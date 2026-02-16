واژگونی تریلی در محور کنگان – بوشهر؛ هدایت ترافیک به مسیرهای جایگزین

سرگرد سید مصطفی حسینیصفت در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح امروز در حدفاصل تقاطع غیرهمسطح شهدای گمنام بنک تا دوراهک رخ داد که طی آن یک دستگاه تریلی به دلیل خوابآلودگی راننده از مسیر خارج و واژگون شد.
وی افزود: راننده بلافاصله توسط عوامل اورژانس جادهای دوراهک به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شد و هماکنون تحت مراقبت و بستری است.
رئیس پلیس راه کنگان با اشاره به وضعیت ترافیکی محور بیان کرد: با حضور بهموقع نیروهای امدادی، پلیس راه و آتشنشانیهای بردستان و دوراهک در صحنه، مسیر اصلی ایمنسازی و ترافیک به مسیرهای جایگزین هدایت شد.
حسبنیصفت خاطرنشان کرد: در حال حاضر از کنارگذر، مسیر برای تردد بازگشایی شده و عبور و مرور در جریان است.
وی ضمن توصیه به رانندگان تأکید کرد: خوابآلودگی یکی از عوامل اصلی تصادفات جادهای به ویژه در ساعات ابتدایی صبح است و رانندگان باید پیش از حرکت از استراحت کافی اطمینان حاصل کنند تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
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