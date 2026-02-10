حمایت از نظام و رهبری و مطالبه حکمرانی فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از هزار نفر از اساتید حوزههای علمیه، در آستانه چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب کبیر و شکوهمند اسلامی، با انتشار بیانیهای، ضمن حمایت قاطع از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری، و محکومیت مواضع و اقداماتِ «منافقان، فتنهگران و لیبرالهای داخلی»، از مسئولان و رؤسای سه قوه خواستهاند در مسیر رفع مشکلات مردم، از ظرفیتهای تخصصی حوزههای علمیه از جمله در زمینه اقتصاد استفاده شود؛ همچنین با ترجیح منافع راهبردی بلندمدت کشور بر هزینههای کوتاهمدت، سلطه و حکمرانی دشمنان بر فضای مجازی کشور و زمینهسازی آنها برای اغتشاشات خاتمه داده شود.
در ابتدای این بیانیه، ضمن حمایت قاطع از «نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری»، به «رئیسجمهور شرور و فاسد آمریکا» هشدار داده شده است: «هرگونه تعرض به میهن عزیز اسلامی و رهبر الهی آن، زمینه سقوط و هلاکت وی، سلب امنیت جانی از تمام سربازان آمریکایی و وارد آمدن ضربههای سهمگین به منافع آمریکا و اسرائیل خواهد شد».
نویسندگان بیانیه، با نقد مواضع و اقداماتِ «منافقان، فتنهگران و لیبرالهای داخلی»، خاطرنشان ساختهاند: «ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی، طی ۴۷ سال تجربه و مواجهه مستمر با جریانهای نفاق و لیبرالیسم، به درجهای از آگاهی و استواری رسیده است که فریب این مواضع را نخواهد خورد».
اساتید حوزه، در ادامه، سه مطالبه مهم را از مسئولان نظام مطرح کردهاند:
۱. پیگیری مجدانه برای رفع مشکلات مردم، بدون تبدیل نامسالهها و امور فرعی به مساله، و بدون کوتاه آمدن از اصول و ارزشهای انقلاب؛
۲. حرکت در مسیر تحول و اسلامیسازی نظام حکمرانی کشور و استفاده از ظرفیتهای تخصصی حوزههای علمیه از جمله در زمینه اقتصاد؛
۳. با ترجیح منافع راهبردی بلندمدت کشور بر هزینههای کوتاهمدت، رویکردی را در عرصه فضای مجازی اتخاذ کنند که سلطه دشمنان بر فضای مجازی کشور و زمینهسازی آنها برای اغتشاشات رفع شود و بدور از لفاظی و تضاد قول و عمل، حکمرانی فضای مجازی به معنای حقیقی کلمه شکل گیرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمین الرحیم
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ
در آستانه چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب کبیر اسلامی، ما اساتید حوزههای علمیه، لازم میدانیم نکاتی را درباره حوادث جاری کشور بیان کنیم:
۱. با تمام وجود و تا آخرین قطره خون، پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدّظلّهالعالی) هستیم. رئیسجمهور شرور و فاسد آمریکا بداند هرگونه تعرض به میهن عزیز اسلامی و رهبر الهی آن، زمینه سقوط و هلاکت وی، سلب امنیت جانی از تمام سربازان آمریکایی و وارد آمدن ضربههای سهمگین به منافع آمریکا و اسرائیل خواهد شد؛
۲. منافقان، فتنهگران و لیبرالهای داخلی نخواهند توانست با سفسطه، فرافکنی و انداختن ناکارآمدیها و کوتاهیهای خود بر دوش نظام اسلامی، میان مردم و مقام ولایت فاصله انداخته، اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی را به حاشیه برانند. ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی، طی ۴۷ سال تجربه و مواجهه مستمر با جریانهای نفاق و لیبرالیسم، به درجهای از آگاهی و استواری رسیده است که فریب این مواضع را نخواهد خورد؛
۳. از مسئولین نظام اسلامی به ویژه رؤسای سه قوه، میخواهیم مجدّانه برای رفع مشکلات مردم پیگیری کنند و در این مسیر، بدون تبدیل نامسالهها و امور فرعی به مساله، محکمتر از گذشته بر اساس اصول اسلامی، خطوط قرمز نظام و رهنمودهای رهبری عمل کنند. بدانند کوتاهآمدن از اصول، خطوط و رهنمودها برای جلب نظر فتنهگران و لیبرالها، نه تنها موجب بهتر شدن اوضاع نخواهد شد، بلکه علاوه بر افزایش مشکلات، زمینه دوری آنها از مردم و خداوند، و خسران دنیا و آخرتشان را در پی خواهد آورد؛
۴. از مهمترین اهداف انقلاب کبیر اسلامی ایران، تحول در فرهنگ و علوم انسانی بر اساس ارزشهای دینی و ملی، و تغییر نظام حکمرانی کشور جهت وصول به تمدن اسلامی بود. با این حال، در برخی موضوعات کلیدی حکمرانی مانند اقتصاد، تحول متناسب با این هدف شکل نگرفته است. با توجه به شعار دولت محترم مبنی بر لزوم مراجعه به کارشناسان و نخبگان و تبعیت از سیاستهای کلان و رهنمودهای رهبری، انتظار میرود برخلاف گذشته، در روند برنامهریزی و اجرای موضوعات گوناگون حکمرانی، از ظرفیتهای علمی بخشهای تخصصی حوزههای علمیه از جمله در زمینه اقتصاد اسلامی بهره گرفته شود و از تکرار خطاهای گذشته، به ویژه پیروی از آموزههای لیبرالیسم پرهیز گردد؛
۵. بررسی تجربه بحرانهای اجتماعی ـ سیاسی و اغتشاشات سالهای ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نشان میدهد که بخش مهمی از این بحرانها و اغتشاشات، در کنار نارسایییهای نظری و عملی در زمینه اقتصاد، ریشه در سیاستگذاریهای نادرست مرتبط با فضای مجازی دارد. رهاشدگی فضای مجازی، افکار عمومی را در اختیار کسانی قرار داده که نه تنها به ارزشهای دینی و فرهنگی ملت ایران پایبند نیستند، بلکه در مسیر مسخ هویتی و فرهنگی و فروپاشی ملت ایران اقدام کردهاند. در شرایطی که فضای مجازی کشور هدف جنگ شناختی، فشارهای روانی و برنامهریزی سازمانیافته دولتهای متخاصم قرار دارد و این وضعیت به معنای واگذاری بخش مهمی از حکمرانی به دشمنان است، از مسئولان محترم قوای سهگانه و اعضای شورای عالی فضای مجازی، اکیدا انتظار میٰرود با درک مسئولیت شرعی و ملی خویش، رویکردی را در زمینه فضای مجازی اتخاذ کنند که منافع راهبردی بلندمدت کشور را بر هزینههای کوتاهمدت و وابستگیهای موجود ترجیح دهد، و به دور از لفاظی و تضاد قول و عمل، حکمرانی فضای مجازی به معنای حقیقی کلمه شکل گیرد.
توفیق همه مسئولان نظام اسلامی جهت تحقق اهداف و اقدامات فوق، و عبور کشور از مرحله حساس فعلی با عمل به فرامین رهبر عزیز و حکیممان را از خداوند متعال خواستاریم.
اسامی کامل امضاکنندگان بیانیه (به ترتیب حروف الفبا):
|
ردیف
|
نام خانوادگی
|
نام
|
نام شهرستان محل تدریس
|
نام مرکز تدریس
|
|
اباذری
|
زهیر
|
ارومیه
|
حوزه علمیه
|
|
ابراهیم پور
|
محمدجواد
|
قم
|
مدرسه عالی امام علی علیه السلام
|
|
ابراهیم زاده شرمه
|
جعفر
|
قم
|
مدرسه عالی دارالشفاء
|
|
ابراهیمی
|
فرزانه
|
چابهار
|
حوزه علمیه صدیقه اطهر
|
|
ابراهیمی
|
مهدی
|
قم
|
استاد مقدمات
|
|
ابراهیمی
|
محسن
|
قم
|
پیامبر اعظم ص
|
|
ابراهیمی
|
احمد
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
ابراهیمی دُرچه ای
|
احمد
|
قم
|
دارالهدی
|
|
آبگشا
|
مرتضی
|
تفرش
|
حوزه علمیه
|
|
ابوالحسنی
|
اعظم
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
ابوالفضلی
|
علی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
ابوذر شفیعی
|
ایران سربلند
|
نی ریز
|
امام صادق علیه السلام
|
|
ابوطالبی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام
|
|
اثمری عرب
|
عیسی
|
شوشتر
|
جزائریه
|
|
احسان بخش
|
حجت
|
قم
|
المصطفی
|
|
احسانی
|
علی
|
قم
|
مدرسه مبارکه فیضیه
|
|
احسانی
|
داود
|
سمنان
|
حوزه صادقیه سمنان
|
|
احسن
|
روح اله
|
قم
|
مدرس مسجد امام حسن عسگری
|
|
احسن نیا
|
محمد صالح
|
قم
|
مدرسه علمیه امام علی بن موسی الرضا ع
|
|
احسنی ارانی
|
غلامرضا
|
قم
|
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی
|
|
احمد خان بیگی
|
مهدی
|
قم
|
مرکز فقهی مقام معظم رهبری و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
احمدزاده
|
نوروزعلی
|
اندیمشک
|
حوزه عملیه بقیه الله(عج) سفیران هدایت
|
|
احمدنتاج کاسگری
|
قاسم
|
قم
|
مجتمع امام خمینی جامعة المصطفی
|
|
احمدوند
|
محمد
|
ملایر
|
حوزه امام حسن مجتبی
|
|
احمدوند
|
نفیسه
|
قم
|
جامعهالزهرا س
|
|
احمدی
|
جعفر
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
احمدی
|
حامد
|
تهران
|
حوزه علمیه ریحانه الرسول
|
|
احمدی
|
سید محمد جواد
|
قم
|
امام کاظم علیه السلام
|
|
احمدی
|
مهدی
|
قم
|
دارالعلم
|
|
احمدی
|
جواد
|
کرمان
|
مدرسه صالحیه
|
|
احمدی
|
حسین
|
قم
|
مدرسه دارالهدی
|
|
احمدی
|
رضا
|
قم
|
حوزه صاحب الامر عج
|
|
احمدی
|
سیدمصطفی
|
لامرد فارس
|
مدرسه رضویه
|
|
احمدی
|
محمدجواد
|
بهشهر
|
چهارده معصوم علیهم السلام زینوند
|
|
احمدی
|
داود
|
شهرکرد
|
حوزه علمیه سفیران
|
|
احمدی
|
مهدی
|
همدان
|
حوزه علمیه آخوند
|
|
احمدی
|
محمدرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
احمدی
|
جلال الدین
|
قم
|
مدرسه امام حسین علیه السلام
|
|
احمدی بادجانی
|
حمید رضا
|
کهنوج
|
حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج)
|
|
احمدی خواه
|
علی
|
قم
|
موسسه امام خمینی. مرکز علوم حدیث و موسسه امام رضا ع
|
|
احمدی کوپائی
|
مصطفی
|
قم
|
علوی
|
|
احمدی وند
|
حجت الله
|
اهواز
|
رسول اکرم
|
|
احمدیان علی آبادی
|
ام البنین
|
آران و بیدگل
|
حضرت زینب کبری سلام الله علیها
|
|
آخوند قرقی
|
حسن
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
اخوی خشت مسجدی
|
ابراهیم
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
آدینه
|
محمد حسین
|
اراک
|
مدرسه آقا ضیاءالدین ره
|
|
آذرداد
|
علیرضا
|
نیریز
|
حوزه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
آذرکردار
|
علی
|
شیراز
|
امام کاظم علیه السلام شیراز
|
|
اذریان
|
سید صادق
|
قم
|
فیضیه مرکز فقهی
|
|
ارجینی
|
حسین
|
قم
|
دانشگاه معارف اسلامی
|
|
ارشدی
|
مجتبی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
ارغوانی فلاح
|
وحید
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
آریاخاکی
|
مهدی
|
اهواز
|
