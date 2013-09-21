جزئیات سرقت مرگبار از طلافروشی / انکار قتل در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دوازده فروردین ماه سال گذشته وقوع یک سرقت مسلحانه از طلافروشی در شهر بهارستان غرب استان تهران به ماموران پلیس اطلاع داده شد.

تیم پلیسی پس از حضور در محل دریافتند حدود ساعت 8 شب دو سارق مسلح با مراجعه به طلافروشی قصد سرقت از آن را داشتند که پس از ناکامی در نقشه شان اقدام به تیراندازی به سوی اهالی کرده بودند. در جریان این تیراندازی یکی از اهالی به نام رجب هدف گلوله قرار گرفته بود که بلافاصله به بیمارستان منتقل یافت. دو سارق مسلح نیز از سوی اهالی دستگیر شده بودند.

در حالی که تحقیقات از متهمان به نام های محمد و جعفر ادامه داشت از بیمارستان خبر رسید مرد مجروح به نام رجب بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

با تکمیل تحقیقات پرونده این جنایت مسلحانه برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح امروز متهمان به ریاست قاضی عزیز محمدی پای میز محاکمه قرار گرفتند. در ابتدای جلسه قاضی کاکلی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست در این پرونده محمد متهم به مباشرت در قتل و سرقت مسلحانه می باشد. متهم ردیف دوم نیز به نام جعفر نیز متهم به معاونت در قتل و مشارکت در سرقت مسلحانه با توجه به محتویات پرونده برای متهمان خواستار مجازات قانونی را دارم.

در ادامه اولیای دم مقتول نیز خواستار قصاص عامل این جنایت شدند.

رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به محمد از او خواست در جایگاه قرار گیرد که او با رد اتهام قتل اظهار داشت: دو ماه قبل از این حادثه همراه جعفر به کرمانشاه رفته و یک اسلحه کلت خریدیم تصمیم داشتیم با این اسلحه به طلا فروشی دست برد بزنیم. روز حادثه در حال پرسه زدن در خیابان ها بودیم که متوجه شدیم مرد طلا فروش تنها است به همین خاطر نقشه سرقت از آنجا را طراحی کردیم. به بهانه خریدن طلا وارد مغازه شده و با تهدید اسلحه اقدام به سرقت کردیم. صاحب مغازه در یک لحظه از غفلت ما استفاده کرد و از مغازه گریخت. با فریادهای او اهالی محل نیز متوجه ماجرا شده و ما را محاصره کردند من هم برای این که اهالی را بترسانم اقدام به تیراندازی کردم من به سمت زمین تیراندازی می کردم و احتمالا گلوله کمانه کرده و به مقتول خورده است.

در ادامه جعفر در جایگاه قرار گرفت که او نیز با قبول اتهام مشارکت در سرقت گفت: اتهام معاونت در قتل را قبول ندارم زیرا قرار نبود ما به سمت کسی تیراندازی کنیم حتی چند روز قبل از این ماجرا به خیابان رفته و هر کدام یک گلوله شلیک کردیم تا از سالم بودن اسلحه مطمئن شویم.

پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آن ها قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.