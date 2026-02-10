۷۰ روستای آذربایجان غربی به اینترنت پر سرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جلیلی نژاد عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر علوم برگزار شد، افزود: امروز همزمان با دهه فجر، ۷۰ روستای استان با اعتباری بالغ بر ۲۳۶۵ میلیارد ریال به اینترنت پر سرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر اتصال ۷۰ روستا به اینترنت، پروژه توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در میاندوآب، افتتاح ۵ پست بانک، پروژه‌های همراه اول و پروژه‌های سوئیچ مجموعاً با اعتبار ۶۲۴۵ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

جلیلی نژاد گفت: تاکنون ۸۱ درصد از خانوارهای استان به شبکه فیبرنوری متصل شدند که ۴۳ هزار و ۲۳۹ مشترک را شامل می‌شود. اجرای این پروژه در ۶ شهر بزرگ استان آغاز شده که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی با اشاره به آموزش رایگان هوش مصنوعی و برنامه نویسی دانش آموزان گفت: تاکنون ۹۵ هزار از دانش آموزان استان از آموزش های لازم این طرح ملی بهره مند شدند.

kماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه کمبود فضای آموزشی، خوابگاهی، مسکن دانشجویی و اساتید، کمبود اعتبارات پژوهشی دانشگاهها، کمبود اعضای هیئت علمی در برخی رشته‌ها را از دغدغه‌های استان اعلام کرد.

حاکم ممکان ادامه داد: آذربایجان غربی با برخورداری از مزیت مرز، ظرفیت کشاورزی، لجستیک و... نیازمند ایجاد دانشگاههای ماموریت محور است.

در پایان مراسم تفاهم نامه همکاری دانشگاه ارومیه و راه و شهرسازی استان با موضوع «تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضای هیات علمی،کارکنان و اعضای پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری به امضا رسید.