برگزاری «شب مقاومت» در جشنواره عمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دوشنبه ۶ بهمن‌ همایش «امت مقاومت» ویژه‌برنامه بین‌الملل جشنواره عمار با موضوع «اتحاد هنرمندان جهان اسلام در مواجهه با جنگ رسانه‌ای غرب» در سالن ۲ سینما بهمن تهران برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور مرضیه هاشمی دبیر شانزدهمین جشنواره مردمی عمار (از آمریکا)، سید مسافر هنرمند مدافع حرم (از افغانستان)، سالاری همسر شهید حاج رمضان، شهو عبدالسلام استاد دانشگاه شهید بهشتی (از نیجریه)، زینب جابر فعال رسانه‌ای و مجری ویژه‌برنامه (از لبنان)، حسن شمشادی فعال رسانه‌ای جهان اسلام برگزار می‌شود.

همچنین در این برنامه «گروه سرود کشوری حبیب» اجرا خواهند داشت.