  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۱۸

واژگونی تریلی در محور کنگان – بوشهر؛ هدایت ترافیک به مسیرهای جایگزین

واژگونی تریلی در محور کنگان – بوشهر؛ هدایت ترافیک به مسیرهای جایگزین

بوشهر- رئیس پلیس راه کنگان از واژگونی یک دستگاه تریلی در محور جنوب به شمال کنگان به بوشهر خبر داد و علت حادثه را خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد.

سرگرد سید مصطفی حسینی‌صفت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح امروز در حدفاصل تقاطع غیرهمسطح شهدای گمنام بنک تا دوراهک رخ داد که طی آن یک دستگاه تریلی به دلیل خواب‌آلودگی راننده از مسیر خارج و واژگون شد.

وی افزود: راننده بلافاصله توسط عوامل اورژانس جاده‌ای دوراهک به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شد و هم‌اکنون تحت مراقبت و بستری است.

رئیس پلیس راه کنگان با اشاره به وضعیت ترافیکی محور بیان کرد: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی، پلیس راه و آتش‌نشانی‌های بردستان و دوراهک در صحنه، مسیر اصلی ایمن‌سازی و ترافیک به مسیرهای جایگزین هدایت شد.

حسبنی‌صفت خاطرنشان کرد: در حال حاضر از کنارگذر، مسیر برای تردد بازگشایی شده و عبور و مرور در جریان است.

واژگونی تریلی در محور کنگان – بوشهر؛ هدایت ترافیک به مسیرهای جایگزین

وی ضمن توصیه به رانندگان تأکید کرد: خواب‌آلودگی یکی از عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای به ویژه در ساعات ابتدایی صبح است و رانندگان باید پیش از حرکت از استراحت کافی اطمینان حاصل کنند تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

کد مطلب 6750160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها