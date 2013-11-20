20 كوره آجرپزي و 4 روستای شهرستان خنداب از نعمت گاز بهره مند می شوند

محسن کهوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیمانکار گازرسانی به چهار روستای شهرستان خنداب در استان مرکزی انتخاب شده است و ساکنان این روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی اظهارداشت: درمناقصه مذکور 13 پیمانکار با ارائه قیمت پیشنهادی برای گازرسانی به روستاهاي دار انجير، سيردر، قشلاق عبدالكريم و قشلاق عباس آباد از توابع شهرستان خنداب به رقابت پرداختند که شرکت «طيف اتم باختر» با مبلغ پیشنهادی سه ميليارد و 680ميلیون ریال به عنوان برنده این مناقصه انتخاب شد.

کهوند افزود: برای گازرسانی به اين روستاها نیاز به اجرای 18هزار و 200 مترشبكه گاز از نوع پلي اتيلن و72متر خط تغذيه گاز از نوع فولادي به قطر6اينچ و نصب و راه اندازي يك عدد ايستگاه تقليل فشار تي .بي.اس با ظرفيت دو هزار و 500متر مكعبي و نصب 200 مورد علمك گاز است که با انتخاب شرکت برنده مناقصه، اجراي تمامي مراحل ياد شده به عهده شرکت فوق قرارگرفت.

وی هزینه تأمین کالا و اجرای گازرسانی به این روستاها را بالغ برهشت ميليارد و 909ميليون ریال عنوان کرد و افزود: مدت اجرای پروژه مذكور240 روز تقویمی در نظرگرفته شده است.

آغاز عمليات گازرساني به كوره هاي آجرپزي مرزيجران



کهوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز عمليات گازرساني به كوره هاي آجرپزي منطقه مرزيجران از توابع اراك گفت: اين پروژه گازرساني در راستاي كاهش آلايندگي هواي شهر اراك صورت گرفته است.

مديرعامل شركت گاز استان مركزي بودجه و حجم اين پروژه گازرساني به منطقه فوق را بدين شرح تشريح كرد: گازرساني به كوره هاي آجرپزي منطقه مرزي جران از توابع اراك از طريق شركت گاز استان مركزي صورت مي گيرد كه هزينه تامين كالا و اجراي اين پروژه بالغ بر35 ميليارد ريال برآورد شده است.

وی ادامه داد: منابع مالي گازرسانی به کوره های اتجرپزی از طريق استانداري وشركت گازو مشاركت كوره داران تامين می شود و برای گازرساني به منطقه فوق12 هزار متر شبكه گاز اجرا خواهد شد و دو عدد ايستگاه تقليل فشار تي بي اس و سي .جي اس به ظرفيتهاي 10 هزارمتر مكعبي و 20هزار متر مكعبي نصب مي شود.

20 كوره آجرپزي از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي شوند

كهوند افزود: با اجراي گازرساني به اين منطقه تعداد 20 كوره آجرپزي از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي شوند و سوخت اوليه اين كوره ها با گاز طبيعي خواهد شد كه دركاهش آلودگي هوا سهم بسزايي خواهد داشت.

وی اظهارداشت: با جايگزيني اين سوخت پاك به جاي ديگر سوختها سالانه 25ميليون ليتر در مصرف فرآورده هاي نفتي صرفه جويي اقتصادي خواهد شد.