مدرسه علمیه ولیعصر عج
|
|
آریان
|
حمید
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
آزادمنش
|
جعفر
|
قم
|
آل یاسین
|
|
استوار میمندی
|
محمد
|
قم
|
موسسه صاحب الامر
|
|
اسحاقیان
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم ع
|
|
اسدزاده
|
جابر
|
آشتیان
|
مدرسه صاحب الامر
|
|
اسدی
|
صادق
|
شوشتر
|
جزائریه
|
|
اسدی
|
محمدرضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
اسدیان لواسانی
|
محمد
|
قم
|
مدرسه مبارکه فیضیه
|
|
اسفندیاری
|
حسین
|
نکا
|
حوزه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
اسفندیاری
|
داود
|
قم
|
موسسه امام خمینی رحمه الله
|
|
اسکندری
|
منصور
|
قم
|
مرکز آموزشی شهید حقانی
|
|
اسلامی
|
مطلب
|
جوین
|
حوزه آیت الله خامنه ای
|
|
اسلامی
|
مهدی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره
|
|
اسلامی
|
سجاد
|
همدان
|
مرکز
|
|
اسماعیل
|
اسماعیل
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
اسماعیل زاده
|
صدرالله
|
ساری
|
حوزه امام علی
|
|
اسماعیلی
|
صفدر
|
فسا
|
حوزه صادق آل محمدص
|
|
اسماعیلی
|
مسعود
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
اسماعیلی
|
احمد
|
قم
|
مسجد امام حسن عسکری بازار
|
|
اسماعیلی
|
محمدرضا
|
قم
|
عالی فقه و اصول
|
|
اسماعیلی مهر
|
حامد
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
آسیابانها رضایی
|
حامد
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
اشتری
|
محمد
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
اشراقی
|
لطف الله
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
اشقری
|
علیرضا
|
قم
|
مدرسه علمیه آل یاسین
|
|
اصغرزاده
|
احمد
|
قم
|
پیامبر اعظم
|
|
آصفی
|
مسیح الله
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
اعزازی
|
رضا
|
قم
|
فیضیه
|
|
افروز
|
علی
|
گراش
|
حوزه علمیه باقر العلوم ع
|
|
افروغ
|
محسن
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
افضلی
|
محمد
|
قم
|
مسجد امام حسن عسکری
|
|
آقازاده
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه علم الهدی
|
|
آقامحمدی
|
اکبر
|
تفرش
|
مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
آقائی
|
امیدعلی
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
|
|
اقبالی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه علوی
|
|
اکبرپور روشن
|
علی اکبر
|
بابل
|
مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام
|
|
اکبرزاده
|
هادی
|
قم
|
مؤسسه امام خمینی
|
|
اکبرزاده نجار
|
علی
|
قم
|
مدرسه امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
اکبری
|
محمد
|
قم
|
مدرسه نمونه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
|
|
اکبری شاهرودی
|
محسن
|
قم
|
مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی
|
|
اکرمی
|
محمد رضا
|
قم
|
دفتر حضرت آیت الله سبحانی دامت برکاته مدرس امام صادق علیه السلام
|
|
آلوستانی
|
وحید
|
آشتیان
|
مدرسه علمیه صاحب الامرعج
|
|
امامی نیا
|
عباسعلی
|
قم
|
دارالشفا
|
|
امانی
|
علیرضا
|
قم
|
پردیسان (حوزه حضرت ولیعصر عج)
|
|
آموده
|
مهدی
|
شاهرود
|
امام صادق علیهالسلام
|
|
امیرخانی
|
علی
|
قم
|
بنیاد امامت، بنیاد معارف، مدرسه حضرت آمنه
|
|
امیرغفوری
|
فاطمه
|
شهریار
|
حوزه نرجس
|
|
امیری
|
حسین
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
امیری
|
سجاد
|
تویسرکان
|
حوزه شیخ علیخان زنگنه
|
|
آمیغی
|
حبیب الله
|
اردل
|
امام خامنه ای
|
|
امین
|
محمد
|
قم
|
مدرسه شهیدین
|
|
امین
|
محمدرضا
|
قم
|
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
امین رستمی
|
علی
|
قم
|
موسسه امام خمینی و مراکز متعدد دیگر
|
|
امینائی
|
سعید
|
قم
|
کریمه اهل بیت علیهم السلام مشکات
|
|
امینی
|
کبری
|
قم
|
جامعه الزهراء سلام الله علیها
|
|
امینی
|
مهدی
|
شاهرود
|
امام صادق علیه السلام
|
|
امینی تهرانی
|
محمد
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
امینی نژاد
|
علی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
انبیائی
|
احسان
|
قم
|
حوزه علمیه حقانی
|
|
انبیائی
|
محسن
|
قم
|
فیضیه
|
|
انتظاری
|
هادی
|
قروه کردستان
|
مدرسه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
انجمنی
|
هاجر
|
شاهینشهر
|
مدرسهی علمیهی تخصصی تفسیروعلوم قرآنی نرجس خاتون سلاماللهعلیها
|
|
انزابی
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسه ثقلین
|
|
انصاری
|
محمد جواد
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
آوازه
|
جلیل
|
رودان
|
حوزه علمیه ولی عصر عج
|
|
اورنگ
|
زیبا
|
تهران
|
حوزه علمیه باقرالعلوم
|
|
آیت
|
سید محمدرضا
|
قم
|
طرح ولایت مؤسسه امام خمینی
|
|
ایران نژاد
|
رباب
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
ایزدی
|
یاسر
|
زرند
|
حوزه علمیه جعفریه
|
|
ایزدی
|
علیرضا
|
خرامه
|
مدرسه امام سجاد علیه السلام
|
|
ایوبی زاده
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه فقهی امام هادی علیه السلام
|
|
بابایی
|
حسن
|
اصفهان
|
مرکز جهادگران تبیین
|
|
بابائی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
باغستانی
|
سعید
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
|
|
باغشنی
|
ابراهیم
|
شاهرود
|
امام صادق
|
|
باقری
|
عبدالهادی
|
بناب
|
حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
باقری
|
نقی
|
همدان
|
مهدی موعود
|
|
بامداد
|
مهدی
|
شیراز
|
سفیران هدایت علی بن موسی الرضا علیهما السلام .شیراز
|
|
بامری
|
علی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
باوقار
|
حسین
|
قم
|
مدرسه رستگاران
|
|
بختیاری فرد
|
صادق
|
فسا
|
صادق آل محمد ص
|
|
بخشی
|
محمد
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
بخشی گلسفیدی
|
مرتضی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
بخشیان
|
مهدی
|
قم
|
مرکز مدیریت ستاد
|
|
بدری
|
علی
|
قم
|
مدرسه علمیه امام باقر علیه السلام
|
|
برادران
|
رضا
|
قم
|
مرکز فقهی قائم
|
|
برجیان بروجنی
|
مجتبی
|
بروجن
|
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بروجن
|
|
برزگران بابلی
|
حسین علی
|
قم
|
مدرس دار العلم و صاحب الزمان
|
|
برزگران بابلی
|
حسین علی
|
قم
|
دارالعلم امام حسن و مدرس صاحب زمان
|
|
برنجکار
|
رضا
|
قم
|
انجمنهای علمی حوزه علمیه
|
|
بزرگیان
|
محمد
|
اهواز
|
حوزه علمیه سفیران
|
|
بقائی هامانه
|
سجاد
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
بلوچ قرایی
|
ابوالفضل
|
ملایر
|
حوزه علمیه سفیران هدایت امام رضا علیه السلام ملایر
|
|
بلوچی نژاد
|
سبحان
|
بم
|
مدرسه علمیه قائمیه
|
|
بهارلوئی
|
عبدالله
|
قم
|
مسجد حضرت زینب
|
|
بهاری قراملکی
|
حسن
|
قم
|
مدرسه امام حسن عسکری (علیه السلام) - سطوح عالی
|
|
بهبهانی نژاد
|
عبدالحمید
|
قم
|
امام عصر علیه السلام
|
|
بهرام پور
|
وحید
|
قم
|
مدرسه دارالعلم
|
|
بهرام نسب
|
محمدسهیل
|
قم
|
مدرس مصلی
|
|
بهرامی
|
راحله
|
قم
|
جامعة الزهرا سلام الله علیها
|
|
بهرامی تبار
|
محمد حامد
|
قم
|
دارالهدی
|
|
بهروزی لک
|
غلامرضا
|
قم و تهران
|
دانشگاه باقرالعلوم ع
|
|
بهزادی
|
محمد
|
قم
|
مدرسه نمونه پیامبر اعظم
|
|
بهشتی نژاد
|
سید مصطفی
|
قم
|
دارالشفا
|
|
بهمنی
|
محمد
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
بی باک
|
مهدی
|
فسا
|
حوزه علمیه جوادالائمه علیه السلام
|
|
بیاری
|
علی اکبر
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
بیدار
|
محمد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
بیرانوند
|
مهرداد
|
اندیمشک
|
امام صادق ع
|
|
بیکوردی
|
امین
|
ملایر
|
مدرسه علی بن ابیطالب
|
|
بیگدلی
|
مجید
|
قم
|
بقیه الله
|
|
پاسالاری
|
هاشم
|
شیراز
|
خاتم الانبیاء
|
|
پاک نهاد
|
احمد
|
قم
|
دارالعلم امام حسن علیه السلام
|
|
پذیرش
|
صادق
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه بقیه الله
|
|
پرتو
|
علی
|
جهرم
|
موسسه امام خمینی
|
|
پرهیز
|
محمد
|
قم
|
مدرسه علمیه علوی
|
|
پروائی گیلانی
|
احمد
|
قم
|
مدرسه آیت الله العظمی بروجردی ره و آیت الله العظمی گلپایگانی ره
|
|
پژوهنده
|
امیر
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
پژوهنده
|
حسین
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
پناهی
|
علی
|
تهران
|
باقرالعلوم
|
|
پنجو
|
معصومه
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
پوراسمعیل
|
رضا
|
قم
|
جامعة المصطفی العالمیة
|
|
پورامینی
|
محمدباقر
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
پورغلامی
|
محمد
|
قم
|
حوزه علمیه مبارکه معصومیه برادران
|
|
پورمحمد
|
محسن
|
رشت
|
دانشگاه علوم پزشکی
|
|
پیامی
|
حجت اله
|
فسا
|
امیر المومنین شیراز
|
|
پیرکار
|
محمد رضا
|
قم
|
حوزه فیضیه
|
|
پیروی سنگری
|
اکبر
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
پیشوایی
|
سید محمد هادی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
تاجر
|
امیررضا
|
قم
|
موسسه فقهی مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر
|
|
تاجیک
|
حسین
|
قم
|
موسسه امام خمینی قدس سره
|
|
تبریزی
|
محمد علی
|
قم
|
حوزه علمیه امام حسین علیه السلام
|
|
تجلی
|
مجید
|
سمنان
|
علی ابن موسی الرضا علیه السلام
|
|
تدین
|
سید محمد جواد
|
قم
|
مدرس مرحوم تبریزی ره
|
|
تذروی
|
احمد
|
قم
|
مسجد امام حسن عسکری علیه السلام
|
|
ترابی
|
عبد الله
|
قم
|
دارالشفا
|
|
ترابی
|
محمدحسن
|
اصفهان
|
مدرسه دارالحکمة
|
|
ترابی فر
|
محسن
|
شاهرود
|
امام صادق ع
|
|
ترخان
|
قاسم
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
ترکاشوند
|
احسان
|
ملایر
|
