شود.

نمایشگاه قرآن بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه‌های علمیه

مدیر ارتباطات حوزه‌های علمیه خواهران نمایشگاه قرآن کریم را بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه‌های علمیه به مخاطبان دانست و گفت: اگر حضور مراکز حوزوی در چارچوب مناسب نمایشگاهی اعم از محصولات فاخر، غرفه‌داران فعال،‌ غرفه جذاب و ... صورت پذیرد، اثرات بسیار مفیدی را برای تعامل با مخاطب به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته ارتباط بسیار خوبی بین مراکز حوزوی برای هم‌افزایی غرفه‌ها و تقویت بخش حوزوی نمایشگاه صورت گرفته است و اکنون شاهد حضور بانشاط و فعال سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این عرصه هستیم.

تاکید بر ایجاد زمینه فعالیت مشترک مراکز حوزوی در عرصه تولید آثار فاخر قرآنی

مولایی ایجاد زمینه فعالیت مشترک مراکز حوزوی در عرصه تولید آثار فاخر قرآنی در طول سال را ضروری دانست و اضافه کرد: به علت کثرت کارها و پراکندگی فعالیت‌ها،‌ گاهی شاهد موازی‌کاری‌هایی در تولید آثار هستیم که علاوه بر صرف هزینه‌هایی از بیت‌المال، موجب تکراری شدن محصولات عرضه‌شده در نمایشگاه برای مخاطبان می‌گردد.

وی در پایان ضمن تقدیر از مسئولان قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برپایی و تدارک این نمایشگاه خواستار تعامل بیش از پیش این وزارتخانه با مراکز فرهنگی‌ ـ قرآنی حوزه‌های علمیه شد.

