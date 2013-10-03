مدیریت کوره های آجرپزی سنتی در اولویت برنامه ها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری ظهر روز پنجشنبه در بازدید از کوره های آجر پزی اراک افزود: اگرچه ایران در عرصه صنعت تولید و پخت آجر سابقه دیرینه دارد اما امروز به دلیل متحول نشدن کوره های سنتی پخت آجر، خطوط تولید این صنعت به یکی از منابع اصلی انتشار آینده های گازی و چالش زیست محیطی به ویژه در شهر اراک تبدیل شده است.

وی ادامه داد: فعالیت کوره های آجرپزی در اطراف اراک بخشی از آلاینده گازی را در هوای این شهر انتشار می دهد و باید هرچه سریعتر در سایه برنامه ریزی دستگاه های متولی ساماندهی شوند.

آصفری با توجه به آلودگی شهر اراک و استفاده از سوخت مازت در کوره های آجر پزی سوخت گاز را برای کاهش آلودگی هوا در این کوره ها پیشنهاد کرد و افزود: برای گاز رسانی به کوره های آجر پزی 5.3 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با مشارکت بخش خصوصی این اعتبار تأمین خواهد شد.

مقرر شد تا 22 بهمن سال جاری تمام کوره های آجر پزی از سوخت گاز استفاده کنند تا بخش اعظمی از آلودگی هوا کاهش یابد.