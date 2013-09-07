به گزارش خبرگزاری مهر، اين ويژهنامه اينترنتی که در آستانه فرارسيدن اول ذی القعده، سالروز میلاد ستاره کرامت حضرت فاطمه معصومه(س) در پايگاه اينترنتی جامع تبلیغ ذی طوی منتشر شده، مطالب خود را در بخشهايی مانند «مطالب خواندنی» و «مقالات» آورده است.
از ديگر بخشها و عناوين ويژهنامه میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) میتوان به کتابخانه صوتی(مداحی و سخنرانی)، پيامکهای ويژه و گالری عکس شامل کارتهای پستال مناسبتی اشاره کرد.
بخش «مطالب خواندنی» شامل عناوينی مانند دخت آفتاب، شناسنامه قم، حضرت معصومه در يك نگاه، بررسی و مروری بر كرامتهای حضرت معصومه عليها السلام، بخشی از آثار و برکات حضرت معصومه (ع) در قم، شفيعه روز جزا، حضرت معصومه (عليها السلام)، شهر قم قبل از ورود حضرت معصومه عليها السلام، فاطمه ی دوم عليهاالسلام، مقامات و منزلتهای معنوی، شمه ای از کرامات کريمه، كراماتی از حضرت فاطمه معصومه (ع)، شعر ولادت حضرت معصومه (س)،علما و حضرت معصومه (ع)، اولين زائر حرم حضرت معصومه (س) عليها است.
در بخشی از اين ويژهنامه و درباره میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) میخوانيم: « روز اوّل ذی القعدۀ سال 173 ه. ق از سلالۀ پاك پیامبر (ص) و خدیجه (ع)، و فاطمۀ زهرا (ع)، فاطمۀ دیگری متولّد گردید. نور وجودش نه تنها خانه امام كاظم (ع) كه جهان را روشن ساخت و در طول قرنهای متمادی در شعاع نورانیش، ستارگان پرفروغ آسمانِ علم، تقوی، فقاهت و پارسایی، آستان بوس حرمش گردیدند و با توسّل به ذیل عنایتش مشكلات بزرگ خود را حل كردند...».
علاقمندان برای دسترسی به این ویژه نامه می توانند به سایت zitova.ir مراجعه کنند.
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