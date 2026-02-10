حمایت از نظام و رهبری و مطالبه حکمرانی فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از هزار نفر از اساتید حوزه‌های علمیه، در آستانه چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب کبیر و شکوهمند اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن حمایت قاطع از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری، و محکومیت مواضع و اقداماتِ «منافقان، فتنه‌گران و لیبرال‌های داخلی»، از مسئولان و رؤسای سه قوه خواسته‌اند در مسیر رفع مشکلات مردم، از ظرفیت‌های تخصصی حوزه‌های علمیه از جمله در زمینه اقتصاد استفاده شود؛ همچنین با ترجیح منافع راهبردی بلندمدت کشور بر هزینه‌های کوتاه‌مدت، سلطه و حکمرانی دشمنان بر فضای مجازی کشور و زمینه‌سازی آنها برای اغتشاشات خاتمه داده شود.

در ابتدای این بیانیه، ضمن حمایت قاطع از «نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری»، به «رئیس‌جمهور شرور و فاسد آمریکا» هشدار داده شده است: «هرگونه تعرض به میهن عزیز اسلامی و رهبر الهی آن، زمینه سقوط و هلاکت وی، سلب امنیت جانی از تمام سربازان آمریکایی و وارد آمدن ضربه‌های سهمگین به منافع آمریکا و اسرائیل خواهد شد».

نویسندگان بیانیه، با نقد مواضع و اقداماتِ «منافقان، فتنه‌گران و لیبرال‌های داخلی»، خاطرنشان ساخته‌اند: «ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی، طی ۴۷ سال تجربه و مواجهه مستمر با جریان‌های نفاق و لیبرالیسم، به درجه‌ای از آگاهی و استواری رسیده است که فریب این مواضع را نخواهد خورد».

اساتید حوزه، در ادامه، سه مطالبه مهم را از مسئولان نظام مطرح کرده‌اند:

۱. پیگیری مجدانه برای رفع مشکلات مردم، بدون تبدیل نامساله‌ها و امور فرعی به مساله، و بدون کوتاه آمدن از اصول و ارزش‌های انقلاب؛

۲. حرکت در مسیر تحول و اسلامی‌سازی نظام حکمرانی کشور و استفاده‌ از ظرفیت‌های تخصصی حوزه‌های علمیه از جمله در زمینه اقتصاد؛

۳. با ترجیح منافع راهبردی بلندمدت کشور بر هزینه‌های کوتاه‌مدت، رویکردی را در عرصه فضای مجازی اتخاذ کنند که سلطه دشمنان بر فضای مجازی کشور و زمینه‌سازی آنها برای اغتشاشات رفع شود و بدور از لفاظی و تضاد قول و عمل، حکمرانی فضای مجازی به معنای حقیقی کلمه شکل گیرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمین الرحیم

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

در آستانه چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب کبیر اسلامی، ما اساتید حوزه‌های علمیه، لازم می‌دانیم نکاتی را درباره حوادث جاری کشور بیان کنیم:

۱. با تمام وجود و تا آخرین قطره خون، پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) هستیم. رئیس‌جمهور شرور و فاسد آمریکا بداند هرگونه تعرض به میهن عزیز اسلامی و رهبر الهی آن، زمینه سقوط و هلاکت وی، سلب امنیت جانی از تمام سربازان آمریکایی و وارد آمدن ضربه‌های سهمگین به منافع آمریکا و اسرائیل خواهد شد؛

۲. منافقان، فتنه‌گران و لیبرال‌های داخلی نخواهند توانست با سفسطه، فرافکنی و انداختن ناکارآمدی‌ها و کوتاهی‌های خود بر دوش نظام اسلامی، میان مردم و مقام ولایت فاصله انداخته، اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به حاشیه برانند. ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی، طی ۴۷ سال تجربه و مواجهه مستمر با جریان‌های نفاق و لیبرالیسم، به درجه‌ای از آگاهی و استواری رسیده است که فریب این مواضع را نخواهد خورد؛

۳. از مسئولین نظام اسلامی به ویژه رؤسای سه قوه، می‌خواهیم مجدّانه برای رفع مشکلات مردم پیگیری کنند و در این مسیر، بدون تبدیل نامساله‌ها و امور فرعی به مساله، محکم‌تر از گذشته بر اساس اصول اسلامی،‌ خطوط قرمز نظام و رهنمودهای رهبری عمل کنند. بدانند کوتاه‌آمدن از اصول، خطوط و رهنمودها برای جلب نظر فتنه‌گران و لیبرال‌ها، نه تنها موجب بهتر شدن اوضاع نخواهد شد، بلکه علاوه بر افزایش مشکلات، زمینه دوری آنها از مردم و خداوند، و خسران دنیا و آخرتشان را در پی خواهد آورد؛

۴. از مهم‌ترین اهداف انقلاب کبیر اسلامی ایران، تحول در فرهنگ و علوم انسانی بر اساس ارزش‌های دینی و ملی، و تغییر نظام حکمرانی کشور جهت وصول به تمدن اسلامی بود.‌ با این حال، در برخی موضوعات کلیدی حکمرانی مانند اقتصاد، تحول متناسب با این هدف شکل نگرفته است. با توجه به شعار دولت محترم مبنی بر لزوم مراجعه به کارشناسان و نخبگان و تبعیت از سیاست‌های کلان و رهنمودهای رهبری، انتظار می‌رود برخلاف گذشته، در روند برنامه‌ریزی و اجرای موضوعات گوناگون حکمرانی، از ظرفیت‌های علمی بخش‌های تخصصی حوزه‌های علمیه از جمله در زمینه اقتصاد اسلامی بهره‌ گرفته شود و از تکرار خطاهای گذشته، به ویژه پیروی از آموزه‌های لیبرالیسم پرهیز گردد؛

۵. بررسی تجربه بحران‌های اجتماعی ـ سیاسی و اغتشاشات سال‌های ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش مهمی از این بحران‌ها و اغتشاشات، در کنار نارساییی‌های نظری و عملی در زمینه اقتصاد، ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست مرتبط با فضای مجازی دارد. رهاشدگی فضای مجازی، افکار عمومی را در اختیار کسانی قرار داده که نه تنها به ارزش‌های دینی و فرهنگی ملت ایران پایبند نیستند، بلکه در مسیر مسخ هویتی و فرهنگی و فروپاشی ملت ایران اقدام کرده‌اند. در شرایطی که فضای مجازی کشور هدف جنگ شناختی، فشارهای روانی و برنامه‌ریزی سازمان‌یافته دولت‌های متخاصم قرار دارد و این وضعیت به معنای واگذاری بخش مهمی از حکمرانی به دشمنان است، از مسئولان محترم قوای سه‌گانه و اعضای شورای عالی فضای مجازی، اکیدا انتظار می‌ٰرود با درک مسئولیت شرعی و ملی خویش، رویکردی را در زمینه فضای مجازی اتخاذ کنند که منافع راهبردی بلندمدت کشور را بر هزینه‌های کوتاه‌مدت و وابستگی‌های موجود ترجیح دهد، و به دور از لفاظی و تضاد قول و عمل، حکمرانی فضای مجازی به معنای حقیقی کلمه شکل گیرد.

توفیق همه مسئولان نظام اسلامی جهت تحقق اهداف و اقدامات فوق، و عبور کشور از مرحله حساس فعلی با عمل به فرامین رهبر عزیز و حکیممان را از خداوند متعال خواستاریم.

اسامی کامل امضاکنندگان بیانیه (به ترتیب حروف الفبا):