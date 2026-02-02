  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

انهدام باند قاچاق مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس سمنان و مازندران

انهدام باند قاچاق مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس سمنان و مازندران

سمنان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان از انهدام باند مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس سمنان و مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیرحسین موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در ستاد مبارزه با مواد مخدر سمنان از انهدام باند قاچاق مواد مخدر با همکاری پلیس مازندران خبر داد.

وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر سمنان و مازندران در اقدامی تخصصی و مشترک شبکه حمل و قاچاق مواد مخدر را مورد رصد قرار دادند و دریافتند که قاچاقچیان قصد دارند با استفاده از یک دستگاه پژو پارس و پراید وانت مقادیری مواد را از طریق محورهای مواصلاتی استان سمنان حمل و جابجا کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با بیان اینکه این اشراف اطلاعاتی نیروی انتظامی سبب شد تا قاچاقچیان مواد مخدر شناسایی شوند، تاکید کرد: در یک عملیات غافلگیرانه خودروهای مذکور در محور سمنان -دامغان متوقف و طی بازرسی از آنها ۲۱ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

موسوی از دستگیری هفت نفر و توقیف دو خودرو در این ارتباط خبر داد و تاکید کرد: اعضای این باند تهیه و توزیع مواد مخدر برای بررسی قضایی پرونده به دادسرا ارجاع داده شدند.

کد مطلب 6737897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها