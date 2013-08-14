به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته یک کارخانه تولید عایق‌های رطوبتی ایزوگام در شهرک صنعتی آبادان بر اثر گرمای بالای هوا دچار حریق شد که با ورود گروه‌های آتش نشان شهری و پالایشگاه، آتش پس از یک ساعت و نیم مهار شد و خسارت جانی در بر نداشت اما حدود پنج میلیارد تومان به صاحب شرکت خسارت مالی وارد شد. نکته قابل تامل در این مقوله صحبتهای مسئولان در این خصوص است که در پی می‌خوانید.

فرماندار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع را کسی به من اطلاع نداد. شخصا در مراجعه به محل کار با دیدن دود غلیظی در بخشی از شهر به آن سمت کشیده شدم.

بهرام ایلخاص‌زاده افزود: ابتدا تصورمان بر وجود چاله های نفتی خارج از شهر بود که با نزدیک شدن به محل انتشار دود متوجه شدیم که اتفاقی در محدوده آبادان است. آتش سوزی در یکی از واحدهای واقع در شهرک صنعتی رخ داده بود. در هنگام رسیدنم تقریبا جزء نخستین کسانی بودم که به صحنه رسیدم. پس از رسیدن به محل شروع به برقراری تماس با بخشهای مرتبط همچون آتش نشانی، امداد و غیره مرتبط کردم.

وی تصریح کرد: به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان، متاسفانه عملکرد آتش‌نشانی چندان رضایت بخش نبود. اینکه باید به موقع در صحنه حاضر می‌شدند اما با تاخیر همراه بود. اینکه باید از فوم مخصوص برای خاموش کردن آتش استفاده می‌شد و انجام شد اما در همان دقایق اولیه مواد تمام شد و مواد اضافه تری هم در دسترس نداشتند.

فرماندار آبادان یادآور شد: در این حین با کمک چند لودر که در آن حوالی مشغول کار بودند اقدام به خاک‌ریزی شد، اما تا زمانی که چند دستگاه آتش‌نشانی دیگر از پالایشگاه به محل برسد مجموعه بیشترین خسارت را دیده بود.

ایلخاص‌زاده گفت: قرار داشتن این مجموعه در محدوده منطقه آزاد اروند از یک سو و تصدی‌گری شرکت شهرک‌های صنعتی در این مجموعه، تعاریف کاری و وظایفی را برای آنان مشخص کرده است که متاسفانه هر یک از این دو بخش انجام کارها را به دیگری محول می‌کند و از انجام کار شانه خالی می‌کنند در صورتی که هر دوی اینها مسئولیت دارند.

وی افزود: ایستگاه آتش نشانی در آن جا ساخته شده است اما هیچ تجهیزاتی در آن وجود ندارد، اگر سایر دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق به موقع به محل می‌رسید شاید خسارت کمتری وارد می آمد. حدود چهار تا پنج میلیارد تومان به شرکت مربوط خسارت وارد آمده است.

ایلخاص‌زاده اظهار کرد: تذکرات لازم و سخنان بی‌تعارف خود را با شهردار و مجموعه آتش‌نشانی اعلام کردم و به آنان ابراز نگرانی و عدم رضایت کردم. استفاده نکردن از کلاه ایمنی توسط چند مامور از دیگر موارد قابل تامل در این خصوص بود. عدم توجه به اینگونه مسائل سبب می شود که در حوزه عملی مشکلاتی به وجود آید. دو محزن گازوئیل در محل قرار داشت که اگر منفجر می‌شدند معلوم نبود دیگر چه وضعیتی پیش می آمد.



فرماندار آبادان یادآور شد: جهت وزش باد نیز به نفع ما بود زیرا از رسیدن شعله های آتش به مخازن یاد شده جلوگیری می کرد و اگر غیر از این بود به طور قطع اتفاق ناخوشایندتری رخ می داد و چه بسا که اگر واحد صنعتی دیگری نیز در اطراف بود دچار آسیب می شد. مدیریت صحنه عملیات وجود نداشت بنده به عنوان فرماندار و مدیر صحنه عملیات مهار آتش سوزی، عمل می کردم.



وی افزود: متاسفانه سازمان آتش‌نشانی یک عملکرد نامناسب و به دور از انتظاری را از خود در این عملیات بر جای گذاشت که تامل برانگیز و نیازمند بازنگری اساسی است.

من نباید جوابگو باشم

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی آبادان در این رابطه گفت: شهرک صنعتی خود آتش‌نشانی دارد ما هم مثل آتش‌نشانی پالایشگاه برای کمک رفتیم.

