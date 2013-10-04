به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تیم کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل "پیشرفت اولیه امیدوارکننده ای" در روند امحای تسلیحات شیمیایی سوریه داشته اند.

سازمان ملل اعلام کرده که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی دولت سوریه درباره تسلیحات شیمیایی، امیدوارکننده به نظر می رسد، اما نیاز دارد که مورد بررسی های بیشتر فنی قرار بگیرد. همچنین سوالاتی وجود دارد که باید پاسخ داده شود.

در بیانیه سازمان ملل با اشاره به اینکه روز گذشته گروهی متشکل از کارشناسات تسلیحاتی سوریه و سازمان ملل تشکیل شده ، آمده است: تیم تحقیقاتی امیدوار است روند بازرسی از نخستین انبارهای تسلیحات شیمیایی سوریه و امحای آنها تا یک هفته دیگر آغاز شود.

در تحولی دیگر، "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: گزارش "بان کی مون" درباره روند اجرای قطعنامه شورای امنیت درباره امحای تسلیحات شیمیایی سوریه تا سه روز دیگر (هفتم اکتبر) به سازمان ملل ارائه خواهد شد.

وی افزود: بازرسان سازمان ملل با ورود به سوریه از روز اول اکتبر (9 مهرماه) فعالیتهای تحقیقاتی خود را آغاز کرده اند.