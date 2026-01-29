ترامپ: گفتگوی تلفنی بسیار مفیدی با همتای مکزیکی داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی در نشست کابینه این کشور مدعی شد: گفتگوی تلفنی بسیار سازندهای با «کلودیا شینباوم» رئیس جمهور مکزیک داشتم.
ترامپ در ادامه مدعی شد که اوضاع برای هر دو کشور آمریکا و مکزیک بسیار خوب پیش می رود.
وی افزود: در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور مکزیک تمرکز زیادی روی مرز و جلوگیری از قاچاق و تجارت مواد مخدر داشتیم.
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: در نهایت، ما در کشورهای خود جلسات مشترکی برگزار خواهیم کرد.
مکزیک یکی از کشورهایی است که ترامپ آن را به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به حمله نظامی تهدید کرده بود.
