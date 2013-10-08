به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "آروتز شوا 7"، یعالون که در یک سفر کاری به آمریکا سفر کرده بود، در نیویورک با بان کی مون -دبیرکل سازمان ملل- دیدار کرد.

وی به بان گفت: "ما با راه حل دیپلماتیک مساله هسته‎ای ایران مخالف نیستیم ولی هدف باید مشخص باشد: ایران نباید سلاح هسته‎ای داشته باشد."

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین ادعاهای نتانیاهو مبنی بر این که تحولات کنونی تنها برای بدست آوردنِ زمان است، گفت برای رسیدن به هدفی که داریم، نباید در حال حاضر از تحریم‎ها بکاهیم.

وی افزود کاهش تحریم‎های جمهوری اسلامی باعث بهبود شرایط اقتصادی بدونِ آن که برنامه هسته‎ای را متوقف بکند، خواهد شد: "ایرانیان به غنی سازی ادامه خواهند تا در نهایت بمب بسازند. ما نسبت به این مساله هشدار داده‎ایم. تحریم‎ها باید تا زمانی ادامه یابند که ایرانیان به این نتیجه برسند که هیچ راهی بجز توقف تلاش برای دست یابی به سلاح هسته‎ای ندارند.

محمد جواد ظریف -وزیر امور خارجه ایران- در گفتگو با شبکه سی ان ان گفته بود "اسرائیل یکی از سه رژیمی است که عضو ان پی تی نیست. اسرائیل یک برنامه مخفی هسته ای دارد. اسرائیل حداقل 200 کلاهک هسته ای دارد و جالب است که آنها این گستاخی را دارند که در جامعه بین الملل کشوری که عضو ان پی تی بوده است و تمام تعهدات خود پایبند بوده، را یک تهدید هسته ای بداند. همگان می دانند که اسرائیل یک تهدید هسته ای است."