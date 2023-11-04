کیفی سازی نمایشگاه قرآن در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای سیاستگذاری سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خیر مقدم به اعضای شورا و گرامیداشت مقاومت غزه گفت: این جلسه با هدف سیاستگذاری و ریل گذاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن برگزار شده است.
وی درباره اهمیت نمایشگاه قرآن گفت: امسال اهمیت نمایشگاه از سالهای پیش بیشتر است و اتفاقات این روزها غزه و فلسطین و اتفاق تلخ جسارت به ساحت قرآن کریم و همچنین رفتار شایسته رئیس جمهور در سازمان ملل و بالا بردن قرآن و بوسیدن کلام وحی، تصویر زیبایی را در اذهان به جای گذاشته که به این موضوعات باید توجه داشت.
وی ادامه داد: نمایشگاه قرآن یک پدیده بی نظیر در جهان اسلام است و در کشور هم مورد توجه مردم است و اگر دال مرکزی انس باشد نمایشگاه در همین زمینه رو به حرکت است.
معاف گفت: تاکید وزیر فرهنگ بر کیفی سازی نمایشگاه قرآن است و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم علاوه بر توسعه کمی بر توسعه کیفی فعالیتهای قرآنی توجه شده و این امر همواره در اولویت قرار گرفته است.
وی گفت: ناظر به ماجرای جسارت به ساحت قرآن کریم هم پیشنهاداتی از افراد گرفته شده است و ترجمه کلام وحی به زبانهای مختلف پیشنهاد خوبی بود که در حال پیگیری آن هستیم.
در ادامه محمد مهدی عزیز زاده رئیس دبیرخانه دائمی نمایشگاههای قرآنی ضمن گزارش اجمالی از سی امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به بیان و توضیح کلیاتی از برنامههای در نظر گرفته شده در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن پرداخت.
محمدمهدی اسماعیلی در این جلسه با توجه به سالگرد شهدای امنیت شهیدان آرمان علیوردی و شهید روح اله عجمیان یاد آنها را گرامیداشت و گفت: در این جلسه نکات دقیقی از طرف دوستان مطرح شد، دوستان حاضر از فعالان قرآن هستند و سالها به اشکال مختلف در فرایند برگزاری نمایشگاه حاضر بودند.
اسماعیلی ادامه داد: کسی ادعا ندارد که کاری بدون نقص انجام شده و از همین رو همواره باید در صدد رفع مشکلات باشیم.
وی به نقش مهم شورای سیاستگذاری در این زمینه و آسیب شناسی مشکلات و مسائل ادوار گذشته اشاره کرد و تاکید کرد: استخراج مطالب به صورت مدون و تجربه نگاری در این زمینه میتواند برای افراد در آینده هم راه گشا باشد.
وزیر فرهنگ گفت: در برگزاری نمایشگاه قرآن باید علاوه بر حفظ ایدههای اولیه و جهت گیری اصلی، باید جهت گیری های نو هم در این زمینه صورت گیرد.
وی همزمانی ایام تعطیلات عید نوروز و ماه مبارک رمضان را فرصتی برای بهرهبرداری بیشتر مردم از فعالیتهای نمایشگاه قرآن برشمرد و افزود: همزمانی برگزاری دوره پیش روی نمایشگاه قرآن کریم با تعطیلات عید نوروز، با برنامه ریزی مناسب میتواند فرصتی مناسب برای بهره مندی هرچه بیشتر از نمایشگاه باشد.
اسماعیلی اهمیت فعالیت مساجد و پایگاههای قرآنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید ظرفیت مساجد و پایگاههای قرآنی فعال شود و در استانها هم به این امر توجه شود.
وزیر فرهنگ همچنین با اشاره به فعالیتهای حوزه بینالملل نمایشگاه قرآن تاکید کرد: کشورهای موفق در زمینههای مختلف قرآنی مثل رشته حفظ، ناظر به تاکید مقام معظم رهبری به نمایشگاه دعوت شده و از تجربه و ظرفیت آنها استفاده شود.
وی همچنین در بحث عفاف و حجاب نمایشگاه را فرصتی برای عرضه مستقیم اجناس عفاف و حجاب فاخر و مناسب خواند که عرضه این محصولات باید در مکان نمایشگاه به صورت مستقیم به مصرف کننده برسد.
وزیر فرهنگ با اشاره به اهمیت محول کردن فعالیتها به حلقههای میانی که همان مردم هستند گفت: مردمی سازی در برگزاری نمایشگاه حتماً پیگیری شود تا مردم هم در نمایشگاه قرآن به عنوان حلقههای میانی مشغول فعالیت شوند.
اسماعیلی نمایشگاه قرآن را یک رویداد میلیونی خواند و گفت: نمایشگاه قرآن یک رویداد میلیونی است که باید از این ظرفیت نهایت بهره را برد.
وی ادامه داد: این موضوع قابلیت پرداخت بسیار دارد و در این زمینه باید نوآوریها صورت گیرد و دامن زدن به این فعالیتها در استانها امر بسیار خوبی است.
وزیر فرهنگ همچنین به تولید محتوای حداکثری با محوریت نمایشگاه قرآن اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه قرآن باید با حفظ جذابیتهای دینی و طراحی برنامههای ضمنی انجام شود.
محمدمهدی اسماعیلی در پایان صحبتهایش تاکید کرد: همه با هم و در کنار هم میتوانیم اتفاقی ماندگاری که باعث توسعه شود را رقم بزنیم.
لزوم توجه به موضوع قرآن در خانواده
حجتالاسلام غلامرضا قاسمیان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت تلاوت قرآن در منازل و مجالس خانگی قرآن گفت: این یک امر مهم است و باید پیگیری شود و تلاوت قرآن در منازل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوعات نمایشگاه باید ناظر بر مسائل روز باشد و در همین زمینه با رعایت امور تربیتی باید از ظرفیت نوجوانان بهره مند شد.
حجتالاسلام قاسمیان همچنین بر احیای هویتها و ظرفیتهای قرآنی موجود در استانها تاکید کرد و ادامه داد: شهرستانهایی وجود دارد که مسئله حفظ قرآن در خانوادههای آن به صورت جدی پیگیری میشود و توجه به این ظرفیتها لازم است.
افزایش سطح ارتباطات با کشورهای مختلف در نمایشگاه سی و یکم
سید مهدی مصطفوی قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری نیز در این جلسه درباره بخش بینالملل نمایشگاه قرآن گفت: امروز در سطح جهان معتقدند که دو کشور در مسئله فلسطین فعال است، یکی ایران یکی آمریکا و این قدرت پذیرفته شده ایران نکته خوبی است که باید از این ظرفیت بهره مند شد و در همین زمینه باید سطح ارتباطات با سایر کشورها در نمایشگاه قرآن افزایش یابد.
وی ادامه داد: در نمایشگاه قرآن علاوه بر حضور میهمانان خارجی، فرصتی برای بینالمللی کردن مسائل قرآن از طرف کشور وجود دارد که تمهیدات خاص خود را میطلبد.
وی در پایان صحبتهایش به ظرفیتهای قرآنی فاخر موجود در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیتهای فاخر قرآنی موزه مناسب و در خور در این زمینه وجود ندارد تا میهمانان خارجی و حتی افراد در داخل از آن استفاده کنند.
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