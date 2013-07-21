حکم موقت دادگاه برای تشکیل نشدن خانه سینما 2/ دو وکیل توضیح دادند

جمال خندان وکیل خانه سینما درباره دستور نهایی دادگاه در رابطه با این نهاد صنفی به خبرنگار مهر گفت: شعبه 27 دادگاه عمومی تهران بعد از بررسی اسناد خانه سینما که از سوی ما ارائه شد، هیأت مدیره این خانه را به عنوان هیأت مدیره قانونی معرفی کرد. همچنین طبق دستوری موقت از سوی دادگاه تا زمانی که به اصل موضوع خانه سینما به صورت قانونی رسیدگی شود، نباید خانه سینما 2 تشکیل شود.

وی ادامه داد: این یک دستور موقت است که ابلاغ شده است و وزارت ارشاد نمی‌تواند تا اعلام نتیجه از سوی دادگاه، اقدامی برای تشکیل خانه سینما 2 انجام دهد.

خندان در پاسخ به این پرسش که دستور نهایی دادگاه در رابطه با خانه سینما چه زمانی ابلاغ خواهد شد، گفت: هنوز زمان برگزاری دادگاه به ما اعلام نشده است.

وکیل سازمان سینمایی پاسخ می‌دهد

همچنین بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی و وکیل سازمان سینمایی با تأیید ابلاغ این دستور موقت از سوی دادگاه به سازمان سینمایی، توضیح داد: هر شخصی می تواند با ارائه مدارک، درخواست صدور دستور موقت از سوی دادگاه را داشته باشد. در این حالت اگر مدارک ارائه شده به دادگاه مدارک کامل، مستند و قانونی باشد بدون پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی، دادگاه دستور موقت را صادر می کند.

ادعایشان ثابت نشود باید 20 میلیون خسارت بدهند

مشاور حقوقی سازمان سینمایی گفت: مدارکی که وکیل خانه سینما به دادگاه ارائه کرده کامل نبود و همین مسئله سبب شده است تا دادگاه برای صدور دستور موقت 20 میلیون تومان از خانه سینما بگیرد تا در صورت عدم اثبات حق شاکی، این مبلغ به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند.

وی افزود: شعبه 27 مجمتع شهید بهشتی قطعا از صدور حکم تعطیلی دائم خانه سینما مطلع نبوده که دستور موقت را صادر کرده است.

خانه اصناف سینمای ایران 19 تیرماه مجمع عمومی خود را برگزار کرد و هیات مدیره خود را انتخاب کرد. این انتخابات از سوی وزارت ارشاد قانونی اعلام شد و حبیب‌الله کاسه ساز به عنوان هیت مدیره خانه اصناف سینما انتخاب شد. این صنف تازه تاسیس به نام خانه سینما 2 هم خوانده می شود.

پلمپ ساختمان شماره یک خانه سینما در شامگاه دوشنبه باعث تجمع صبح سه‌شنبه و پنجشبه اهالی خانه سینما مقابل این ساختمان شد تا سینماگران اجازه تصرف ساختمان را توسط نهاد جدید ندهند. همچنین صبح روز یکشنبه 30 تیرماه، اعضای خانه اصناف سینمای ایران با حضور سینماگرانی چون حبیب الله کاسه ساز، حبیب کاووش و محسن محسنی نسب و ... در مقابل ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجمع کردند.