آینده مبهم بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس/ پولادی: امیدوارم زودتر برگردم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد پولادی در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش افزود: همراه پزشک تیم به چند نفر از بهترین متخصصان مراجعه خواهیم کرد تا در پایان درباره بهترین روش برای بهبودی پایم تصمیم‌گیری شود. امروز هم به این منظور و هم برای دیدن بچه‌ها در تمرین حضور پیدا کردم.



هافبک پرسپولیس درباره ارزیابی خود از شرایط تیم برای شروع فصل جدید اظهار داشت: زیاد کنار تیم نبودم و شاید نتوانم نظر دقیقی بدهم ولی در کل حال و هوای تیم را خوب می‌بینم. استخوان‌بندی تیم حفظ شده و یکسری بازیکنان جوان و با انگیزه هم آمده‌اند. امیدوارم امسال بتوانیم آنچه هواداران انتظار دارند را به آنها بدهیم. فعلا که شرایط تیم بر وفق مراد به نظر می‌رسد.

