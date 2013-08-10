توسعه میادین مشترک دراولویت وزارت نفت باشد/ زنگنه گزینه مناسبی است

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا تاجگردون جمعه شب در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز خبرنگار اظهار داشت: تسریع برداشت در حوزه میادین مشترک باید یکی از مهمترین اولویت های وزیر پیشنهادی دولت یازدهم باشد تا جبران چند سال تاخیر در این پروژه ها صورت گیرد.

تاجگردون افزود: وزیر پیشنهادی برای تصدی پست وزارت نفت با توجه به سابقه درخشان خود در زمان حضور در دولت خاتمی و برابری استحصال نفت و گاز از میادین مشترک با رقیب قطری خود، می تواند گزینه خوبی برای رسیدن به این مهم با توجه به وضعیت فعلی کشور باشد.

وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی در دوره قبلی وزارت خود مشکلاتی با مدیران مناطق نتفخیز جنوب داشته است، اظهار داشت: این مشکلات در آن زمان وجود داشته ولی چیزی که در حال حاضر مهم است مصالح نظام و اقتصاد است که مدیران مناطق نفتخیز جنوب نیز در این مسئله با وزیر پیشنهادی به توافق رسیده اند و حمایت خود را اعلام کرده اند.

نماینده شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاخیر در افتتاح فازهای پارس جنوبی ضرر سنگینی را به کشور تحمیل کرده است که جبران این مهم نیاز به سکاندار قوی در دولت جدید است که وزیر پیشنهادی می تواند گزینه مناسبی باشد.

تاجگردون همچنین مباحث مطرح شده توسط یکی از نمایندگان استان کهگیلویه وبویراحمد مبنی برجدایی مناطق نفتخیز بهمئی و گچساران از مناطق نفتخیز جنوب را غیر کارشناسی عنوان کرد وافزود: عواقب ناشی از این اظهارنظرها برای مناطق نفتخیز استان بسیار مضر است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: نفت و گاز یک ثروت ملی است و متعلق به همه مردم ایران است و نمی توان آن را مختص یک منطقه خاص دانست ولی می توان از درآمد آن برای عمران وآبادانی مناطق محروم و عملیاتی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه آمار مهاجرت بسیاری از متخصصان صنعت نفت به خارج کشور بسیار نگران کننده است بر رفع مشکلات رفاهی نیروی انسانی در مناق نفت خیز تاکید کرد و اظهارداشت: این مهاجرت حاصل بی توجهی به مسائل رفاهی نیروهای متخصص وعملیاتی صنعت نفت است.

این مسئول تصریح کرد: در حالی که حقوق و مزایای یک نیروی شاغل در شرکت های نفتی خارجی چند برابر نیروهای داخل کشور است خطر مهاجرت متخصصان هر لحظه این صنعت را تهدید می کند.

تاجگردون در ادامه سخنان خود را با ابراز رضایت از روند ایجاد شده در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران پس از انتصاب مدیرعامل جدید اظهارداشت: با توجه به روند فعلی عزل و نصب ها در این شرکت، آرامش نسبی در این شرکت در حال تثبیت است.

وی تاکید کرد: بزرگترین ضربه به صنعت نفت زمانی است که این صنعت سیاسی اداره شود که حاصل آن تاخیر چند ساله در بسیاری از پروژه های مهم تولیدی در چند سال اخیر است.