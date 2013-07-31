بیش از 20 درصد جمعیت تهران حاشیه نشین شده اند

دکتر غلامرضا انصاری رئیس پیشین سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالعات جهانی بیانگر آن است که بین فقر و حاشیه نشینی رابطه مستقیمی وجود دارد و همین که گروهی از شهروندان قادر نیستند برای اسکان و زندگی در مرکز کلانشهرها زندگی کنند و مجبور می شوند به حاشیه کم امکانات شهرهای بزرگ پناه بیاورند، نشان می دهد حاشیه نشینی، نماد فقر و فلاکت، عدم توزیع عادلانه ثروت و استثمار است. در این میان آنچه که نگران کننده است سرعت افزایش حاشیه‌نشینی در تهران و سایر کلان شهر هاست که نشان از نابسامانی اقتصادی و بیکاری مزمن دارد.

وی افزود: حاشیه نشینی ارتباط تنگاتنگی با بحث مهاجرت دارد، به طوریکه می توان گفت اغلب حاشیه نشینان شهرها از مهاجرانی هستند که به امید زندگی بهتر و اشتغال به سوی شهر های بزرگ روانه شده اند ولی نتوانسته اند اقامتگاهی در قلب شهر پیدا کنند و مجبور به سکونت در اقامتگاه های خودبنیان و بدور از امکانات اولیه شهری شده اند.

عضو منتخب شورای شهر چهارم تهران با اشاره به اینکه مشکلات بهداشتی و آموزشی و اقتصادی حاشیه‌نشینان برای همه سیاستگزاران رنج آور و تامل آفرین است اظهار داشت: آنچه که از وضعیت شهر تهران قابل رصد کردن است آن است که متاسفانه تهران در محاصره ی حاشیه نشینی قرار گرفته است و ردپای نابسامانی اقتصادی، عدم توزیع عادلانه ثروت در کشور، نبود عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه و بی‌تدبیری در مدیریت اجرایی در گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ بویژه تهران به وضوح دیده می شود و بی شک در صورت تداوم سياستهاي فعلي، مي تواند كشور را با بحران بزرگي مواجه كند.

وی با تاکید بر این نکته که حاشيه نشيني يكي از بسترهاي وسيع ناهنجاري هاي اجتماعي است اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان حاشیه نشینی را به یک زلزله مهیب تشبیه کرده اند.البته بی انصافی است که بگوییم در این مناطق حاشیه نشین، همه شهروندان با جرم و بزهکاری در ارتباط هستند؛ اتفاقا خیلی از افراد ساکن مناطق حاشیه ای، ضمن رعایت قانون و حقوق دیگران، زندگی مسالمت آمیزی با سایر همشهریان شان دارند، اما واقعیت این است که ساختار این مناطق و کمبود مباحث آموزشی درکنار نفوذ گروه های مرتبط با پدیده شوم مواد مخدر شرایطی را به این گونه مناطق تحمیل کرده است که پتانسیل بروز آسیبهای اجتماعی و بدنبال آن گسترش جرایم در آنجا بسیار بالاست.

به گفته انصاری، مطالعات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که آسیبهای اجتماعی نظیر ترک تحصیل نوجوانان،کودکان کار،کودکان خیابانی،اعتیاد،قاچاق مواد مخدر،سرقت،بزهکاری در کمین ساکنین حاشیه های شهرهای بزرگ است و دور بودن از امکانات آموزشی و بهداشتی نیز مزید علت شده و گاهی در کنار فقر و بیکاری ، فرد را به ارتکاب جرایم سوق می دهد.

وی در پایان تصریح کرد: بي توجهي و غفلت از ساماندهي حاشيه نشيني و عملياتي نكردن قابليتهاي حقوقي و اجرايي در اين زمينه، هزينه هاي سنگيني را به دولت، جامعه و مردم تحميل مي كند و متاسفانه آنچه که رنج آور است آن است که در این خصوص شاهد یک مدیریت واحد و یکپارچه در کشور نیستیم.