مرکز تخصصی کلام اسلامی امام صادق علیه السلام
|
|
ترکاشوند
|
یارمحمد
|
قم
|
مدرس آیتالله علم الهدی
|
|
ترکمنی
|
مرضیه
|
قروه درگزین
|
حوزه علمیه فاطمیه
|
|
تشکری صالح
|
ابوذر
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
تقوائی
|
محمد
|
ساوجبلاغ
|
حوزه انام جعفر صادق علیه السلام
|
|
تقوی
|
سید علی
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان ع
|
|
تقوی
|
سید مهدی
|
قم
|
مدرسه فقهی سید الساجدین
|
|
تقوی دامغانی
|
سید محمد مهدی
|
قم
|
مدرس فقهی امام محمد باقر علیه السلام
|
|
تقوی زاد
|
صدیقه
|
تهران
|
مدرسه بانو امین
|
|
تقی پور دوغیکلایی
|
اسماعیل
|
آمل
|
مدرسه علمیه ابوالحسن - علیه السلام-
|
|
تقی زاده واقفی
|
سید علیرضا
|
قم
|
مدرسه علمیه معصومیه
|
|
تکلو
|
محمود
|
ملایر
|
حوزه علمیه امام علی بن ابیطالب علیه السلام
|
|
تهوری
|
ابوذر
|
قم
|
حوزه آزاد و مدرسه امام باقر علیه السلام
|
|
تهوری
|
حامد
|
قم
|
موسسه آموزش عالی معصومیه خواهران
|
|
تیمورنژاد
|
علی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
تیموری
|
عابدین
|
گرگان
|
حوزه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
تیموری عسگرانی
|
عباسعلی
|
قم
|
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی
|
|
ثابتی
|
صادق
|
فرخ شهر
|
مدرسه علمیه قائمیه عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
جالو
|
زهرا
|
تهران
|
باقرالعلوم شهر قدس
|
|
جاننثاریون
|
علی
|
قم
|
مدرسه مبارکه پیامبر اعظم
|
|
جاوید
|
مصطفی
|
درگزین
|
امیرالمومنین
|
|
جاویدان
|
فائقه
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
جباری
|
محمد رضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
جبرییلی
|
محمدصادق
|
بابل
|
حوزه علمیه شهید امیری ره
|
|
جبرئیلی
|
حسین
|
بابل
|
شهید امیری
|
|
جبرئیلی
|
مهدی
|
بابل
|
علمیه شهید امیری بابل
|
|
جدیدبناب
|
علی
|
قم
|
جامعةالمصطفی
|
|
جعفرزاده
|
مهدی
|
سنندج، کرمانشاه، بناب و ارومیه
|
دوره اجرای امام خمینی
|
|
جعفری
|
محمد حسین
|
اصفهان
|
حوزه علمیه دارالحکمه باقرالعلوم علیه السلام
|
|
جعفری
|
محمد حسن
|
قم و تهران
|
حوزه علمیه مشکات
|
|
جعفری
|
محمد
|
قم
|
دانشیار موسسه امام خمینی
|
|
جعفری
|
جعفر
|
بابل
|
حوزه علمیه شهید حاج محمد حسن امیری(ره)
|
|
جعفری
|
مصطفی
|
اندیمشک
|
مدرسه علمیه بقیة الله عج، سفیران هدایت
|
|
جعفری
|
محمد
|
قم
|
معصومیه
|
|
جعفری
|
علی
|
قم
|
مدرس آیتالله العظمی تبریزی
|
|
جعفری
|
محمد
|
قم
|
مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، مدرسه فقهی امام کاظم سلام الله علیه، مدرسه فقهی امام حسین سلام الله علیه، مؤسسه فقهی قائم سلام الله علیه
|
|
جعفری ندوشن
|
مریم
|
ملارد، صفادشت
|
مدرسه علمیه کوثر
|
|
جلال آبادی راوری
|
عباس
|
قم
|
موسسه امام رضا علیه السلام
|
|
جلالی جیردهی
|
سید مصطفی
|
فومن
|
حوزه علمیه حضرت آیتالله العظمی بهجت
|
|
جلیلیفر
|
علیرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
جمالی
|
احمد
|
قم
|
دفتر تبلیغات
|
|
جمشیدی
|
قاسم
|
نجف آباد
|
جامعة الامام المنتظر ارواحنا فداه
|
|
جمشیدی نسب
|
بهزاد
|
نوراباد لرستان
|
حوزه علیمه بقیه الله الاعظم عجّ
|
|
جنگجو
|
صادق
|
فسا
|
جواد الائمه
|
|
جهانگیرزاده
|
محمد رضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
جهانگیری
|
محسن
|
اندیمشک
|
حوزه سفیران بقیه الله عج الله فرجه
|
|
جهانگیری محمدی
|
داوود
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه سفیران هدایت
|
|
جوادزاده
|
علیرضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
جوادی
|
محمدصالح
|
قم
|
مدرسه علمیه معصومیه
|
|
جوادی راد
|
محمد
|
قم
|
مدرسه علمیه حقانی
|
|
جوادی مقدم
|
رضا
|
تنکابن
|
شهید مطهری ره تنکابن
|
|
جوادی والا
|
محمود
|
قم
|
مسجد امام خمینی ره
|
|
جوانفرد
|
علی
|
قم
|
حوزه رستگاران
|
|
جوشن
|
محمد جعفر
|
شیراز
|
آقاباباخان
|
|
جوکار
|
محمد جواد
|
قم
|
مراکز علمی
|
|
جوینده پاک
|
علی
|
قم
|
مدرسه امام باقر ع و مدرسه فیضیه
|
|
جیرانی
|
محسن
|
قم
|
مرکز سماح حوزه قم
|
|
چتری
|
مسلم
|
قم
|
امام حسین علیه السلام
|
|
چراغی
|
ناهید
|
قزوین
|
دانشگاه امام خمینی
|
|
چراغی کوتیانی
|
اسماعیل
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
چکانی
|
محمود
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
چگنی
|
قاسم
|
قم
|
مدرسة الرّسول الأعظم
|
|
چگنی
|
محسن
|
قم
|
صاحب الامر
|
|
حاج جعفری
|
اسداله
|
قم
|
مدرسه علمیه شهید اول
|
|
حاجی ابراهیم زرگر
|
ابراهیم
|
قم
|
مدرس حضرت صاحب الزمان
|
|
حاجی بیگی
|
محمد
|
قم
|
مدرسه پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله
|
|
حاجی پور
|
محمدحسن
|
کازرون
|
حوزه علمیه صالحیه
|
|
حاجی زاده
|
فاطمه
|
ملارد
|
ریحانةالنبی سلام الله علیهم ملارد
|
|
حافظی
|
رمضان
|
مهدیشهر
|
ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
حامد کهوند
|
حامد
|
قم
|
پژوهشگاه امام صادق علیه السلام
|
|
حبیب الهی
|
علیرضا
|
قم
|
مدرسه آزاد فیضیه
|
|
حبیبی
|
محمدرضا
|
زرند
|
مدرسه جعفریه
|
|
حبیبی
|
یونس
|
بابل
|
حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
حبیبی
|
مهدی
|
زنجان
|
حوزه مسجد سید
|
|
حجازی
|
سید محمدعلی
|
قم
|
مدرسه امام علی ابن موسی الرضا
|
|
حجازی
|
سید محمد علی
|
قم
|
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
حججی نجف آبادی
|
محمدعلی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
حدادی پیشه
|
مرتضی
|
قم
|
مرکز تخصصی علامه مصباح یزدی ره و حوزه علمیه خواهران معصومیه و ایروانی
|
|
حزباوی
|
فواد
|
اهواز کارون
|
حوزه علمیه امیرالمومنین
|
|
حسن زاده
|
علی
|
شیراز
|
مدرسه علمیه محمودیه
|
|
حسن زاده کریم آباد
|
داود
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. حوزه علمیه مشکات
|
|
حسن نژاد
|
قاسم
|
محمودآباد مازندران
|
مدرسه امام صادق علیه السلام
|
|
حسنوند
|
بهزاد
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان(عج)
|
|
حسنی
|
اصغر
|
قم
|
معهد الاجتهاد
|
|
حسنی
|
سید صادق
|
بابل
|
حوزه علمیه بابل
|
|
حسنی
|
سید رضا
|
قم
|
مرکز فقهی قایم
|
|
حسنی سیمکی
|
مهدی
|
کرمان
|
مدرسه سطح عالی امام مهدی علیه السلام ،موسسه امام صادق علیه السلام
|
|
حسنی نژاد
|
محمود
|
قم
|
مرکز تخصصی امام خمینی
|
|
حسین
|
حسین
|
میناب سندرک
|
امیرالمؤمنین
|
|
حسین پور
|
یاسر
|
مشهد
|
مدرسه عالی نواب
|
|
حسین خانی
|
هادی
|
قم
|
مرکز تخصصی امام خمینی
|
|
حسین زاده
|
علی
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
|
|
حسین زاده مالکی
|
محمد امین
|
اهواز
|
مدرسه علمیه فاطمیون
|
|
حسینزاده رودی
|
محمد
|
آشتیان
|
صاحب الامر(عج)
|
|
حسینی
|
سید علی اکبر
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
حسینی
|
سید علی
|
رفسنجان
|
موسسه امام خامنه ای
|
|
حسینی
|
سیدحسین
|
شاهرود
|
مدرسه ی انام صادق (ع)
|
|
حسینی
|
منصوره السادات
|
قم
|
جامعة الزهرا سلام الله علیها
|
|
حسینی
|
سیدرضا
|
بندپی شرقی
|
حوزه علمیه شهید امیری
|
|
حسینی
|
سید وهاب
|
تهران
|
مرکز مدیریت حوزه علمیه
|
|
حسینی
|
سید سلمان
|
قم
|
مدرسه شهیدین
|
|
حسینی
|
سیدرزاق
|
ساوه
|
حضرت ولیعصر عج
|
|
حسینی
|
یاسین
|
هفشجان
|
سفیران هدایت صاحب الزمان علیه السلام
|
|
حسینی
|
سید حسن
|
قم
|
مرکز تخصصی امام خمینی ره
|
|
حسینی احمدفداله
|
سید محسن
|
قم
|
حوزه رستگاران
|
|
حسینی اصل
|
سید هادی
|
قم
|
موسسه تخصصی علوم حوزوی امام رضا علیه السلام
|
|
حسینی تبار
|
سید محمد مهدی
|
قم
|
مرکز تخصصی تبلیغ
|
|
حسینی گرگانی
|
مهدی
|
قم
|
حرم مطهر
|
|
حسینی گلوردی
|
محمد
|
بهشهر
|
حوزه علمیه ۱۴ معصوم زینهوند
|
|
حسینی منش
|
احسان
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه بقیة الله عج الله تعالی فرجه الشریف
|
|
حسینی موحد
|
احمد
|
بندر امام خمینی
|
حوزه علمیه امام خمینی ره
|
|
حسینی هرندی
|
سید محمد علی
|
قم
|
فیضیه
|
|
حسینی وردنجانی
|
سیدمرتضی
|
شهرکرد
|
حوزه ثقلین و سفیران هدایت
|
|
حسینینسب
|
سیدمصطفی
|
قم
|
حوزه علمیه امام کاظم(ع)
|
|
حفیظی
|
رمضان
|
تهران
|
حوزه ایلچی-تهران
|
|
حقیقت سمنانی
|
محمدرضا
|
قم
|
جامعه المصطفی العالمیه
|
|
حقیقت نیکو
|
ابوالفضل
|
کرج
|
مدرسه امام جواد علیه السلام
|
|
حمزه
|
مهدی
|
شوشتر
|
جزائریه
|
|
حمزه لویی نژاد
|
حمید
|
قم
|
مدرسه امیرالمومنین علیه السلام
|
|
حمیدرضا
|
غریب رضا
|
قم
|
موسسه گفتگوی دینی وحدت
|
|
حمیدیان
|
محمد هادی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
حیاتی
|
جعفر
|
اندیمشک
|
حوزه بقیه الله عج
|
|
حیدری
|
علی
|
زاهدان
|
حوزه علمیه سفیران هدایت و دانشگاه فرهنگیان
|
|
حیدری
|
احسان
|
اهواز
|
فاطمیون
|
|
حیدری فطرت
|
جمال الدین
|
قم
|
مدرسه علمیه شهیدین
|
|
حیدریان بائی
|
رضا
|
بابل
|
حوزه علمیه روحیه
|
|
خادم پیر
|
علی
|
فارس
|
فارس
|
|
خادمی
|
حسن
|
آظتیان
|
حوزه علمیه صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
خادمی
|
علی
|
قم
|
آیت الله العظمی گلپایگانی
|
|
خازنی
|
سجاد
|
قم
|
طرح ولایت موسسه امام خمینی
|
|
خانجانی
|
حسن
|
قم
|
مدرسه علمیه علوی علیه السلام
|
|
خانجانی
|
رضا
|
قم
|
مدرسه خان
|
|
خاندل
|
هادی
|
رودبارجنوب
|
امیرالمؤمنین (ع)
|
|
خانلو
|
داود
|
تهران
|
حوزه علمیه امیرالمومنین
|
|
خانی
|
علی
|
قم
|
بنیاد هدایت
|
|
خانی
|
هادی
|
قم
|
مدرسه معصومیه
|
|
خباز
|
مهدی
|
قم
|
دارالشفاء
|
|
خرمی
|
عاطفه
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
خرمی آرانی
|
حسن
|
قم
|
فیضیه ومدررسه گلپایگانی ومدرس صاحب الزمان ع
|
|
خرمی فرد
|
محسن
|
قم
|
فیضیه
|
|
خسروبیگی
|
مهدی
|
قم
|
