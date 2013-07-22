سرقت خودرو در مقابل چشمان مالباختگان/ دستگیری هنگام کلاهبرداری

به گزارش خبرنگار مهر ، 21 خرداد امسال مأموران کلانتری 114 غیاثی در جریان سرقت یک دستگاه خودرو پژو پارس در خیابان خاوران قرار گرفتند .

با حضور صاحب خودرو در کلانتری ، وی در اظهارات اولیه به مأموران اعلام کرد که قصد فروش خودرو پژو پارس خود را داشته که فردی به بهانه دور زدن با ماشین اقدام به سرقت خودرو کرده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت خودرو" و به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران ، پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : به دلیل مشکلات مالی قصد فروش خودرو شخصی ام را داشته و به همین علت آگهی فروش خودرو را به همراه شماره تماس ، در پشت شیشه عقب ماشین چسبانده بودم تا اینکه یک روز قبل از سرقت فرد ناشناسی با من تماس گرفت و مدعی شد که خودرو را در خیابان دیده و قصد خرید آن را دارد . فردای آن روز این شخص برای بازدید و خرید خودرو ، با من در داخل گاراژ در خیابان خاوران قرار ملاقات گذاشت و زمانی که به بهانه امتحان کردن ماشین ، موتور خودرو را روشن کرده بود در یک لحظه و با استفاده از غفلت من اقدام به سرقت ماشین کرده و از محل متواری شد.

با توجه به شیوه و شگرد سرقت و احتمال سابقه دار بودن سارق ، کارآگاهان با انجام چهره نگاری و بررسی بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار موفق به شناسایی "فرزین" 36 ساله شدند که از سال 75 ، بارها و به اتهام ارتکاب جرایم مختلف ایراد ضرب و جرح ، غصب عناوین و مشاغل دولتی و ... بارها دستگیر و روانه زندان شده بود .

با شناسایی هویت متهم ، کارآگاهان پایگاه ششم با نیابت قضایی به محل سکونت "فرزین" در منطقه سلطان آباد مراجعه و در تحقیقات خود متوجه شدند که وی پس از آزادی از زندان در سال 1391 محل سکونت خود را تغییر داده است .

13 تیر مأموران پلیس آگاهی شهرستان قم هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژو پارس مشکوک شدند که با بررسی سوابق خودرو پی بردند که خودرو سرقتی بوده و دستور توقیف خودرو و دستگیری سرنشینان آن از سوی پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ در سیستم جامع پلیس ثبت شده است. بلافاصله خودرو همراه دو سرنشین داخل آن توقیف و هویت راننده آن به نام "فرزین" مورد شناسایی قرار گرفت .

با انتقال سرنشینان خودرو به پلیس آگاهی شهرستان قم و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که سرنشین دوم خودرو از سرقتی بودن ماشین و هویتِ فرزین به عنوان یک مجرم سابقه دار هیچ اطلاعی نداشته و متهم قصد داشته تا با غصب عناوین دولتی و به بهانه تهیه وام برای این شخص ، اقدام به کلاهبرداری از وی کند .

با انتقال متهم به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ و در بررسی اسناد و مدارک شناسایی به دست آمده از داخل خودرو سرقتی ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از مالباختگان و شکاتی شدند که متهم به شیوه ای مشابه اقدام به سرقت خودرو کرده بود .

یکی از این افراد، پس از حضور در پایگاه ششم و شناسایی دقیق متهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: این آقا با معرفی خود به عنوان سرهنگ یکی از ارگان های نظامی و به بهانه خرید خودرو سمند با من قرار ملاقات گذاشت. زمانیکه این شخص از من درخواست کرد تا خودرو را از نظر فنی بررسی کند، من نیز غافل از نیت وی خودرو را در اختیارش قرار داده و او نیز از همین فرصت استفاده کرده و خودرو سمند را در برابر چشمانم سرقت کرد .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با شناسایی تعدادی از مالباختگان که متهم به شیوه ای مشابه و با غصب عناوین و مشاغل دولتی اقدام به سرقت خودرو از آنها کرده و با توجه به احتمال ارتکاب سایر سرقت ها و جرایم و افزایش تعداد شکات و مالباختگان ، دستور انتشار تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از تمام شکات احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان نبرد شمالی ـ انتهای خیابان شهید بیدی مراجعه کنند .