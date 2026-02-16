سدهای کشور تنها ۳۹ درصد ظرفیت خود آب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی روزهای پایانی دومین ماه از زمستان سپری میشود که وضعیت منابع آبی کشور همچنان نگرانکننده است و شماری از استانها با تنش آبی مواجهاند. تازهترین آمارها نشان میدهد از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۵ بهمنماه، حجم ورودی آب به مخازن سدهای کشور به ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش را نشان میدهد. این در حالی است که ورودی سدها در بازه مشابه سال آبی گذشته ۸ میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
در مقابل، میزان خروجی آب از سدهای کشور در همین بازه زمانی به ۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته است. سال گذشته خروجی سدها در این مدت ۱۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب بود که کاهش مصرف و مدیریت برداشت از منابع آبی در سال جاری را نشان میدهد.
با وجود این تغییرات، حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۲۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی دارد؛ چرا که در همین مقطع زمانی سال قبل، ذخایر سدها ۲۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون مترمکعب بود. بر این اساس، در حال حاضر تنها ۳۹ درصد ظرفیت سدهای کشور پر بوده و ۶۱ درصد مخازن سدها خالی است؛ موضوعی که زنگ هشدار جدی برای مدیریت منابع آب در ماههای آینده به شمار میرود.
وضعیت نابرابر بارشها در استانها
بررسی وضعیت بارندگیها نشان میدهد توزیع بارش در کشور نامتوازن بوده است. بر اساس آمارها، بارندگی در ۷ استان بیش از حد نرمال گزارش شده، در حالی که ۶ استان با کمترین میزان بارش در شرایط تنش آبی قرار دارند.
استانهای تهران، قم، مرکزی، قزوین، البرز و همدان در زمره استانهایی هستند که کمترین میزان بارندگی را تجربه کردهاند و با محدودیت جدی منابع آبی روبهرو هستند. در مقابل، استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان و هرمزگان بارندگی بالاتر از حد نرمال داشتهاند.
میانگین بارشها همچنان پایینتر از نرمال
همچنین میانگین بارش کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به ۱۲۷ میلیمتر رسیده است. این در حالی است که میانگین بلندمدت بارشها ۱۲۹.۳ میلیمتر بوده و در دوره مشابه سال گذشته تنها ۶۹.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود. هرچند بارشهای امسال نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما همچنان فاصله اندکی با شرایط نرمال دارد و برای جبران کسری منابع آبی کافی نیست.
کارشناسان معتقدند تداوم مدیریت مصرف، کاهش برداشت از سدها و برنامهریزی برای ماههای کمبارش پیشرو، برای عبور از تنش آبی در استانهای کمبارش ضروری است؛ در غیر این صورت، تابستان پیشرو میتواند با چالشهای جدیتری در تأمین آب همراه باشد.
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