فقهی حضرت قائم علیه السلام
|
|
خسروی
|
جابر
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
خشانی
|
امید
|
دهدشت
|
حوزه ولی عصر
|
|
خطیب
|
سید صادق
|
اردل
|
حوزه علمیه
|
|
خلعتی
|
اعظم
|
قم و تهران
|
مرکز مدیریت خواهران . جامعه الزهرا س. بنت الهدی
|
|
خلفی
|
محمد
|
زنجان
|
مدرسه علمیه عالی سید
|
|
خواص
|
امیر
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
خودستانی
|
احمد
|
بشاگرد
|
حوزه علمیه صاحب الزمان عج
|
|
خوشاوی
|
عباس
|
تفرش
|
حوزه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
خوشصحبت
|
مرتضی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
خوئینی
|
صادق
|
کرج
|
مدرسه علمیه امام رضا علیه السلام
|
|
خیرالدین
|
احمد
|
قم
|
مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر
|
|
خیری
|
زکریا
|
قم
|
مرکز مشاوره حوزه علمیه قم
|
|
داداش پور
|
مرتضی
|
بهشهر
|
چهارده معصوم علیهم السلام
|
|
داداش زاده
|
مصطفی
|
بابل
|
حوزه علمیه خاتم الانبیاء( صدر )
|
|
دارابی نیا
|
حامد
|
قم
|
مدرسه عالی فقه و اصول امام حسین علیهالسلام
|
|
داروغه
|
زهرا
|
قم و شاهرود
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها و حوزه امام صادق علیه السلام
|
|
دامچه
|
محمدرضا
|
اهواز
|
حوزه علمیه حضرت ولیعصرعج_اهواز
|
|
دانش
|
علی
|
قم
|
صدوقی تبلیغ
|
|
دانشکیا
|
محمد حسین
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
دانشور نیلو
|
یوسف
|
قم
|
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
|
|
دبیری
|
میلاد
|
هرسین
|
حوزه علمیه امام خمینی ره
|
|
درافشانی
|
امیرحسین
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
دربانی
|
علی
|
دامغان
|
دامغان
|
|
درخشنده امیری
|
علی اکبر
|
قم
|
مرکز تخصصی تبلیغ
|
|
درگاهی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
درودی
|
مجتبی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
درودی
|
محمدجواد
|
قم
|
مؤسسه معارف اهل بیت (ع)
|
|
دری
|
علی
|
قم
|
گلپایگانی
|
|
دریکوند
|
مصطفی
|
اندیمشک
|
امام صادق(ع) وبقیه الله«عج» (سفیران هدایت) و الزهرا (س)
|
|
دسترنج
|
علی
|
کرمان
|
مدرسه علمیه سطح عالی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
دشت بزرگ
|
امین
|
قم
|
موسسه فقهی امیر المومنین
|
|
دشتی
|
محمد
|
قم
|
جامعه المصطفی ص العالمیه
|
|
دقیق فر
|
عباسعلی
|
قم
|
دارالهدی
|
|
دهقان
|
محمود
|
شیراز
|
حوزه خاتم الانبیا
|
|
دهقان
|
محمدعلی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
دهقان کلور
|
محمد صادق
|
قم
|
مرکز تخصصی مشاوره امام خمینی ره
|
|
دوست پناهی
|
خدیجه
|
ملارد
|
حوزه ریحانه النبی
|
|
دویرند
|
احسان
|
قم
|
مدرسه ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
دین پناه
|
حسن
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
ذکری
|
سید علی
|
قم
|
مدرسه فقهی امام هادی علیه السلام
|
|
ذوالفقاری
|
محمد حسین
|
قم
|
موسسه امام خمینی، موسسه جامعه الزهرا، دانشگاه معارف قرآن کریم
|
|
ذوالفقاری
|
روحالامین
|
قم
|
مرکز مشاوره حوزه (سماح)
|
|
ذوالفقاری
|
رضا
|
تهران و قم
|
قائم عج چیذر و امام کاظم علیه السلام قم
|
|
ذوالفقاری
|
سجاد
|
قم
|
مدرسه علمیه معصومیه
|
|
ذوالفقاری تبار خراسانی
|
رسول
|
بابل
|
حوزه علمیه بابل
|
|
رازیانی
|
مهدی
|
کامیاران
|
حوزه علمیه امام باقر
|
|
راسل
|
روح الله
|
قم
|
مرکز فقهی قائم
|
|
راغبی
|
محمد باقر
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
راغبی
|
محمدعلی
|
قم
|
دانشگاه قم
|
|
رافع
|
مولود
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
ربانی
|
محمد صادق
|
اصفهان
|
مدرسه دارالحکومه حضرت باقرالعلوم علیه السلام
|
|
ربانی
|
حسامالدین
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
ربانی
|
محمد باقر
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
ربیعی
|
جواد
|
تهران و قم
|
حوزه های علیمه
|
|
رجب زاده
|
سعید
|
کاشان
|
ایت الله مدنی ره
|
|
رجبی
|
ابوذر
|
قم
|
دانشگاه معارف اسلامی
|
|
رجبی
|
جواد
|
قم
|
۱.موسسه امام خمینی(ره)
|
|
رجبی
|
داریوش
|
قم
|
حوزه علمیه آل یاسین
|
|
رحمانی
|
فاطمه
|
مارلیک
|
ریحانه النبی سلام الله علیها
|
|
رحمانی زاده
|
مسلم
|
ایرانشهر
|
حوزه علمیه امیرالمومنین علیه السلام
|
|
رحمتی
|
عابدین
|
سامن
|
حوزه ولیعصر(عج)
|
|
رحمتی
|
جلال
|
ملایر
|
ولیعصر عج
|
|
رحمتی نیا
|
علی
|
طالقان
|
مدرسه علمیه مهدی موعود علیه السلام
|
|
رحیم پور
|
سیف الدین
|
قم
|
مصلی
|
|
رحیم زاده مدنی
|
سید حسین
|
قم
|
معصومیه
|
|
رحیمی
|
روح الله
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
رحیمی
|
علی
|
شیراز
|
امام موسی کاظم علیه السلام
|
|
رحیمی مزرعه شاهی
|
عباس
|
قم
|
مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی قدس سره
|
|
رحیمی نوش آبادی
|
ابوالفضل
|
قم
|
۱- مدرسه سعادت
|
|
رحیمی نیارکی
|
امیر
|
قزوین
|
موسسه اصحاب الحسین
|
|
رخشان
|
سید امرالله
|
هشتگرد
|
حوزه علمیه خواهران
|
|
رخی
|
احمدعلی
|
تهران
|
پردیس علوم حدیت
|
|
رزاقی
|
هادی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
رستمی
|
حسین
|
بابل
|
حوزه علمیه روحیه
|
|
رستمی
|
ابوالفضل
|
قیر
|
امام صادق علیهالسلام
|
|
رستمی نژاد
|
مریم
|
شاهینشهر
|
مدرسه علمیه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی
|
|
رسولی موسوی
|
سیده فاطمه
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
رسولی نژاد
|
مصطفی
|
دامغان
|
مدرسه مطلب خان
|
|
رشید
|
مهدی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
رضا
|
رحمانی
|
اسفراین
|
امام خمینی
|
|
رضادوست
|
فاطمه
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
رضازاده
|
زهیر
|
قم
|
مدرسه علمیه فاطمی
|
|
رضازاده
|
هادی
|
قم
|
موسسه شمس الشموس علیه السلام
|
|
رضانژاد
|
عزالدین
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
رضانیا شیرازی
|
حمید
|
قم و
|
مرا کز متعدد سطوح عالی
|
|
رضایی
|
عنایت اله
|
لارستان
|
مدرسه علمیه امام علی بن ابی طالب علیه السلام
|
|
رضایی
|
هادی
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
رضائی
|
سید مهدی
|
یاسوج
|
مدرسه علمیه امام علی بن موسی الرضا سلام الله علیه
|
|
رضائی
|
مرتضی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
رضائی
|
مختارعلی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
رضائی
|
مختارعلی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
رضایی چراتی
|
محمدعلی
|
اشتیان
|
.حوزه علمیه صاحب الامر عج الله
|
|
رضائی مجیدپور
|
جعفر
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
رضوانی
|
امید
|
بویراحمد
|
حوزه علمیه الامام علی بن موسی الرضا علیهما السلام یاسوج
|
|
رضوی
|
سیدمحمد عارف
|
قم
|
قم موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
|
|
رضوی
|
سید ابراهیم
|
قم
|
حوزه علمیه مشکات
|
|
رفیعی
|
عباس
|
هفشجان
|
سفیران هدایت
|
|
رفیعی
|
محمود
|
قم
|
سطوح عالی قم
|
|
رمضان پور
|
محمد صادق
|
رودسر
|
حوزه علمیه امام صادق ع
|
|
رمضان نرگسی
|
رضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
رمضانی
|
محمدرضا
|
قم
|
مرکز مدیریت
|
|
رمضانی
|
هادی
|
زاهدان
|
مدرسه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
رمضانی
|
محمد
|
قم
|
مرکز تخصصی کلام امام صادق علیه السلام
|
|
رمضانی امین
|
محمد صالح
|
قم
|
مدارس مختلف
|
|
رمضانی درح
|
حمیدرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی(ره)
|
|
رمضانی مقدم محمدی
|
علی
|
کاشان
|
حوزه آیةالله العظمی مدنی کاشانی
|
|
رنجبر
|
نادر
|
سنندج
|
مرکز مدیریت کردستان
|
|
رنجبران
|
داود
|
قم
|
مدرسه علمیه رستگاران
|
|
رهبر کلیشمی
|
محمد علی
|
قم
|
مدرسه علمیه دارالشفا. مدرسه فقهی ثقلین
|
|
رهدار
|
احمد
|
قم
|
دانشگاه باقرالعلوم ـ مؤسسه فتوح اندیشه
|
|
رهنما
|
حسنعلی
|
قم
|
موسسه امام خمینی رحمه الله
|
|
رهنمایی
|
سید احمد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
روحانی
|
مرتضی
|
قم
|
مدرسه فیضیه ومدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی
|
|
روزبهانی
|
محبوبه
|
قم
|
جامعة الزهرا سلام الله علیها
|
|
روشن
|
حدیقه
|
قم
|
جامعة الزهرا
|
|
روشندل
|
مهدی
|
قم
|
مسجدحضرت زینب پردیسان
|
|
رویین تن
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه راهنمایی
|
|
ریاضتی
|
سید محمد
|
قم
|
بقیةالله(عج)
|
|
رئیس زاده
|
سیدمحمدحسن
|
قم
|
مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی
|
|
رئیس زاده
|
سید محمد حسین
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و جامعة المصطفی
|
|
رئیس زاده
|
سید علی
|
قم
|
معصومیه
|
|
رئیسی
|
ابوالحسن
|
قم
|
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسلام
|
|
زادصالح
|
محمدمهدی
|
قم
|
قم رشد
|
|
زارع بیدکی
|
فاطمه
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
زارع سعیدآبادی
|
مجتبی
|
رستمکلا مازندران
|
حوزه جعفریه
|
|
زارع مهرآبادی
|
ابوالفضل
|
ساری
|
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام
|
|
زارع نژاد
|
لیلا
|
مرودشت
|
حوزه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها
|
|
زارعی
|
احمد
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
زارعی
|
هاشم
|
بندرعباس
|
النبی
|
|
زارعی سمنگان
|
حمید
|
گرگان و فاضل آباد
|
حوزه الزهرا و خاتم الاوصیا
|
|
زارعی طاهر
|
حسین
|
قم
|
فیضیه مدرسه خان موسسه امام خمینی ره
|
|
زال نژاد
|
مرتضی
|
محمودآباد
|
حوزه امام علی علیه السلام
|
|
زراعتیان
|
اکبر
|
قم
|
مدرسه علمیه امام صادق
|
|
زرسنج
|
محمد
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
