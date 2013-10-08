لغو پیمان سپاری ارزی صادرات را تسهیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کریمیان در اين رابطه اظهار داشت: در خصوص پیمان سپاری ارزی و لغو آن باید همه جوانب سنجیده شود و کار کارشناسی لازم صورت گیرد.

وی افزود: اگر در تراز پرداخت های کشور سهم صادرات نفت در نظر گرفت نشود با کسری مواجه خواهیم بود و با توجه به این موضوع باید در وضع مقرارت و بخشنامه های صادراتی بسیار منطقی عمل کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت محدودیت هایی که در دولت دهم برای صادرات ایجاد شد دیگر تکرار نشود، به طور مثال صدور بخشنامه هایی که به یکباره صادرات چندین قلم کالا را محدود می کرد شاید دلیل مشکلات اقتصادی بود.

کریمیان یادآور شد: موضوع دیگری که در پیمان سپاری ارزی باید به آن توجه کرد این است که در قسمتی از مرزهای کشور تعدادی از صادر کننده ها به جای ارز خارجی، ریال دریافت می کنند و اگر صادر کننده بخواهد به ازای صادراتی که انجام داده ارز به مرزر مبادلات ارزی تحویل دهد مجبور به تهیه ارز با قیمت بالا در بازار آزاد می شود.

وی بیان کرد: در هر صورت نباید با قوانین و بخشنامه ها روند صادرات را مشکل کنیم و یا با بالا بردن بهای تمام شده کالای صادراتی باعث شویم که وارد کنندگان کشورهای خارجی به سمت واردات از دیگر کشورها سوق داده شوند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بانک مرکزی و همچنین بانک های تخصصی از وجود شعب ریالی و ارزی برخوردار هستند باید تلاش شود شعبات ارزی بانک ها را در ارائه خدمات بیشتر تقویت کرد و با انجام این کار شاید دیگر ضرورتی به وجود مرکز مبادلات ارزی نباشد.

کریمیان اظهار داشت: متاسفانه با وجود مطرح شدن موضوعاتی مانند ایجاد گمرک نوین و پنجره واحد تجاری تا کنون این کار به طور کامل در تمام گمرکات کشور اجرایی نشده است و مسئولان باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهند.