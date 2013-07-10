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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

آینده مبهم بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس/ پولادی: امیدوارم زودتر برگردم

آینده مبهم بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس/ پولادی: امیدوارم زودتر برگردم

بازیکن چپ پای تیم فوتبال پرسپولیس گفت: امیدوارم با پیگیری‌هایی که کادر پزشکی پرسپولیس انجام می‌دهد در آینده نزدیک به میدان برگردم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد پولادی در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش افزود: همراه پزشک تیم به چند نفر از بهترین متخصصان مراجعه خواهیم کرد تا در پایان درباره بهترین روش برای بهبودی پایم تصمیم‌گیری شود. امروز هم به این منظور و هم برای دیدن بچه‌ها در تمرین حضور پیدا کردم.

هافبک پرسپولیس درباره ارزیابی خود از شرایط تیم برای شروع فصل جدید اظهار داشت: زیاد کنار تیم نبودم و شاید نتوانم نظر دقیقی بدهم ولی در کل حال و هوای تیم را خوب می‌بینم. استخوان‌بندی تیم حفظ شده و یکسری بازیکنان جوان و با انگیزه هم آمده‌اند. امیدوارم امسال بتوانیم آنچه هواداران انتظار دارند را به آنها بدهیم. فعلا که شرایط تیم بر وفق مراد به نظر می‌رسد.
 

کد مطلب 2090606

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