زمانی
|
محمد باقر
|
قم
|
مصلی
|
|
زهرابی
|
علی
|
قم
|
مدرسه حضرت صاحب الامر عج
|
|
زهره کاشانی
|
علی اکبر
|
قم
|
مجتمع عالی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه
|
|
زین العابدین
|
سیدمحمد
|
قم
|
ملاصادق
|
|
سابکی ژند
|
احمد
|
قم
|
مدینة العلم
|
|
ساجدی
|
ابوالفضل
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
ساجدی
|
مهدی
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
ساطوریان
|
سید عباس
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
ساعدی
|
احمد
|
قم
|
مدرسه امام محمد باقر
|
|
سالاری
|
محمد
|
قم
|
مدرس مصلی، مدرسه الهادی علیه السلام
|
|
سالاری پاک
|
اسماعیل
|
رودبار جنوب
|
امیر المومنین
|
|
سالمی
|
جعفر
|
اصفهان
|
دارالحکمه
|
|
سالمیان
|
امیرحسین
|
اسلام آباد غرب
|
حوزه علمیه امام خمینی ره
|
|
سبحانی
|
کریم
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
سبحانی
|
محمد
|
شیراز
|
حوزه علمیه امام سجاد علیه السلام
|
|
سبحانی نیا
|
محمد رضا
|
تهران
|
موسسه دارالحدیث
|
|
سبزی
|
باقر
|
ساوه
|
حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
سبزی
|
حیدر
|
ساوه
|
حوزه علمیه ولیعصر عج ساوه
|
|
سجاد کوهی
|
سجاد
|
قم
|
رشد
|
|
سجادمنش
|
علی
|
یاسوج
|
علی بن موسی الرضا
|
|
سخائی
|
سید حسین
|
بابل
|
حوزه علمیه شهید امیری ره
|
|
سخایی فر
|
سیف الله
|
قم
|
مرکز فقهی دار العلم امام حسن علیه السلام
|
|
سربخشی
|
محمد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
سروش
|
جمال
|
ملایر
|
سفیران
|
|
سعادتجو
|
محمد
|
اصفهان
|
دارالحکمه
|
|
سعادتی
|
یاسر
|
قم
|
موسسات تخصصی فقه و اصول
|
|
سعید سواری
|
سعید
|
اهواز
|
حوزه علمیه امام حسین علیه السلام
|
|
سعیدی
|
روح الله
|
ایلام
|
صاحب الزمان عج
|
|
سعیدی
|
احمد
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
|
|
سعیدی
|
احمد
|
قم
|
مدرسه علمیه حضرت ابوالفضل علیه السلام
|
|
سعیدی
|
احمد
|
قم
|
معصومیه س
|
|
سعیدی ابواسحاقی
|
اسحاق
|
شهرکرد
|
حوزه
|
|
سعیدی صابر
|
امیرحسین
|
قم
|
موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی
|
|
سلطانی
|
عبدالامیر
|
اهواز
|
حوزه علی بن ابی طالب و حوزه ولی عصر
|
|
سلیمانپور
|
زینب
|
شهرقدس
|
بقیه الله
|
|
سلیمانی
|
محمدحسین
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف
|
|
سلیمانی
|
محمد حسین
|
قم
|
مدرسه فقهی شمس الشموس
|
|
سلیمانی
|
هادی
|
قم
|
امیرالمومنین علیه السلام و امام کاظم علیه السلام
|
|
سلیمانی امیری
|
جواد
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
|
|
سلیمی
|
امید
|
نی ریز
|
امام صادق
|
|
سلیمی
|
علی
|
قم
|
حقانی
|
|
سلیمی
|
محمد جواد
|
قم
|
مدرسه پیامبر اعظم
|
|
سهراب پور
|
علی
|
کازرون
|
صالحیه
|
|
سهیلی
|
محمدوحید
|
قم
|
حوزه علمیه مشکات
|
|
سواری
|
احمد
|
اهواز
|
علی بن ابی طالب علیه السلام
|
|
سیاح شعاع
|
مرتضی
|
قم
|
موسسه امام صادق علیه السلام
|
|
سیادتی
|
سید محمد جواد
|
مهدیشهر
|
حوزه علمیه ولی عصر علیه السلام مهدی شهر
|
|
سیاری
|
هادی
|
قم
|
مدرسه علمیه امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ویژه حافظان قرآن کریم
|
|
سید محمود ملکی اصفهانی
|
سید محمود
|
قم
|
مدرسه آیت الله گلپایگانی
|
|
سید میرباقری
|
سید محمد
|
قم
|
دار العلم امام حسن علیه السلام
|
|
سیدپورآذر
|
سیدحسن
|
قم
|
حرم مطهر حضرت معصومه
|
|
سیدضیا
|
سیدضیاالدین
|
قم
|
موسسه حوزوی امام رضاع
|
|
سیدمرتضی موسوی
|
مرتضی
|
اهواز
|
حوزه علمیه ولیعصر
|
|
سیفی
|
مهدی
|
مریانج همدان
|
حضرت رسول اکرم ص
|
|
شادمهر
|
حسین
|
البرزـ طالقان
|
حوزه علمیه مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف
|
|
شامیزاده
|
بهروز
|
قم
|
حوزه علمیه قم، سطح عالی
|
|
شاه بندری قوچانی
|
علی
|
قم
|
مدرسه مدینه العلم
|
|
شاهچراغی
|
سید حسین
|
دامغان
|
مدرسه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
شاهرخ اصفهانی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه ی علوم و معارف اسلامی
|
|
شاهولی
|
محمد حسین
|
نی ریز
|
مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
شبان
|
مهدی
|
قم
|
مسجد امام کاظم پردیسان
|
|
شباننیاء
|
قاسم
|
قم
|
موسسه امام حمینی ره
|
|
شبیری
|
سید یونس
|
ابهر
|
مدرسه
|
|
شجاعی
|
محمدرضا
|
قم
|
بقیه الله
|
|
شجاعی سورکی
|
حسین
|
قم
|
مدرسه علمیه دارالهدی
|
|
شجاعی فر
|
رضا
|
نبریز
|
مدرسه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
شجری
|
محمد حسین
|
کاشان
|
مدرسه علمیه مرحوم آیت الله مدنی کاشانی
|
|
شرفی
|
عبدالله
|
فسا
|
سفیران
|
|
شریف زاده
|
سید علی
|
اهواز
|
مدرسه فاطمیون
|
|
شریف زاده لتحری
|
فاطمه
|
کاشان
|
حوزه علمیه الزهرا، فاطمیه،فاطمه الزهرا بیدگل
|
|
شریفی
|
سجاد
|
قم
|
مدرسه سعادت
|
|
شریفی
|
سید حسین
|
قم
|
مدرسه آزاد دارالشفاء
|
|
شریفی
|
سید مسعود
|
قم
|
حوزه علمیه بقیه الله
|
|
شریفی
|
محمدهادی
|
قم
|
امام حسن عسکری ع
|
|
شریفی
|
احمدحسین
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
شریفی
|
محمود
|
قم
|
حوزه علمیه معصومیه
|
|
شعبانی
|
سید محمدباقر
|
نوشهر
|
مدرسه شهید بهشتی(ره)
|
|
شعبانی
|
محمد حسن
|
فردوس
|
حوزه علمیه آیت الله قزوینی
|
|
شفیعی
|
قدرت الله
|
کازرون
|
حوزه صالحیه (مکتب الصادق ع)
|
|
شفیعی
|
ابراهیم
|
قم
|
مدرسه علمیه رشد (مدیر)
|
|
شکری
|
امین
|
فامنین
|
فامنین
|
|
شکریان آملی
|
اسداله
|
قم
|
مدرسه فیضیه، سعادت و آیت الله گلپایگانی
|
|
شکیبا
|
مهدی
|
کرمان
|
سطح عالی امام مهدی
|
|
شمآبادی رضایی
|
علی
|
قم
|
مؤسسه امام خمینی ره
|
|
شمس
|
داود
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
شمس الدینی
|
سید رضا
|
نورآباد ممسنی
|
حوزه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
شمس الله مریجی
|
شمس الله
|
قم
|
مراکز تخصصی
|
|
شهبازیان
|
محمد
|
قم
|
مرکز تخصصی مهدویت
|
|
شهسواری
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسه ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
شهسواری پور
|
غلامحسین
|
قم
|
مدرسه علمیه امام رضا علیه السلام
|
|
شهیدی
|
رضا
|
قم
|
مدرسه علمیه رسالت و مدرسه علمیه امام عصر
|
|
شورورزی
|
علی اکبر
|
قم
|
مرکز تربیت معلم مبلغ
|
|
شیخ هادی
|
اسماعیل
|
قم
|
موسسه آل یاسین
|
|
شیرانی
|
غلامعباس
|
اهواز
|
حوزه فاطمیون
|
|
شیرمهد
|
روح الله
|
قم
|
مرکز فقهی آل یاسین،مرکز فقهی امام موسی بن عفر سلام الله علیهما
|
|
صابری
|
مظاهر
|
قم
|
امام کاظم ع - قائم عج- حقانی - علوی- موسسه فقه و حقوق
|
|
صادقپور
|
محمد
|
قم
|
صاحب الامر
|
|
صادقلو
|
محمد حسین
|
قم
|
مدرسه علمیه حقانی
|
|
صادقلو
|
طیبه
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله
|
|
صادقی
|
علی
|
قم
|
مسجد امام حسن عسکری علیه السلام
|
|
صادقی
|
محمدصابر
|
قم
|
مدرسه آزاد فیضیه
|
|
صادقی نژاد
|
سید محمد
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه بقیه الله
|
|
صالح
|
سیدمحمد حسن
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
صالحی
|
فاطمه
|
ماهنشان و قیدار
|
الزهرا سلام الله و خدیجه کبری سلام الله
|
|
صالحی
|
محمد
|
قم
|
حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام
|
|
صالحی رنانی
|
محمد جواد
|
اهواز
|
مدرسه علمیه فاطمیون
|
|
صالحیان
|
سیدحامد
|
بابل
|
جامعه الزهرا
|
|
صانعی
|
مرتضی
|
قم
|
جامعه المصطفی و موسسه امام خمینی ره
|
|
صانعی کرمانی
|
مجتبی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
صبوری
|
جعفر
|
قم
|
مدرسه آزاد فیضیه
|
|
صداقت
|
معصومه
|
اردکان
|
مدرسه علمیه حضرت زهرا (س)
|
|
صداقت
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام مدرسه معصومیه س
|
|
صدیقی
|
محمدحسین
|
تهران
|
حوزه علمیه بقیه الله
|
|
صدیقی نیا
|
محمد حسین
|
شیراز
|
مدرسه علمیه خاتم الانبیا
|
|
صفاریان
|
امین
|
اهواز
|
مدرسه امام علی بن ابیطالب ع
|
|
صفائی زاده
|
محمد امین
|
قم
|
مدرسه علمیه رشد
|
|
صفرنژاد
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسه علمیه علوی
|
|
صفرنژاد
|
عابد
|
قم
|
حوزه علمیه امام عصر
|
|
صفری
|
حجت اله
|
قم
|
مرکز تخصصی امام خمینی (ره)
|
|
صفری
|
علی
|
قم
|
مدرس تبریزی
|
|
صفری نودهی
|
تقی
|
بهشهر رستمکلا
|
حوزه جعفریه رستمکلا
|
|
صفیاری
|
نرگس
|
قدس
|
باقرالعلوم
|
|
صمدی
|
سیدصدرالله
|
یاسوج
|
امام علی ابن موسی الرضا علیهما السلام
|
|
ضیایی
|
سید علی
|
قم
|
امام رضا علیه السلام
|
|
ضیایی
|
علیرضا
|
قم
|
مرکز مدیریت قم
|
|
ضیائی
|
جواد
|
سمنان
|
حوزه علمیه علی بن موسی الرضا
|
|
طالب پور اردکانی
|
حمید
|
اردکان
|
امام صادق علیهالسلام
|
|
طالبی
|
مجتبی
|
قم
|
مدرسه معصومیه
|
|
طالبی آیسک
|
علی
|
قم
|
حوزه شهید ثانی ره
|
|
طاهرزاده
|
محمد
|
قم
|
ائمه اطهار
|
|
طاهری
|
مجید
|
ارومیه
|
موسسه
|
|
طاهری نیا
|
طاهره
|
آران و بیدگل
|
حوزه علمیه حضرت زینب س
|
|
طائبی اصفهانی
|
محمد
|
قم
|
معصومیه
|
|
طباطبایی فر
|
سید عباس
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان عج
|
|
طباطبایی نیک
|
سید محمدرضا
|
قم
|
مدرسه معصومیه
|
|
طبرسی سوچلمایی
|
جعفر
|
قائمشهر
|
حوزه علمیه امام علی علیه السلام
|
|
طرفی
|
محمدعلی
|
قم
|
دارالشفاء
|
|
طرقی اردکانی
|
مجید
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
طواف زاده حقی
|
سید عبد الله
|
قم
|
مدرس آیت الله احمدی فقیه یزدی
|
|
طوسی
|
اسدالله
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
ظهرابی
|
مرتضی
|
اندیمشک
|
حوزه بقیه الله
|
|
ظهیرالاسلام
|
سید محمد رضا
|
قم و
|
مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی.
