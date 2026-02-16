به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند افرادی که به طور معمول ۱۴ بار یا بیشتر در هفته الکل مصرف می‌کنند، در مقایسه با افرادی که اصلاً الکل مصرف نمی‌کنند، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و رکتوم در آنها بیشتر است.

همچنین، محققان دریافتند افرادی که نوشیدن الکل را ترک می‌کنند، احتمال کمتری برای ابتلا به پولیپ‌های پیش‌سرطانی در روده بزرگ خود دارند.

«اریککا لافتفیلد»، محقق ارشد از موسسه ملی سرطان، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما یکی از اولین مطالعاتی است که به بررسی چگونگی ارتباط نوشیدن الکل در طول زندگی با آدنوم روده بزرگ و خطر سرطان روده بزرگ می‌پردازد.»

برای این مطالعه، محققان میانگین مصرف الکل در طول عمر بیش از ۸۸۰۰۰ آمریکایی را که بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ در یک آزمایش غربالگری سرطان NCI ثبت‌نام کرده بودند، پیگیری کردند. در میان این افراد، ۱۶۷۹ مورد سرطان روده بزرگ رخ داد.

این مطالعه نشان داد افرادی که در حال حاضر الکل مصرف می‌کنند و به طور متوسط ۱۴ بار یا بیشتر در هفته الکل مصرف می‌کنند، ۲۵٪ بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و ۹۵٪ بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان رکتوم هستند.

اما این مطالعه نشان داد افرادی که نوشیدن الکل را ترک کردند، در مقایسه با افرادی که در حال حاضر الکل مصرف می‌کنند، ۴۲ درصد کمتر احتمال ابتلا به پولیپ‌های پیش‌سرطانی در روده بزرگ خود را داشتند.

محققان گفتند که این ارتباط‌ها ممکن است ناشی از مواد سرطان‌زایی باشد که هنگام پردازش الکل توسط روده تولید می‌شوند یا سایر اثراتی که الکل ممکن است بر میکروب‌های روده داشته باشد.

محققان گفتند که تحقیقات بیشتری برای درک اینکه چگونه نوشیدن زیاد الکل ممکن است باعث سرطان روده بزرگ شود، مورد نیاز است.