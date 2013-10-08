آمادگی جدی ایران برای مذاکرات سازنده با غرب/ تداوم سیاستهای ستیزه جویانه واشنگتن در قبال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر روند شای" در تحلیلی به قلم "یورگن تودن هوفر" از نویسندگان و کارشناسان معروف آلمانی نوشت: ایران آماده برای مذاکره با غرب است، اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه اختلافات با ایران را می خواهد چرا که به صلح با این کشور نیازی ندارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری جدید ایران بر مبنای یک تقاضای صلح و مذاکره سازنده سخن گفته و رفتار می کند، در قسمت دیگری از این مطلب نوشت که تقاضای تهران برای حل مناقشات با غرب در اصل محتوی چهار نکته است.

ضمانت عملی و مبتنی بر قرارداد علیه ساخت سلاح اتمی. ایرانی ها می خواهند از جمله برای اهداف پزشکی، غنی سازی اورانیوم 20 درصد را انجام دهند. ابراز تمایل تهران برای توافق نامه های عادلانه در زمینه حوزه نفوذ ایران و آمریکا در خاورمیانه. اعلام آمادگی برای قرارداهای سازنده برای حل مسائل افغانستان و عراق. آمادگی برای مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی همراه با ایده های بسیار سازنده.

نویسنده در ادامه نوشت: ایران خواهان مذاکرات در بالاترین سطح و در عین حال با در نظر گرفتن کرامت و شرافت ملی این کشور است.

در بخش دیگری ازاین مطلب آمده است: با وجود این تقاضاهای مذاکره و صلح از طرف ایران، آمریکا همچنان به سیاستهای ستیزه جویانه خود در قبال این کشور ادامه می دهد. تاسیسات هسته ای ایران با ویروسهای کامپیوتری مورد حمله قرار می گیرند. قطعنامه ها علیه این کشور تشدید می شود. به نحوی که حتی داروهای بیماریهای سخت از جمله سرطان نیز در اختیار این کشور قرار نمی گیرد. هر دو هفته یکبار نیز این کشور تهدید نظامی شده و دانشمندان هسته ای آن ترور می شوند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که اوباما ظاهراً ایده مذاکرات با ایران در بالاترین سطوح را نتوانست در سالهای گذشته دنبال کند، لابی های ضد ایرانی در آمریکا بسیار قدرتمند هستند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که روحانی به صورت جدی به مذاکره با غرب اعتقاد دارد. اگر یک راه حل صلح آمیز بین آمریکا و ایران به دست بیاید، همچنین شانس ایجاد صلح در سوریه نیز بالا می رود. این در حالی است که نخست وزیر رژِیم صهیونیستی ظاهرا به آن دسته از سیاستمدارانی تعلق دارد که اختلافات با ایران را دوست داشته و نیازی به صلح نمی بیند.

نتانیاهو نگران این مسئله است که در جریان مذاکرات با ایران، نه تنها به مسئله تلاش این کشور برای ساختن تسلیحات اتمی، بلکه درباره سلاح های اتمی و شیمیایی اسرائیل نیز صحبت شود.

در ادامه آمده است که رئیس جمهوری جدید ایران زمان زیادی ندارد. هم در آمریکا و هم در ایران نیروهای قدرتمندی علیه نرمال شدن مناسبات بین این دو کشور وجود دارد. آلمان باید کمک کند تا هر چه سریعتر راه حل عاقلانه ای در مناقشات بین غرب و ایران به دست آید. از این طریق دنیا امن تر می شود.