|
|
عابدی
|
محمد
|
قم
|
امام محمد باقر علیه السلام
|
|
عابدی
|
حسین
|
قم
|
حوزه حضرت ولی عصر علیهالسلام
|
|
عابدی
|
روح الله
|
قم
|
دارالهدی
|
|
عابدی اردکانی
|
داود
|
قم
|
مدرسه عالی امام حسین علیه السلام
|
|
عابدینی
|
مسعود
|
رودان
|
ولیعصر(عج)
|
|
عابدینی
|
جواد
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
عابدینی
|
حسین
|
قم
|
مدرسه علمیه علوی
|
|
عارفی
|
الیاس
|
قم
|
حوزه علمیه شیخ مفید
|
|
عارفی نیا
|
کوکب
|
سمنان
|
مدرسه علمیه عصمتیه
|
|
عاصمی
|
علیرضا
|
بابل
|
حوزه خاتم الانبیاء
|
|
عالم زاده نوری
|
محمد
|
قم
|
مدرسه مشکات
|
|
عامری شهرابی
|
مهدی
|
تهران
|
حوزه علمیه خاتم الاوصیا
|
|
عبادی
|
فاطمه
|
سردشت
|
حوزه علمیه معصومیه
|
|
عبادی نیک
|
فاطمه
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
عباس زاده
|
آرش
|
اهواز
|
ولی عصر عج
|
|
عباسپور
|
روح الله
|
قم
|
جامعه الزهزا
|
|
عباسپور
|
امیر
|
قم و مشهد
|
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
عباسی
|
زهرا
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
عباسی
|
محمد
|
قم
|
حوزه علمیه حضرت ولیعصر عج پردیسان
|
|
عباسی کیا
|
محسن
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
عبدالله پور
|
عبدالله
|
قم
|
مسجد امام کاظم علیه السلام پردیسان
|
|
عبدالله پور
|
محمد
|
ساری
|
امام علی عث
|
|
عبدالله زاده
|
فاطمه سادات
|
قم
|
جامعةالزهرا
|
|
عبداللهی
|
مهدی
|
قم
|
مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
|
|
عبدالناصر
|
عبدالناصر
|
قم
|
مجتمع اموزشی ائمه اطهار
|
|
عبدوس نژاد
|
علیرضا
|
قم
|
مدرسه علمیه رشد
|
|
عبدی کرمانشاهی
|
مهدی
|
قم
|
امام صادق علیه السلام پردیسان
|
|
عبدی نژاد
|
ابراهیم
|
قم
|
امام حسن عسکری علیه السلام
|
|
عبیاوی
|
حسین
|
اهواز
|
حوزه امام علی علیه السلام
|
|
عرب
|
عبدالرضا
|
کاشان
|
حوزه آیت الله مدنی کاشانی
|
|
عرب
|
محمد
|
کاشان
|
آیت الله مدنی
|
|
عربصالحی
|
محمد
|
قم
|
المصطفی
|
|
عرفان
|
امیرمحسن
|
قم
|
مرکزتخصصی مهدویت
|
|
عرفانی فر
|
داوود
|
شیراز
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
عزمی
|
محمدجواد
|
کازرون
|
حوزه علمیه صالحیه
|
|
عزیزیان
|
علی
|
قم
|
فیضیه
|
|
عزیزیکیا
|
غلامعلی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
عسگری
|
رقیه
|
ملارد. صفادشت
|
مدرسه کوثر
|
|
عشقی
|
حمیدرضا
|
زنجان
|
مسجد سید
|
|
عطائی
|
عبدالله
|
آباده
|
مدرسه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
عطائی کچوئی
|
اسماعیل
|
قم
|
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی
|
|
علائی نژاد
|
شهاب الدین
|
قم
|
معصومیه و مدرسه امم کاظم ع
|
|
علوی
|
سید ضامن
|
صحنه
|
حوزه علمیه امیرالمؤمنین علیه السلام
|
|
علوی
|
سید علی اصغر
|
قم
|
مدرسه دارالشفا و گلپایگانی
|
|
علوی
|
سید محمد انور
|
قم
|
مسجد امام زین العابدین علیه السلام
|
|
علوی رضوی
|
سیدمحمد
|
کرمان
|
سفیران هدایت حضرت ابالفضل علیه السلام قناتغستان
|
|
علوینسب
|
سیدمحمد
|
یاسوج
|
حوزه علمیه امام رضا علیه السلام
|
|
علی اکبر
|
علی اکبر
|
تفرش
|
حوزه علمیه امام جعفر صادق علیهالسلام
|
|
علی خانی
|
فاطمه
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
علی گلی
|
جعفر
|
قم
|
پژوهشگاه امام صادق علیه السلام
|
|
علیدوست
|
حمید
|
قم
|
شهیدین
|
|
علیزاده
|
محمد
|
قم
|
حوزه و دانشگاه معارف
|
|
علیزاده
|
حمزه
|
اقلید
|
جوادالائمه علیه السلام
|
|
علیزمانی
|
رسول
|
ملایر
|
دانشگاه ملایر
|
|
علیمردانی
|
یوسف
|
فارسان
|
امام صادق علیه السلام
|
|
علیمردانی
|
محمدباقر
|
قم
|
موسسه فقهی شمس الشموس(ع)
|
|
عنایت زاده بورا
|
رضا
|
بابل
|
حوزه علمیه شهید امیری
|
|
عندلیبی
|
رضا
|
قم
|
امام کاظم
|
|
عین الکمالی
|
سلیمان
|
سمنان
|
حوزه علمیه علی بن موسی الرضا علیه السلام
|
|
عینی
|
ابراهیم
|
شهرکرد
|
حوزه سفیران هدایت هفشجان
|
|
غدیری
|
قادر
|
قم
|
مدرسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
غفاری
|
بهنام
|
قم
|
رستگاران
|
|
غفاری قرهباغی
|
سیداحمد
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
غلام زاده غیبی
|
ابراهیم
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
|
|
غلام قلاوند
|
غلام
|
اهواز
|
حوزه علمیه ولیعصر عج سفیران هدایت
|
|
غلامی
|
محدثه
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
غنائی
|
سید مجید
|
قم
|
مرکز فقهی صاحب الامر عج
|
|
غیبی
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسه فقهی قایم عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
فاتح
|
محمد رضا
|
قم
|
تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام
|
|
فاریاب
|
محمدحسین
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
فاضل فلاورجانی
|
داود
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
|
|
فاضلی
|
اصغر
|
قم
|
مدرسه امام صادق علیه السلام
|
|
فاضلینیا
|
محسن
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
فاطمی پور
|
علی
|
قم
|
مدرسه علمیه معصومیه خواهران قم
|
|
فاطمی راد
|
ایران
|
قم
|
مشکات
|
|
فاطمی راد
|
علی
|
کامیاران
|
حوزه علمیه امام باقر علیه السلام
|
|
فاطمی مهر
|
علی اکبر
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
فاطمی نیا
|
محمد حسن
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
فتاحی
|
یاسر
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان عج
|
|
فتاحی
|
سعید
|
اردکان
|
حوزه علمیه امام رضا علیه السلام
|
|
فتاحی اردکانی
|
علی
|
#NAME?
|
حوزه ی امام صادق علیه السلام
|
|
فتاحی جهرمی
|
محمد امین
|
قم
|
مدرس آل مرتضی
|
|
فتحی
|
عبدالله
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
فتحی نیا
|
اسدالله
|
گتوند
|
حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
فتوت اردکانی
|
حمید احسان
|
اردکان
|
حوزه علمیه امام صادق
|
|
فخیمی ادب
|
مسعود
|
قروه
|
مدرسه امام صادق علیه السلام
|
|
فدایی
|
مرتضی
|
اصفهان
|
مدرسه علمیه دارالحکمه باقر العلوم علیه السلام
|
|
فدائی
|
امیر مسعود
|
قم
|
مجتمع عالی ولی امر، مدرسه کرمانیها
|
|
فدوی زاده
|
روح الله
|
قم
|
مدرس مصلی
|
|
فرازی
|
محمدحسین
|
مرند
|
حوزه علمیه
|
|
فراهانی علوی
|
محمد
|
همدان
|
آخوندره
|
|
فرزانه موحد
|
هادی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
فرقانی
|
محمد هادی
|
شیراز
|
سطح سه امامت در مدرسه علمیه امام سجاد علیه السلام
|
|
فرقانی رامندی
|
مرضیه
|
ثم
|
جامعه الزهرا سلامالله علیها
|
|
فرهنگ دلیر
|
مهدی
|
قم
|
مسجد حضرت زینب و مدرسه ولی عصر
|
|
فروزنده
|
مریم
|
زنجان
|
حوزه علمیه خدیجه کبری
|
|
فضلی
|
علیرضا
|
تبریز
|
حوزه ولی عصر
|
|
فقیه
|
ناصرفقیه
|
قم
|
۱.دارالعلم امام حسن مجتبی
|
|
فقیه ایمانی
|
سید محمد علی
|
اصفهان
|
حوزه علمیه دارالحکمه باقرالعلوم
|
|
فقیهی
|
سید مجتبی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
فقیهی
|
سید محمد علی
|
قم
|
امام کاظم
|
|
فقیهی
|
سید حجت الله
|
قم
|
مرکز تخصصی فلسفه
|
|
فقیهی
|
رضا
|
قم
|
حرم مطهر، مدرس علامه مجلسی
|
|
فلاح
|
زکیه
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
فلاح
|
جعفر
|
قم
|
فیضیه
|
|
فلاح شیروانی
|
محمدرضا
|
قم
|
مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی
|
|
فلاحتی
|
محمد
|
قم
|
مدرس حضرت صاحب الزمان (عج) و مدرس دارالعلم امام حسن مجتبی (علیه السلام)
|
|
فلاحیان
|
ناصر
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
فؤادیان
|
هبت الله
|
دامغان
|
حوزه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
فیاضی
|
محمد حسین
|
قم
|
دارالشفا
|
|
فیاضی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
فیروزتبار
|
محسن
|
قم
|
معصومیه
|
|
فیض
|
مصطفی
|
قم
|
حوزه علمیه مشکات
|
|
فیضی دیزآبادی
|
عبدالمهدی
|
بابل و ساری
|
الزهرا و حضرت خدیجه سلام الله علیهما
|
|
قابشی
|
منصور
|
قم
|
مؤسسه امام خمینی ره
|
|
قادری
|
سید رضی
|
قم
|
مدرسه مبارکه فیضیه
|
|
قاسم نژاد
|
عباس
|
نیریز
|
مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام نی ریز
|
|
قاسمی
|
رضا
|
قم
|
مدرسه المهدی
|
|
قاسمی
|
کاظم
|
قم
|
مدرسه امام کاظم ع
|
|
قاسمی
|
محمد
|
قم
|
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
قاسمی اصل
|
محمد جواد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدسسره
|
|
قاسمی زادگان
|
محمد جواد
|
قم
|
مصلی
|
|
قاضی خانی
|
اصغر
|
همدان
|
آیت الله دامغانی
|
|
قافله باشی
|
سیدحسین
|
قم
|
مدرسه توحید
|
|
قالبی
|
یوسف
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه بقیه الله
|
|
قانعی اردکان
|
علی
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
قدسی
|
صادق
|
قم
|
مدرسه آزاد سطح
|
|
قدمی
|
سید محمد رضا
|
قم
|
حوزه ثقلین
|
|
قدوسی
|
مرتضی
|
قم
|
مدرسه صاحب الامر عج
|
|
قربان زاده
|
مهدی
|
قائمشهر
|
مدرسه علمیه امام صادق(ع) کوتنا
|
|
قربانی
|
محمدامین
|
کهنوج
|
حوره علمیه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
قربانی
|
محمد
|
قم
|
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
قربانی
|
احمد
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
قربانی پروریجی
|
محمدرضا
|
قم
|
مدرسه سعادت
|
|
قزی
|
رضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
قضایی
|
محمد رضا
|
قم
|
حرم مطهر
|
|
قلعه نوی
|
فاطمهبگم
|
زابل
|
حوزه علمیه فاطمیه سلام الله علیها
|
|
قلی پور
|
جواد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
قلی زاده
|
قاسم
|
بابل
|
امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
قلی زاده
|
مجتبی
|
قم
|
مدرسه علمیه علوی قم
|
|
قلیچی
|
ابوطالب
|
شاهرود
|
حوزه
|
|
قنبری
|
مصطفی
|
قم
|
جهانگیرخان،ائمه اطهار، امیرالمؤمنین
