به گزارش خبرگزاری مهر، "دانیل لوی"، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا در گفتگو با نشریه "دی سایت"، در پاسخ به این پرسش که چرا نخست وزیر رژیم صهیونیستی هیچ علاقه ای به حل مناقشات اتمی ایران با غرب ندارد گفت: ظاهرا برای نتانیاهو هیچ راه حل واقع بینانه ای برای مسئله ایران وجود ندارد؛ حداقل راه حلی که برای اسرائیل هم سودمند به نظر برسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای رژیم صهیونیستی تنها مسئله هسته ای ایران مطرح نیست، خاطر نشان کرد: برای نتانیاهو به خصوص یک مسئله در نقطه میانی قرار دارد و آن این است که چگونه جایگاه برتری رژیم صهیونیستی در منطقه را حفظ کند. اسرائیل به این مسئله عادت کرده است که قدرت هژمونی در منطقه باشد.

این کارشناس غربی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که ایران کشوری غیر وابسته به واشنگتن و البته شاید یک وزنه سنگین نظامی، سیاسی و البته اقتصادی در منطقه است. برای رهبری رژیم صهیونیستی چنین جایگاهی برای ایران مطلوب نیست.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه نتانیاهو تمام تلاش خود برای جلوگیری از موفقیت در راستای تلاشهای دیپلماتیک بین آمریکا و ایران را می کند، همچنین در قسمت دیگری از این گفتگو به تاثیرات حل مناقشات اتمی ایران با غرب و نتایج آن برای منطقه پرداخته و خاطر نشان کرد: چنین امری تاثیرات زیادی روی تمام منطقه دارد و بنابراین این مهم است که نتانیاهو هم به این تلاشها یک شانس واقعی بدهد.

وی افزود: اگر می خواهیم به شکافهای بین سنی و شیعه در منطقه پایان بدهیم باید به دنبال راه حل مناقشات با ایران بگردیم. سوریه، لبنان، عراق و مسئله فلسطین همه این اختلافات مسیر جدیدی خواهند یافت، اگر ایران نیز همراه با جامعه بین المللی در حل این مسائل مشارکت داده شود. تمام منطقه (در سایه حل مناقشات ایران با غرب و مشارکت تهران در حل مسائل) درمسیر تنش زایی قرار می گیرد. ایران می تواند کلید حل همه مسائل منطقه باشد.