به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عسگرپور در پاسخ به سخنان جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در ارتباط با باز شدن پلمپ خانه سینما گفت: وی عنوان کرده تا دو گروه مذاکره نکنند درب خانه سینما بسته می‌ماند پس بهتر است من دوباره درخواستم را تکرار کنم.

وی افزود: آقایان می‌خواهند قبل از بررسی قضایی برگه چسبانده شده به در خانه سینما ان را بکنند تا اثر جرم را از بین ببرند. اگر این پلمپ قانونی است و ما نمی‌توانیم وارد شویم پس ما می‌ایستیم تا بازرس کشیک به این ساختمان مراجعه کند تا قانونی یا غیرقانونی بودن پلمپ مشخص شود.

عسگرپور ادامه داد: پس از بررسی پلمپ این ساختمان اثر جرم می‌تواند پاک شود. من باز هم تاکید می‌کنم ما یک گروه بیشتر نیستیم و گروه دومی وجود ندارد. اینجا شبانه قفل‌ها نیز عوض شده است و ما نمی‌گذاریم اثر جرم تا قبل از رسیدن بازرس پاک شود.

وی در پایان از یاری ساکنان کوچه سمنان سپاسگزاری کرد. همچنان با حضور جمعی از هنرمندان سینما تحصن در مقابل خانه سینما واقع در کوچه سمنان ادامه دارد.

مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، رضا کیانیان، بهمن فرمان آرا، رخشان بنی اعتماد، کیومرث پوراحمد، پرویز پرستویی، حسن برزیده، پرویز پورحسینی، غلامرضا موسوی، منوچهر محمدی، الهام پاوه نژاد، سامان مقدم، رویا تیموریان، مسعود رایگان، وحید موساییان، فاطمه گودرزی، مریم بوبانی، همایون ارشادی، حسن پورشیرازی، مهرداد صدیقیان، محمد مهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، همایون اسعدیان، مجتبی راعی، قاسم زارع، حمیرا ریاضی، محمدعلی سجادی، کمال تبریزی، شهرام مکری، مهرداد فرید، ستاره اسکندری، جواد نوروزبیگی،منوچهر شاهسواری، محمد پیرهادی، پگاه آهنگرانی، امیر اثباتی، ابراهیم مختاری، ژاله صامتی، مهدی رحمانی، مهران کاشانی، مجید برزگر، مجتبی میرطهماست، سپیده عبدالوهاب، علیرضا داوودنژاد، رضا داوودنژاد، محسن هاشمی، بیژن امکانیان، صابر ابر، هانیه توسلی، مهرشاد کارخانی، عزیزالله حمیدنژاد، علی دهکردی، خسرو دهقان، جعفر دهقان،‌محمدعلی نجفی، بهروز شعیبی، جعفر صانعی مقدم، مهدی فخیم زاده، عزیز ساعتی، پیمان قاسمخانی، پارسا پیروزفر، بیژن امکانیان، داریوش اسدزاده، رضا درمیشیان، سروش صحت، کامبوزیا پرتوی، رهبر قنبری، کیوان کثیریان، ابراهیم شیبانی، امیرحسین علم الهدی، مازیار میری، بیژن میرباقری، رسول صدرعاملی، عبدالله اسفندیاری و ... از جمله سینماگران حاضر در این تجمع هستند.

