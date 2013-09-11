پیام تسلیت حداد عادل به مناسبت درگذشت استاد عبدالمحمد آیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام بدین شرح است:
بسمهتعالی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت استاد ارجمند و ادیب گرانمایه، شادروان عبدالمحمد آیتی، عضو پیوستۀ خود را، به اطلاع اهل فضل و ادب و آشنایان و دوستداران ایشان میرساند. آثار ارزشمند آن استاد، بهویژه ترجمۀ قرآن کریم و ترجمۀ نهجالبلاغه و سایر کتابهایی که به قلم شیوای وی از عربی به فارسی برگردانده شد، گواه روشنی بر ذوق و دانش وی به شمار میرود.
فرهنگستان، فقدان این دانشمند خدمتگزار را به جامعۀ علمی و ادبی ایران و بازماندگان محترم و علاقهمندان ایشان تسلیت میگوید و برای آن بزرگوار از خداوند طلب علوّ درجات و آمرزش میکند.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
غلامعلی حدّاد عادل