|
|
قنبری
|
هادی
|
بابل
|
مدرسه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
قهرمانی
|
علی
|
قم
|
حوزه خواهران
|
|
قهری
|
علی
|
ملایر
|
سطح عالی
|
|
قیاسی کارگرمقدم
|
مهدی
|
مشهد
|
موسسه فرق و ادیان حق پژوهی
|
|
کارگر
|
مجتبی
|
شیراز
|
حوزه علمیه سفیران هدایت
|
|
کارگر
|
علی
|
قم
|
دارالشفاء
|
|
کاظمی
|
عباس
|
قم
|
مرکز آموزش های آزاد موسسه امام خمینی ره
|
|
کاظمی
|
رضا
|
ملایر، سامن
|
حوزه علمیه ولیعصر عج
|
|
کاظمی
|
عباس
|
قم
|
پیامبر اعظم
|
|
کاظمی
|
وحید
|
اردل
|
حوزه علمیه امام خامنه ای حفظه الله
|
|
کاظمی
|
حسین
|
قم
|
المصطفی
|
|
کاظمی کردآبادی
|
محمد
|
قم
|
موسسه امام صادق علیه السلام
|
|
کاظمی نیا
|
محمد
|
قم
|
مدرسه آزاد فیضیه
|
|
کافی
|
یاسر
|
قم
|
ولی امر عج
|
|
کافی زاده
|
محمد مهدی
|
کرمان
|
موسسه امام صادق علیهدالسلام
|
|
کاویانی
|
علیاصغر کاویانی
|
قم
|
مدرسه علمیه آزاد
|
|
کایدخورده
|
رضا
|
اندیمشک
|
بقیه الله
|
|
کچوئی سلمانی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه معصومیه
|
|
کدخدایی
|
محمدرضا
|
قم
|
حوزه علمیه امام رضا علیه السلام و معصومیه
|
|
کدخدائی
|
علیرضا
|
قم
|
مدرسه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
کرامتی
|
اصغر کرامتی
|
سرپل ذهاب
|
حوزه علمیه باقرالعلوم
|
|
کرانی
|
محمد رضا
|
نورآباد ممسنی
|
امام صادق
|
|
کردی شاهرودی
|
جواد
|
قم
|
شمس الشموس
|
|
کردی لواسانی
|
احمد
|
قم
|
مدینه العلم
|
|
کرمانی
|
علیرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
کرملاچعب
|
محمدباقر
|
شوشتر، گوریه
|
حوزه علمیه اهل البیت علیهمالسلام بخش شعیبیه
|
|
کرمی
|
احمد
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه بقیة الله
|
|
کرمی
|
محبوبه
|
ابهر
|
الزهرای هیدج
|
|
کریمی
|
حسن
|
نورآباد ممسنی
|
حوزه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
کریمی
|
مصطفی
|
قم
|
موسسه اسراء و موسسسه امام خمینی
|
|
کریمی
|
محمد
|
اصفهان
|
مدرسه دارالحکمه
|
|
کریمی
|
ناصر
|
قم
|
مدرسه علمیه معصومیه سلام الله علیها
|
|
کریمی
|
حسن
|
قم
|
مدرسه فقهی معارفی برهان
|
|
کریمی
|
حسین
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
کریمی قدوسی
|
محسن
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
کسرایی
|
هادی
|
صحنه
|
حوزه امیرالمومنین صحنه
|
|
کشاورز
|
حجت
|
شیراز
|
حوزه علمیه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله
|
|
کشت کار
|
علی
|
قم
|
حوزه ی علمیه ی امام علی ابن موسی الرضا علیهمالسلام
|
|
کشفی
|
سیداحمد
|
قم
|
حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج
|
|
کفراشی
|
احمدرضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
کمیلی فر
|
سعید
|
قم
|
مدرسه مدینه العلم
|
|
کهنوجی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
کهوند
|
محمد
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
کوچک
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه کرمانیها
|
|
کیانی ده کیان
|
میثم
|
قم
|
موسسه فقهی امام رضا علیه السلام
|
|
گرائی
|
عباس
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
گرجیان عربی
|
محمد مهدی
|
قم
|
فیضیه
|
|
گریوانی
|
محمدرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
گلایری
|
علی
|
قائمشهر
|
حوزه علمیه امام صادق
|
|
گلدوست
|
هانی
|
بهشهر
|
مدرسه علمیه ۱۴معصوم علیهم الیلام
|
|
گلستانی
|
صادق
|
قم
|
مؤسسه امام خمینی ره
|
|
گلی
|
جواد
|
قم
|
مؤسسه امام خمینی
|
|
گلیارانی
|
امین
|
قم
|
حوزه علمیه رستگاران
|
|
گلیکریمی
|
جابر
|
بابل
|
حوزه علمیه
|
|
گودرزی
|
حسین
|
ملایر
|
امام حسن مجتبی(علیه السلام)
|
|
گودرزی
|
یاسین
|
قم
|
موسسه امام صادق
|
|
گودرزی
|
حمیدرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
گوهری
|
محمد
|
قم
|
مسجد امام کاظم علیه السلام پردیسان
|
|
لاجوردی
|
ابراهیم
|
کاشان
|
حوزه علمیه دارالعلم اسلامی
|
|
لطفی مهروئیه
|
میثم
|
رودبار جنوب
|
مدرسه علمیه امیرالمومنین علیه السلام
|
|
لواف قضوی
|
فهیمه
|
سمنان
|
مدرسه علمیه عصمتیه
|
|
لیالی
|
محمدعلی
|
قم
|
مراکز تخصصی و سطوح عالی
|
|
ماشین چیان
|
مجید
|
ساری
|
اباصالح المهدی (عج) سفیران هدایت
|
|
ماشین چیان
|
مهدی
|
قم
|
حوزه علمیه بقیه الله
|
|
مالک
|
محسن
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
ماه پیشانیان
|
مهدی
|
اصفهان
|
مدرسه علمیه دارالحکمه
|
|
ماهروزاده
|
طاهره
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
ماهونکی
|
احمد
|
قم
|
مدرسه امام عصر عج
|
|
متولی
|
فرزاد
|
شوشتر
|
جزائریه
|
|
مجیدی
|
نرگس
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
مجیری
|
محمدرضا
|
قم
|
دارالهدی، تخصصی مهدویت
|
|
محسنات
|
احمدرضا
|
قم
|
حوزه علمیه پیامبر اعظم(ص)
|
|
محسنی
|
سیدعلی
|
قم
|
مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی بیان
|
|
محمد میر
|
محمد
|
قم
|
امام حسین علیه السلام و مدرسه دروس آزاد سطح یک
|
|
محمدپور
|
حجت الله
|
گچساران
|
حوزه امام صادق علیه السلام
|
|
محمدزاده
|
علی
|
قم
|
آل یاسین
|
|
محمدمفخمی
|
مسعود
|
قم
|
حضرت ابوالفضل(ع)
|
|
محمدی
|
رضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
محمدی
|
حسین
|
شیراز
|
آقاباباخان
|
|
محمدی
|
زهرا
|
قم
|
مؤسسه جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
محمدی
|
سجاد
|
اندیمشک
|
بقیه الله(عج)
|
|
محمدی
|
علی
|
ساری
|
اباصالح المهدی
|
|
محمدی
|
سید مهدی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
محمدی
|
امین
|
اهواز
|
مدرسه علمیه امام خمینی ره
|
|
محمدی
|
سید پرویز
|
قم
|
معصومیه
|
|
محمدی
|
عطا
|
ساری
|
حوزه علمیه سفیران هدایت
|
|
محمدی
|
نعمت
|
نورآباد لرستان
|
مدرسه علمیه بقیة الله الاعظم
|
|
محمدی
|
رشید
|
اهواز
|
حوزه علمیه امام هادی علیهالسلام
|
|
محمدی
|
مهدی
|
رودسر
|
حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام
|
|
محمدی
|
محمدی
|
قم
|
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی
|
|
محمدی بنچناری
|
حمیده
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
محمدی فرد
|
مهدی
|
کرمانشاه
|
مرکز مدیریت استان
|
|
محمدی مهر
|
سلمان
|
بشاگرد
|
حضرت صاحب الزمان علیه السلام بشاگرد
|
|
محمودی
|
سید مهدیار
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی زه
|
|
محمودیه
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه پیامبر اعظم
|
|
محیطی اردکان
|
حسن
|
قم
|
دانشگاه معارف اسلامی
|
|
مدنی
|
ابوالفضل
|
قم
|
رضویه-مدرسه آزاد
|
|
مدنی بجستانی
|
سید محمد رضا
|
قم
|
مدرسه امام حسین علیه السلام
|
|
مدیرفر
|
افشین
|
بویراحمد
|
حوزه علمیه امام علی بن موسی الرضا علیهماالسلام
|
|
مذهب جعفری
|
عباس
|
تهران
|
مدرسه علمیه علی بن ابی طالب (ع) شهرک قدس
|
|
مرادزاده
|
سید میلاد
|
شوشتر
|
جزائریه
|
|
مرادزاده
|
مهدی
|
قم
|
موسسه نسیم رحمت
|
|
مرادی
|
محمود
|
قم
|
مرکز مشاوره سماح
|
|
مرتضوی
|
سیده لیلا
|
تهران
|
باقرالعلوم
|
|
مرندی دولت آباد
|
اکبر
|
قم
|
مجمع نمایندگان طلاب
|
|
مروجیطبسی
|
محمدهادی
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
مسرور
|
عبدالحسین
|
کازرون
|
صالحیه مکتب الصادق ع
|
|
مسعود
|
محمد
|
قم
|
مرکز فقهی قائم (عج)
|
|
مسلم درویش پور
|
علی
|
ممسنی
|
ممسنی
|
|
مسیبی
|
اسماعیل
|
قم
|
مدرسه سعادت
|
|
مسیح زاده سوادکوهی
|
محمد
|
بابل
|
حوزه
|
|
مشفقی پور
|
محمد صالح
|
قم
|
مدرسه آل یاسین. / حوزة آل البیت ع
|
|
مشکی باف مقدم
|
مهدی
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
مشگی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
مصباح
|
علی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
مصباح
|
حسین
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
مصباح
|
مجتبی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
مصطفی
|
طاهری
|
تفرش
|
مدرسه امام صادق
|
|
مصلح آبادی
|
میثم
|
اراک
|
مدرسه علمیه امام المهدی
|
|
مصلحی
|
محمدهادی
|
قم
|
مدرس آیتالله احمدی فقیه یزدی
|
|
مطهری
|
جواد
|
قم
|
امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام
|
|
مظاهری
|
ابوذر
|
قم
|
موسسه امام خمینی. مرکز تخصصی تمدن نوین اسلامی. مرکز فقهی حضرت قائم
|
|
مظفر
|
محمد
|
میبد
|
دانشکده علوم قرآنی
|
|
مظفری
|
حسین
|
قزوین
|
مسجد شیخ الاسلام
|
|
مظفری
|
محمد
|
قم
|
فیضیه
|
|
مظهری
|
محمد حسن
|
دامغان
|
مطلب خان
|
|
معروفی
|
محمد
|
قم
|
فیضیه
|
|
معصومی
|
علی
|
قم
|
دانشگاه
|
|
معصومی مهر
|
ابوطالب
|
قم
|
مدرسه علمیه رستگاران
|
|
معلم کلایی
|
شمس الله
|
قم
|
مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی-
|
|
مقبلی
|
مسعود
|
عنبرآباد
|
امام هادی علیه السلام
|
|
مقدسی
|
سید محمدهادی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
مکثایی
|
روح الله
|
رودبارجنوب
|
حوزه علمیه امیرالمومنین علیه السلام
|
|
ملائی نوری
|
محمد
|
قم
|
مدرسه معصومیه
|
|
ملت پرست
|
میر امین
|
قم
|
مدرسه علمیه رستگاران صفائیه
|
|
ملک زاده
|
بهنام
|
قم
|
مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت الله سعادت پرور(ره)
|
|
ملکزاده
|
محمد
|
قم
|
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
|
|
ملکیان
|
محمدباقر
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
ملیحی
|
سیدمحمد رضا
|
همدان
|
مدیریت حوزه علمیه همدان
|
|
منتشلو
|
اکبر
|
قروه
|
حوزه امام صادق علیه السلام
|
|
منتشلو
|
حمیدرضا
|
قروه
|
حوزه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
منتشلو
|
حیدر
|
قروه
|
حوزهعلمیه
|
|
منتظری
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسه آیت الله گلپایگانی
|
|
منتی
|
علی
|
دلفان
|
حوزه بقیه الله الاعظم
|
|
