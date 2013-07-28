دایی نبود، حضورم در پرسپولیس ریسک بود

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه در خصوص آخرین وضعیتش در تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: ترجیح و نظر علی دایی در این دیدار آن بود که بازی نکنم ولی من آمادهام و هر وقت که ایشان صلاح بداند تمام و کمال در خدمت تیم خواهم بود و سعی میکنم هرگاه بازی کردم مثمرثمر باشم.
وی درباره اینکه فکر میکند چه زمانی در ترکیب قرار بگیرد ادامه داد: به این فکر نمیکنم چون بستگی به اتفاقات و نظر سرمربی دارد. آن بخشی که به من مربوط میشود، آماده بودن از نظر فنی، روحی و بدنی است. از سوی دیگر وقتی تیم عوض میکنی، زمانی طول میکشد تا جا بیفتی و چند بازی باید بگذرد.
بازیکن جوان پرسپولیس تصریح کرد: آنچه به من قوت قلب میدهد این است که با انتخاب علی دایی آمدم و حتما ایشان از روی طرح و برنامهای این تصمیم را گرفت. شاید اگر غیر از این بود به پرسپولیس نمیآمدم. البته پرسپولیس تیم بزرگی است که بسیاری آرزوی بازی در آن را دارند ولی اگر نظر مثبت آقای دایی نبود شاید با توجه به جوانی، ریسک نمیکردم ولی حالا نسبت به آینده خودم و تیم مطمئن هستم.
وی درباره اولین بازی خود اظهار داشت: باید قدم اول را محکم بر میداشتیم. این خیلی مهم بود تا هواداران خوش بین بشوند. خدا را شکر که بردیم و امیدواریم در هفتههای آینده همین طور که نتیجه میگیریم بازی به بازی بهتر عمل کنیم. من قبل از این هم گفته بودم که تلفیق مناسبی از جوانی و تجربه داریم و واقعا احساس میکنم سال خوبی داریم و میتوانیم دل هواداران را شاد کنیم.
عالیشاه در پایان گفت: این را با تمام وجودم میگویم که بدون تماشاگر فوتبال معنی ندارد. فکر میکردم در این بازی ورزشگاه پر شود. حمایت آنها نباشد، پرسپولیس مفهوم خودش را از دست میدهد. امیدوارم با برآورده کردن خواستههای آنها در بازیهای بعدی به زودی شاهد پر شدن ورزشگاه آزادی در روز بازیهای خودمان باشیم.
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