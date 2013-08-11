به گزارش خبرنگار مهر، بارش بارانهای سیل آسا در شهرستان جیرفت طی روزهای اخیر خسارات زیادی را مردم وارد کرده است.

بارش باران و جاری شدن سیل در دهستان اسفندقه جیرفت ،علاوه بر آبگرفتگی شدید معابر عمومی همراه با انباشته شدن گل و لای در حیاط منازل، تلف شدن طیور ،مزارع پیاز،سیب زمینی و باغات بادام مسدود شدن چند روزه راه های روستایی را نیز بر جای گذاشته است.

در اثر بارندگی های شامگاه هیجدهم مردادماه در دهستان اسفندقه جیرفت به اهالی روستاهای حسین آباد،آبشور ،محمد آباد، قنات نو،فتح آباد ،گلوئیه ،کناروئیه،شورآباد با جمیتی بالغ بر 3 هزار نفر در بخش های مختلف خسارت وارد شده است که به دلیل تقارن با تعطیلات عید سعید فطر در بن بست شدید خبری و اطلاع رسانی قرار گرفته اند.

آبگرفتگی شدید حیاط منازل روستائیان همراه با گل و لای رفت و آمد را برای آنها سخت کرده است و اینکه با گذشت دو روز از وقوع سیل لایه روبی از منازل مسکونی توسط بخشداری مرکزی شروع شده است.

البته حکایت سیل در اسفندقه مشابه با جاری شدن سیل اخیر در شهرک حسین آباد جیرفت می باشد،اینکه سیل بند خاکی و غیر اصولی در بالا دست روستا احداث شده و مردم هم در حفظ و نگهداری آن چندان کوشا نبوده اند.

عدم حفاظت از سیل بند در به یغما رفتن توریهای حفاظتی و سنگ هایی که به عنوان مصالح مقاومتی به عنوان حصار استفاده شده بودند که مقاوت سیل بند را کم و در برابر کمترین آسیبی به خرابی ها و خسارات کمک نموده است.

احداث سیل بند در بالا دست روستا ی حسین آباد اسفندقه و از سویی بالا بودن سطح خیابان وسط روستا از منازل مسکونی، سیل را به راحتی به داخل خانه ها و باغات هدایت کرده است.

بر اساس شواهد عینی خبرنگار ما،علاوه بر وارد شدن خسارت سنگین به داشت های روستائیان از جمله،طیور، مزارغ، باغات، انگاری آبگرفتگی حیاط منازل و ایجاد گل و لای شدید برای مردم مشکل تر از دیگر خسارات است.

تخریب سه باب منزل مسکونی غیر مقام که در کنار آنها از وعده کمیته امداد در خصوص احداث خانه های مقاوم برای نیازمندان تنها یک اسکلت فلزی به چشم می خورد که گلایه مندی شدید مردم را به همراه دارد.

عدم در نظر گرفتن شیب مسیر رودخانه و در موازات آن سیل بند غیر مقاوم یکی دیگر ازعوامل افزایش میزان خسارت است که چرا نسبت به احداث سیل بند اصولی و یا تغییر مسیر رودخانه اقدامی صورت نمی گیرد.

اگر چه مردم از از اینکه در اثر خیابان سازی منازلشان در گودی قرار گرفته اند گله مند هستند و از مسئولان می خواهند برای این مشکل به کمک آنها بیایند ولی در پیچ و خم قرار دادن مردم و اینکه 4 روستا با جمعیت بالغ بر هزار نفر با گذشت 12روز از جاری شدن سیل قبل از این هنوز در بن بست قرار داردند و راه های آنها مسدود هستند نکته قابل تاملی است.

اهالی روستاهای قرقطوئیه،کُناروئیه،گلوئیه و کنار خونی با جمعیتی بالغ بر هزار نفر و با گذشت 12 روز از جاری شدن سیل از مسدود بودن راه های مواصلاتی به شدت گله مند هستند که چرا اداره مسکن و شهرسازی به خودش اجازه نداده که از نزدیک مشکل را بررسی و در برطرف کردن آن اقدام نماید.

گلایه مندی اهالی روستاهایی که گرفتار خسارات ناشی از سیل شده اند از مسئولان مسکن و شهرسازی در خصوص عدم بازگشایی راه های روستایی در حالی ادامه دارد که آنها از حضور به موقع،رئیس جمعیت هلال احمر جیرفت،بخشدار مرکزی، رئیس مرکز خدمات اسفندقه و رئیس آبقار جیرفت در زمان وقوع سیل در منطقه اعلام رضایت کرده اند.

