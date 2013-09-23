بزرگترین دستاورد جنگ تحمیلی خودباوری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر شعباني فرد عصر روز یکشنبه در آيين رژه نيروهاي مسلح در مجموعه ورزشي ۱۵ هزار نفري امام خميني(ره) اراك افزود: آمریکا و دشمنان اسلام پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي با به خطر افتادن منافعشان، به روش های مختلف سعی در مبارزه و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند.



وی ادامه داد: دشمنان که در منطقه و در جهان اسلام منافع خود را از دست رفته می دیدند برنامه های خود را در سطح وسیعی پایه ریزی کردند و ابتدا از موضع جنگ سرد وارد شدند.



وي اظهارداشت: دشمن از طريق گروهك هاي منافقين وارد عمل شد و با ترور شخصيت هاي برجسته انقلابي و چریک دفاعی سعي در سست كردن پايه هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي كردند.



استاندار استان مركزي در بخش دیگری از سخنان خود بيان داشت: دشمنان با راه انداختن جنگ تحمیلی علیه ملت ایران توسط رژیم دست نشانده خود یعنی صدام و رژيم بعثي عراق در شهریور 59 با حمله به شهرهای ایران سعی در نابودی پایه های مستحکم انقلاب نمودند اما این انقلاب با عنایت الهی و فداکاری مردم ایران اسلامی و با مقاومت 8ساله پیروزی خودش را رقم زد و با دست خالی و با اتکال به قدرت الهی دشمن را از سرزمین خود بیرون راند و شکست را بر آنان تحمیل کرد.



وي اظهار كرد: دشمنان ايران اسلامي که تصور شکست را نمی کردند با خفت و ذلت دست به عقب نشینی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران زدند ولی دشمن باردیگر با ترفند جنگ نرم سعی در لطمه زدن به جمهوری اسلامی کردند اما مردم ايران با ايمان به خدا، مقاومت آگاهانه و امید باردگیر فتنه دشمن را نقش برآب کردند.

بيش از ۱۱۰ شبكه ماهواره اي جنگ فرهنگي را آغاز كرده اند

شعباني فرد بيان كرد: بعد از جنگ تحميلي و جنگ اقتصادي، دشمنان ايران اسلامي از طريق جنگ نرم و تهاجم فرهنگي با ما به مقابله پرداختند.



وي اظهارکرد: هم اكنون بيش از ۱۱۰ شبكه ماهواره اي جنگ فرهنگي را آغاز كرده اند اما ملت ايران با هوشياري و تبعيت از ولايت فقيه باز هم افتخارآفرینی می کند.



استاندار استان مرکزی گفت: انقلاب ما با بیش از 35 سال با پایداری مردم و رهبری امام و رهبری خلف صالحشان مقاومت می کنند دشمن با به راه انداختن جنگ فرهنگی در مقابل ما صف آرایی نموده است ولی ما باید در مقابله با دشمن تمهیدات لازم را در نظر گیریم.



شعبانی فرد یادآورشد: در 8 سال دفاع مقدس ارتش نیروهای دفاعی و بسیجی مظلومانه با کمترین امکانات در مقابل دشمنان جنگیدند و کرامت و شرافت عزت و افتخار و شهادت را هدیه نمودند.



8 سال دفاع مقدس ریشه انقلاب را محکم کرد



وی اظهارداشت: اگر 8 سال دفاع مقدس نبود ریشه انقلاب تا این اندازه محکم نمی شد. شهدا الگوی مقاومت ایثار ولایت مداری هستند و خواهند بود شهدا محور فرهنگی جامعه بوده اند و در آینده نیز هستند.



وي عنوان كرد: امروز بايد از زيرساخت هاي فكري نسل اول انقلاب در جهت هوشياري و آگاهي نسل جوان استفاده كنيم و با تشريح آرمان هاي امام راحل و شهدا براي جوانان روحيه و فرهنگ ايثار و شهادت را در جامعه احيا كنيم.



شعباني فرد در پایان افزود: امروز همه دنیا به راهی که شهیدان ما باز نمودند رسیدند. ارزش هایی که شهیدان در راه رسیدن به آنها جان خود را فدا کردند به گفتمان بشریت تبدیل شده است.



فرمانده سپاه روح الله استان مركزي نيز در اين آيين گفت: هشت سال دفاع مقدس نبرد بی امانی بود که رخداد بی نظیری را در تاریخ ثبت کرد و تاریخ هرگز به خوداجازه نمی دهد که دفاع مقدس از صحنه روزگار محو شود.



سردارمهدي صديقي ادامه داد: هشت سال جنگ تحميلي سبب شد ملتي كه خودش انقلاب كرده، با تمامي وجود از انقلاب خود دفاع كند و استقلال و آزادي كسب شده كشورش را به ثبت برساند.



وي خاطرنشان كرد: رزمندگان ما در طول هشت سال جنگ با توکل به خدارشادت و پایمردی و با تبعیت از حضرت امام خمینی(ره) در برابر استکبار و سلاح های شیمیایی و ترور ایستادگی کردند.



وی ادامه داد: شهدا با اراده ایمان و تقوا درس عبرتی را به دشمنان آموختند که تا به امروز نتوانستند چشم طمعی به کشور داشته باشند.



سردار صدیقی در پایان افزود: امیدواریم رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در برنامه های آتی شرکت کنند و کارها و خدمات رزمندگان در طی دفاع مقدس را تبیین نمایند.



گفتنی است همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس مراسم رژه نيروهاي مسلح استان مركزي با حضور مسئولان استاني، خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران و اقشار مختلف مردم اراك در مجموعه ورزشي ۱۵ هزارنفري امام خميني(ره) برگزار شد.



در اين مراسم يگان هايي از سپاه روح الله استان مركزي، سپاه ناحيه اراك، نيروي انتظامي، پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در استان مركزي و بسيج محلات بسيج مقابل پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران رژه رفتند.

همچنين رژه يگان‌هاي موتوري و خودرويي نيروهاي مسلح استان مركزي و اجراي هنرهاي رزمي گردان ذوالفقار سپاه روح الله استان مركزي، اجراي چتر بازي و عمليات راپل كاركنان هلال احمر ، گلباران حاضران توسط هلي كوپترهاي نيروي انتظامي استان مركزي از دیگر برنامه های اولين روز هفته دفاع مقدس در اراك بود.

