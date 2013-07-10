آینده مبهم بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس/ پولادی: امیدوارم زودتر برگردم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد پولادی در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش افزود: همراه پزشک تیم به چند نفر از بهترین متخصصان مراجعه خواهیم کرد تا در پایان درباره بهترین روش برای بهبودی پایم تصمیمگیری شود. امروز هم به این منظور و هم برای دیدن بچهها در تمرین حضور پیدا کردم.
هافبک پرسپولیس درباره ارزیابی خود از شرایط تیم برای شروع فصل جدید اظهار داشت: زیاد کنار تیم نبودم و شاید نتوانم نظر دقیقی بدهم ولی در کل حال و هوای تیم را خوب میبینم. استخوانبندی تیم حفظ شده و یکسری بازیکنان جوان و با انگیزه هم آمدهاند. امیدوارم امسال بتوانیم آنچه هواداران انتظار دارند را به آنها بدهیم. فعلا که شرایط تیم بر وفق مراد به نظر میرسد.
بازیکن چپ پای تیم فوتبال پرسپولیس گفت: امیدوارم با پیگیریهایی که کادر پزشکی پرسپولیس انجام میدهد در آینده نزدیک به میدان برگردم.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد پولادی در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش افزود: همراه پزشک تیم به چند نفر از بهترین متخصصان مراجعه خواهیم کرد تا در پایان درباره بهترین روش برای بهبودی پایم تصمیمگیری شود. امروز هم به این منظور و هم برای دیدن بچهها در تمرین حضور پیدا کردم.
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