مسکن و شهرسازی همکاری نمی کند/مسدود بودن راههای روستایی با گذشت 12 روز از وقوع سیل

احمد بلند نظر بخشدار مرکزی جیرفت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان خسارات ناشی از جاری شدن سیل طی روزهای اخیر و همچنین مسدود بودن راه های روستایی در اثر سیل گذشته افزود:جاری شدن سیل اخیر در اسفندقه باعث تخریب سه باب منزل مسکونی و همچنین خسارت به دیگر بخش ها شده است.

وی افزود:جای بسی تاسف است که اداره مسکن و شهرسازی شهرستان جیرفت به عنوان یکی از اعضای ستاد حواث شهرستان هنوز پای کار نیامده است.



بلند نظر بیان کرد:راه روستا های قرقطوئیه،کُناروئیه،گلوئیه و هوشکوئیه با جمعیتی بالغ بر 1 هزار نفر و با گذشت 12روز از وقوع سیل هنوز مسدود می باشند که تردد برای مردم سخت شده است.

وی گفت:سیل بند روستای فروس صد در صد تخریب شده و همچنین سیل بند بالا دست روستای حسین آباد که احداث آن به قبل از انقلاب توسط یکی از اهالی روستا بر می گردد نیز تخریب گردیده که نیاز به مقاوم سازی دارد.

بلند نظر افزود:متاسفانه برای مقاوم سازی منازل مسکونی اقدامات سازنده ای صورت نگرفته و از آنجائیکه کمیته امداد نسبت به تعهدش عمل نکرده ما نیز نتوانسته ایم به دلیل بدهکار بودن متقاضیان به آنها کمک کنیم.

وی تصریح کرد: در روستای دولت آباد بنیاد مسکن هم تعداد 70 واحد مسکونی را در کنار آنها شروع کرده که مابقی همچنان بلا تکلیف می باشند.

اجاره یک لودر برای باز کردن راه سیل زدگان

بخشدار مرکزی جیرفت بیان کرد: در حال حاضر یک دستگاه لودر به صورت اجاره کار لایه روبی گل و لای ناشی از سیل را در حیاط منازل مسکونی شروع کرده است.

وی گفت:درچنین شرایط بحرانی حضور مسئولان امر در مناطق و بررسی مشکلات مردم برای تصمیم گیری درست و به موقع ضرورت دارد.

بلند نظر از تخریب 100 کیلومتر راه روستایی و عشایری خبرداد.

بخشدار مرکزی جیرفت با اشاره به خسارات ناشی از سیل در دهستان اسفندقه بیان کرد:خسارت به 120،اصله درخت گردو،از بین رفتن 150 قطعه طیور،خسارت به 100 هکتار مزارع ذرت بین 40 تا 70 درصد و همچنین خسارت به 27 هکتار اراضی زیر کشت ارزن از جمله نتیجه ارزبابی های صورت گرفته در خصوص سیل اخیر بوده است.

وی در ادامه مطلب فوق بیان کرد:بین 60 تا 80 در صد به 70هکتار اراضی زیر کشت یونجه خسارت وارد شده که از بین رفتن صدردصدی 4 هکتار پیاز نیز از جمله خسارت های ناشی از جاری شدن سیل می باشند.

بلند نظر همچنین از خسارت 60 تا 80 درصدی به 80 هکتار باغات بادام به عنوان محل درآمد اصلی مردم خبرداد.

بخشدار مرکزی جیرفت تصریح کرد:تخریب 2 هزارو 100 متر کانال و لوله آبرسانی کشاورزی و 10 هکتار آبیاری قطره ای به میزان 80 درصد از دیگر خسارات وارده به اهالی دهستان اسفندقه می باشند.

به گزارش مهر ،دهستان اسفندقه با جمیتی بالغ بر 13 هزارو 500 نفر و دارای 120 پارچه آبادی در فاصله 75 کیلومتری شهرستان جیرفت واقع شده است که به دلیل بدُ مسافت و اینکه 1 کیلومتر از جاده ارتباطی آن در مسیر رودخانه قرار دارد که در موقع سیل به شدت تخریب می شود ،امکان دستررسی و خدمات رسانی را به مردم در شرایط بحران به تاخیر به همراه دارد.

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گزارش:سیمین سنجری

