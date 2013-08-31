  1. حوزه و دانشگاه
۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

توقف طرح توسعه دانشگاه امیرکبیر/ عدم اختصاص بودجه به خرید ساختمان‌

توقف طرح توسعه دانشگاه امیرکبیر/ عدم اختصاص بودجه به خرید ساختمان‌

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: امکانات بودجه ای برای توسعه فضای فیزیکی دانشگاه در چند سال اخیراختصاص نیافته است .

دکتر علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح و توسعه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اختصاص بودجه این طرح گفت: طرح توسعه و دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعلا متوقف است.

وی ادامه داد: امکانات بودجه‌ای که برای توسعه فضای فیزیکی دانشگاه باید تخصیص می یافت درچند سال اخیر اختصاص نیافته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: دانشگاه درحال حاضر در راستای توسعه فیزیکی دانشگاه به صورت تدریجی در حال خرید ساختمان‌های مسکونی اطراف دانشگاه است ولی این خریدها به علت کمبود بودجه به صورت محدود انجام می شود.

کد مطلب 2126372

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