به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پس از معاینات صبح امروز، پزشک جراح مهرداد پولادی تصمیم گرفت او را تا روز چهارشنبه در بیمارستان نگه دارد.

دکتر حقیقیت در این باره گفت: پزشک جراح از روند کار بسیار راضی است. از قبل هم قرار بود وضعیت پولادی امروز بررسی شود. در نهایت نظر به اهمیت اقدامات پرستاری پس از جراحی بویژه در اعمال پیوند، تصمیم گرفته شد او تا سه روز دیگر یعنی تا روز چهارشنبه در بیمارستان بستری باشد.



با این توضیحات به نظر می‌رسد با توجه به اینکه پولادی پس از اعمال جراحی قبلی دچار عفونت شده بود، گروه پزشکی معالج می‌خواهند تمام جوانب امر را زیر نظر داشته باشند.