منجم
|
سیدعلی
|
اهواز
|
حوزه علمیه امام رضا
|
|
منصوری
|
محمود
|
آزادشهر
|
الغدیر
|
|
مهدوی
|
سیدولی الله
|
اندیمشک
|
مدرسه علمیه بقیه الله الاعظم_ سفیران
|
|
مهدوی
|
منصور
|
جهرم
|
حوزه و دانشگاه
|
|
مهدوی خواه
|
نقی
|
تهران
|
امام صادق علیهالسلام پاکدشت
|
|
مهدوینیا
|
سید
|
قم
|
مدرسه علمیه رشد
|
|
مهدی هاشمی
|
موسی
|
قم
|
موسسه امام خمینی( ره)
|
|
مهران پور
|
مصطفی
|
قم
|
معصومیه
|
|
مهرجویی
|
زهرا
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
موحدینیا
|
علی
|
قم
|
موسسه تخصصی فقه و اصول امام حسین علیه السلام
|
|
مؤذنی
|
محمد
|
شازند
|
حوزه علمیه امام رضا علیه السلام
|
|
موسوی
|
سیدعباس
|
یاسوج
|
حوزه علی بن موسی الرضاعلیهما السلام
|
|
موسوی
|
سیدمحمدعلی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
موسوی
|
سیدعلی
|
قم
|
مدرسه معصومیه ، پایگاه هدایت تحصیلی تمدن توحیدی، موسسه فقهی ولی امر
|
|
موسوی
|
سجاد
|
قم
|
شمس الشموس
|
|
موسوی
|
سید نواب
|
قم
|
مدرسه خاتم الانبیاء
|
|
موسوی
|
سید سجاد
|
فیروزکوه
|
حوزه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
موسوی
|
ایرانی
|
خدابنده
|
حوزه علمیه
|
|
موسوی
|
سید حسن
|
قم
|
مدرسه الهادی
|
|
موسوی
|
سید صمد
|
قم
|
سفیران هدایت
|
|
موسوی
|
سید محسن
|
قم
|
حضرت ولی عصر عج پردیسان
|
|
موسوی
|
سید مرتضی
|
قم
|
موسسه کریم اهل بیت علیهم السلام
|
|
موسوی
|
سید حسین
|
همدان
|
حوزه
|
|
موسوی امین
|
سید یوسف
|
اهواز
|
مدرسه علی بن ابی طالب علیه السلام
|
|
موسوی حسب
|
سید علی
|
کاشان
|
باب العلم و دارالعلم اسلامی کاشان
|
|
موسوی زاده
|
سیدجعفر
|
اهواز
|
حوزه ولی عصر
|
|
موسوی سمنانی
|
سید مهدی
|
قم
|
مدرسه آزاد فیضیه
|
|
موسوی صالحی
|
سید
|
قم
|
دارالشفا
|
|
موسوی فخر
|
سید حسن
|
قم
|
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
موسوی فراز
|
سید محمد
|
قم
|
مدرسه پیامبر اعظم
|
|
موسوی کانی
|
سیدحسین
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
موسوی نسب
|
سید محمد صادق
|
فم
|
مؤسسه آموزشی و پژو هشی امام خمینی ره
|
|
موسویان
|
سیدمحمدحسین
|
قم
|
موسسه فقهی امیرالمومنین
|
|
موسویان نژاد
|
سید امیر محمد
|
قم
|
مدرسه علمیه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
|
|
موسی پور
|
علی
|
قم
|
حضرت زینب
|
|
مولائی
|
جواد
|
قم
|
مسجد امام حسن عسکری پردیسان
|
|
مومن زاده
|
حسین
|
قم
|
مدرسه مبارکه دارالشفا
|
|
مومنی
|
احمد
|
کرمان
|
مدیریت حوزه استان
|
|
مؤیدی
|
مرتضی
|
بابل
|
صدر
|
|
میاحی
|
حسن
|
اهواز
|
حوزه ولی عصر عج
|
|
میرانفاسی
|
جنت
|
شهرستان قدس
|
حوزه علمیه حضرت باقرالعلوم علیه السلام
|
|
میرجلیلی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه ملاصادق
|
|
میرحاجی
|
علی
|
ممسنی
|
مکتب الصادق
|
|
میرداماد
|
سیدعلی
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
میرزاوند
|
رامین
|
اندیمشک
|
مدرسه علمیه بقیة الله عج
|
|
میرزایی
|
معصومه
|
قم
|
جامعه الزهرا سلام الله علیها
|
|
میرزائی
|
رضا
|
ارومیه
|
حوزه علمیه امام خمینی ره
|
|
میرستاری
|
سید صادق
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
میرعابدین
|
سید ابوالفضل
|
قم
|
مرکز مشاوره سماح
|
|
میرمحمدحسینی
|
سیدطاها
|
قم
|
۱. موسسه فقهی حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
میرمرشدی
|
سید محمد محسن
|
قم
|
مدرسه امیرالمومنین، موسسه امام خمینی
|
|
میرمعزی
|
سید حسین
|
قم
|
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
|
|
میکائیلی
|
رقیه
|
شهرقدس
|
حوزه علمیه باقرالعلوم
|
|
میلاد شماخته
|
میلاد
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
نادرالاصلی
|
فیروزه
|
شاهین شهر
|
نرجس خاتون و خدیجه
|
|
نادری قمی
|
محمدمهدی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
نادمی اردستانی
|
محمدرضا
|
قم
|
موسسه مجازی
|
|
ناصر
|
ناصر
|
قم
|
شهیدمویدی
|
|
ناصری
|
مهدی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
ناظریان
|
موسی
|
قم
|
موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی
|
|
ناظمیان
|
مریم
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
ناگهی
|
حسین
|
قم
|
موسسه امام و حوزه علمیه
|
|
ناموری
|
داود
|
تبریز
|
حوزه سالارشهیدان
|
|
نبوی
|
سید محسن
|
قم
|
جوادالائمه علیه السلام
|
|
نبوی
|
سیده فاطمه
|
سمنان
|
عصمتیه
|
|
نبوی
|
محمد
|
شیراز
|
مدرسه تخصصی فقه امام رضا ع
|
|
نبویان
|
سید ابوذر
|
قم
|
دار العلم امام حسن مجتبی ع
|
|
نبویان
|
سید محمد مهدی
|
قم
|
مرکز تخصصی کلام
|
|
نجاتی زاده
|
عابدین
|
قشم
|
امام جعفر صادق علیه السلام
|
|
نجاریان درزی
|
غلامرضا
|
آشتیان
|
حضرت صاحب الامر عچ
|
|
نجف زاده
|
مجید
|
سمنان
|
حوزه علمیه صادقیه
|
|
نجفوند دریکوندی
|
مجید
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه بقیه الله عج اندیمشک
|
|
نجفی
|
محمد
|
قم
|
مدرسه علمیه مدینه العلم آیت الله خویی
|
|
نجفی
|
امید
|
رفسنجان
|
امام خمینی ره
|
|
نجفی
|
احمد
|
فم
|
مدرسه لنگرودی ها
|
|
نجفی
|
حسن
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
نزله پور
|
مرتضی
|
بندرامام خمینی
|
حوزه علمیه امام خمینی
|
|
نژادی مقدم
|
محسن
|
بم
|
حوزه علمیه خاتم الانبیاء
|
|
نصاری
|
محمد
|
قم
|
مسجد حضرت زینب پردیسان
|
|
نصر دهزیری
|
مجتبی
|
جهرم
|
مدرسه علمیه امام خمینی (ره)
|
|
نصراللهی نسب
|
حنیف
|
قم
|
مجتمع عالی ولی امر
|
|
نصری حسینی
|
سیدجلال
|
کامیاران
|
مدرسه امام باقر علیه السلام
|
|
نصیری
|
محمد حسین
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
نصیری
|
محمود
|
قم
|
موسسه آموزش عالی فرهنگ و معارف اسلامی
|
|
نظری
|
رضا
|
رودبارجنوب
|
امیرالمومنین علیه السلام
|
|
نظری
|
روح الله
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
نظری
|
احمد
|
قم
|
مدرسه ثامن الائمه علیهم السلام
|
|
نظریان
|
محمدرضا
|
قم
|
مدرسه علمیه معصومیه
|
|
نعماء
|
محمدعلی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
نعمتی
|
علیرضا
|
قم
|
معصومیه
|
|
نعیمیان
|
اکرم
|
همدان، درگزین
|
حوزه فاطمیه
|
|
نعیمیان
|
ذبیح الله
|
قم
|
مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) و مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
|
|
نقوی
|
حسین
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
نقیبی
|
ابوذر
|
جویبار
|
حوزه علمیه ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
نقیبی جوشانی
|
مصطفی
|
کرمان
|
مدرسه علمیه امام مهدی
|
|
نمازی
|
روح الله
|
قم
|
فیضیه وحوزه علمیه امام کاظم(ع)
|
|
نمازی
|
محمود
|
قم
|
گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی تمام خمینی
|
|
نمازیان
|
آفرین
|
قم
|
جامعه الزهرا سللم الله
|
|
نواصری فرد
|
جواد
|
قم
|
دار العلم امام حسن ع
|
|
نورالهی مهام
|
مسعود
|
همدان
|
حوزه علمیه زنگنه
|
|
نورمحمدی
|
محمدرضا
|
قم
|
مدرس حوزه و دانشگاه
|
|
نوروزی
|
اکبر
|
رامسر
|
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
نوروزی فرانی
|
محمد جواد
|
قم
|
موسسه امام خمینی و مراکز متعدد دیگر حوزوی
|
|
نوری
|
محسن
|
آشتیان
|
حوزه صاحب الامر عج
|
|
نوری کوهبنانی
|
مجتبی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمهالله
|
|
نیازی
|
محمد علی
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
نیک خصال
|
رضا
|
بابل
|
حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام زرگر شهر
|
|
نیک صفت
|
ابراهیم
|
تهران
|
مدرسه قاسم ابن الحسن و حوزه خواهران
|
|
نیکدل
|
محمدجواد
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمتاللهعلیه
|
|
هاشمی
|
سید حسین
|
اصفهان
|
حوزه علمیه اصفهان، مدرسه دارالحکمه
|
|
هاشمی
|
محمدحسین
|
آباده
|
حوزه علمیه امام جعفرصادق
|
|
هاشمی
|
رسول
|
شیراز
|
حوزه خاتم الانبیا ص
|
|
هاشمی
|
یوسف
|
قم
|
حوزه علی بن موسی الرضا علیه السلام
|
|
هاشمی نوربخش
|
حسن
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
هرانی
|
علیرضا
|
قم
|
حضرت معصومه سلاماللهعلیها
|
|
همایون
|
همایون
|
اراک
|
امام المهدی علیه السلام
|
|
همدانی
|
محمدجواد
|
اهواز
|
حوزه علمیه مبارکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
هنرمند
|
محمد
|
کرمان
|
مدرسه علمیه صالحیه
|
|
هوشمندی
|
روح الله
|
نورآباد ممسنی
|
امام صادق علیهالسلام
|
|
الهی
|
زهرا
|
زنجان، قیدار
|
معصومیه
|
|
الهی راد
|
صفدر
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
واثق
|
مصطفی
|
قم
|
سفیران
|
|
واسعی
|
سیدمحمد
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان(عج)
|
|
واعظ
|
سید محمد
|
قم
|
معصومیه
|
|
وافی
|
مرتضی
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
وثوقی راد
|
وحید
|
قم
|
جامعه المصطفی العالمیه
|
|
وحدتی
|
مسعود
|
بهار
|
آیتالله بهاری
|
|
وحید
|
رئسی
|
بشاگرد
|
صاحب زمان
|
|
وحیدی
|
محمد
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
وحیدیمنش
|
حمزهعلی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
وریانی
|
حسین
|
نکا
|
حوزه امام صادق ع
|
|
ولی زاده
|
محمدمهدی
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
یاوری سرتختی
|
محمدجواد
|
قم
|
دانشگاه باقرالعلوم(ع) و موسسه امام خمینی
|
|
یثربی
|
سید محمد رضا
|
قم
|
حرم حضرت معصومه س
|
|
یزدان پناه
|
زینب
|
قم
|
جامعه الزهرا س
|
|
یزدانی
|
حامد
|
قم
|
مدرسه عالی امام حسین علیه السلام
|
|
یوسفی
|
سیدحسن
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
یوسفی
|
سیدزین العابدین
|
ساری
|
مصطفی خان
|
|
یوسفی کجانی
|
معصومه
|
شهرستان قدس
|
باقرالعلوم علیه السلام
|
|
یوسفیان
|
حسن
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
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