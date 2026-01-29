به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی شامگاه پنجشنبه در حاشیه دیدار با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای مجازی و کسبوکارهای دیجیتال استان اصفهان اظهار کرد: مقرر گردید که این جلسات استمرار داشته باشد و راهحل مشکلات موجود با نظر فعالان این بخش انجام شود چراکه آنها بر مشکلات خود بیش از دیگران تسلط دارند.
وی افزود: مشکلات موجود در این حوزه باید طبقهبندی شود و اقدامات انجام شده در راستای حفظ امنیت کشور نباید منجر به حاد شدن موضوعات این بخش گردد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه محدودیت اینترنت مشکلات خاص خود را دارد، عنوان کرد: در این زمینه نباید تنها جنبه امنیت مدنظر قرار گیرد اما عدم رعایت ملاحظات امنیتی نیز مدنظر ما نیست چراکه ممکن است گاهی برای صیانت از امنیت کشور نیاز به اعمال محدودیت ضروری در اینترنت باشد.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر لازم در این حوزه و پیشبینی اتفاقات آینده تأکید کرد: مقامات امنیتی باید مسائل خود را مطرح کرده و در زمینه اعمال محدودیت بر اینترنت با سایر مسئولان مربوطه به جمعبندی برسند؛ ما با رعایت نظر مسئولان امنیتی باید به گونهای رفتار کنیم که کسبوکارهای دیجیتال آسیب نبینند.
آقامحمدی تصریح کرد: مشکلات این بخش باید در استان دستهبندی و آنچه در خود اصفهان قابل حل است از جمله بیمه، مالیات و ارائه سرمایه در گردش، در استان توسط شخص استاندار پیگیری و رفع شود؛ بخش دیگری از مشکلات که جنبه ملی دارد باید جمعبندی و در جلسه نمایندگان این بخش با وزارت ارتباطات و سایر مسئولان مربوطه پیگیری و رفع شود.
