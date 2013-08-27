به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت برق منطقه ای سمنان در مراسم آغاز بکار عملیات اجرایی دو پروژه شرکت برق سمنان که در محل پست 400کیلوولت آهوان این شهر با حضور استاندار سمنان و جمعی از مدیران محلی و خانواده شهدا برگزار شد با اشاره به افزایش قدرت پست 400کیلوولت آهوان از 500 به 1000 مگاولت آمپر گفت: این پروژه با اعتباری معادل 100 میلیارد ریال انجام شد.

سیدعلی اکبر صباغ یکی از مهمترین اهداف اجرای این پروژه را فراهم کردن امکانات جدید برق رسانی مطمئن به مشترکان و متقاضیان به ویژه در بخش صنعت و همچنین افزایش قابلیت اطمینان شبکه و افزایش قابلیت مانور و کاهش انرژی توزیع نشده در استان دانست.

وی همچنین با اشاره به سرمایه گذاری صنعت برق در بخش انتقال نیرو نیز گفت: در حال حاضر آمادگی کامل برای برق رسانی به متقاضیان برق در سطح ولتاژ 63کیلوولت و بیشتر در استان را فراهم کرده ایم.

عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت برق منطقه ای سمنان ابراز داشت: امیدواریم با رفع موانع موجود و تامین نقدینگی از سوی سایر سازمانها و نهادها شاهد توسعه بخش فوق توزیع نیز در استان باشیم تا زیرساخت مناسب برای توسعه در این بخش هم فراهم آید.

صباغ همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط 63کیلوولت شهرک صنعتی شرق سمنان که کلنگ آن توسط استاندار سمنان به زمین زده شد، گفت: این خط با اعتباری معادل 20 میلیارد ریال و با احداث 40 برج مشبک فولادی به طول 10 کیلومتر و بصورت دو مداره، از پست 400 کیلوولت آهوان سمنان به شهرک صنعتی شرق سمنان احداث خواهد شد.

وی در خاتمه مهمترین اهداف اجرای این پروژه را تغذیه پست 63 کیلوولت شهرک صنعتی شرق سمنان به منظور برق رسانی مطمئن به مشترکین و متقاضیان بخش صنعت عنوان کرد.