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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۲۲:۲۲

با حکم وزیر کشور؛

سید حسین هاشمی استاندار تهران شد

سید حسین هاشمی استاندار تهران شد

سید حسین هاشمی با حکم وزیر کشور به عنوان استاندار تهران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم وزیر کشور سید حسین هاشمی به عنوان استاندار تهران تعیین شد. هاشمی سیاستمداری اصلاح طلب است که نمایندگی دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی و نماینده استان آذربایجان شرقی و شهر میانه و رئیس کمیسیون صنایع و معادن دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.
 
او  متولد سال ۱۳۳۲ محل تولد سراب و مسلط به زبان ترکی و انگلیسی است. وی از دوره چهارم در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده شهرستان میانه حضور داشت. وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۰) در دو لیست کاندیداهای اصلاح طلبان یعنی جبهه مردمی اصلاحات و حزب مردم سالاری حضور داشت اما موفق به کسب رأی و حضور در مجلس نهم نشد.
کد مطلب 2131744

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