عباس بهبهانی وقتی متوجه شد که آتش نشانی شهرک صنعتی تنها در حد یک ساختمان است و تجهیز نشده افزود: مشکل من نیست و من نباید جوابگو باشم.

وی اظهار کرد: اینکه برخی خواسته‌اند با شخصیت یک سازمان بازی کنند کاری به این مسائل نداریم، توضیح من این است که یک نامه کتبی برای من از حراست بگیرید، بیاورید تا اطلاعات مورد درخواست از کامپیوتر استخراج شود چون نه من و نه هیچ کسی قادر به ورد به سیستم و دخل و تصرف در آن را ندارد بعد می‌توانید ببینید که چند ماشین اعزام شد. ساعت حرکت و رسیدنشان و تعداد دستگاه‌های اعزامی نیز مشخص است.

وی در واکنش به سخن خبرنگار مهر که گفت اگر قرار باشد برای هر خبری مکاتبات صورت گیرد دیگر امکان ارسال خبری به طور روزانه باقی نمی‌ماند، گفت: من اصلا بهبهانی نیستم شما اشتباه گرفته‌اید اگر خواستید نامه‌ای بنویسید بیاورید حراست آنها پاسخ شما را می‌دهند.

سازمان صنایع کوچک به تعهداتش عمل نکرده است

مسئول شهرک صنعتی آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهیا بودن ساختمان آتش‌نشانی در این شهرک گفت: ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی آبادان فاقد تجهیزات و ماشین آتش‌نشانی است.

مهرداد یزدانی افزود: متاسفانه تجهیزاتی که باید از سوی سازمان صنایع کوچک خریداری و مهیا می‌شد تاکنون انجام نگرفته است.

به گفته وی پیگیری‌های مستمر در این خصوص نیز تاکنون به نتیجه مانده است.

وی اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرک صنعتی آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند این سازمان نیز می تواند در موضوع تجهیز این ایستگاه مساعدت و همکاری کند.

یزدانی با اشاره به اینکه تعداد واحدهای فعال در شهرک صنعتی آبادان (40 واحد) پائین است تصریح کرد: اگر بخواهیم هزینه نگهداری تجهیزات و دستمزد نیروی کار دائم را از واحدها بگیریم رقم بالایی خواهد بود که به هیچ عنوان واحدها زیر بار این مسئله نمی روند، پس باید بگذاریم تا تعداد واحدها بیشتر شود تا بتوانیم از محل شارژها مبالغ را پرداخت کنیم.

مسئول شهرک صنعتی آبادان یادآور شد: درصددیم تا از فرماندار آبادان بخواهیم با درخواست ما برای همکاری آتش‌نشانی شهری با شهرک صنعتی تا زمانی که شهرک تعداد واحدهای فعالش بیشتر شود، موافقت کند.

یزدانی در پاسخ به اینکه پرداخت ماهانه هزینه شارژ کمتر از خسارتی خواهد بود که به واحد تولیدی و خدماتی وارد خواهد آمد، ادامه داد: حق شارژ باید گرفته شود اما باید فرهنگ آن نیز جا بیفتد، یک واحد باید به این فکر باشد که اگر در یک حادثه چندین میلیارد ضرر می کند این ضرر را می تواند با پرداخت حق شارژ جبران کند.

وی گفت: متاسفانه نه فرهنگ‌سازی صورت گرفته و نه در این شرایطی که واحدها با مشکلاتی همچون تعدیل نیرو، فشارهای مالی، کمبود نقدینگی، مشکل فروش محصولات (تحریم)، نوسانات ارز، تاخیر در ارائه تسهیلات توسط بانکها، مشکل در تامین مواد اولیه مورد نیاز و صدها مسئله ریز و درشت دیگر مواجهند فرصتی برای فکر کردن در این موضوعات برایشان باقی نگذاشته است.

مسئول شهرک صنعتی آبادان افزود: عدم ابراز تمایل واحدها برای پرداخت شارژ به دلیل همین مسایل است، ای کاش فرصتی برای فکر کردن در این موضوع برایشان پیش می آمد زیرا که در آرامش، بسیاری از مسائل را می توان حل کرد.

وی اظهار داشت: در زمان حاضر پیگیر این مسئله از طریق سازمان صنایع کوچک و منطقه آزاد اروند هستیم، آتش نشانی از ملزومات شهرک صنعتی است، زیرا ممکن است هر لحظه اتفاقی از این نوع رخ دهد.