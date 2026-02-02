به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی «دانوشته‌ای برای امام زمان(عج)» روز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه، با حضور مسئولان، روحانیت و دانشجویان در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین–پیشوا برگزار و برگزیدگان این دوره معرفی شدند.

کیان پهلوان افشاری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین–پیشوا و قرچک، در این مراسم بر اهمیت ترویج معارف مهدوی در میان نسل جوان تأکید کرد و اظهار داشت: جشنواره «دانوشته‌ای برای امام زمان(عج)» گامی مؤثر در راستای گسترش فرهنگ مهدویت و ایجاد ارتباط معرفتی و قلبی جوانان با حضرت ولی‌عصر(عج) است.

وی با اشاره به سابقه چهارساله این جشنواره افزود: این رویداد یکی از ۱۲ برنامه محوری تعریف شده در سطح کشور است که دانشگاه آزاد اسلامی منطقه جنوب شرق استان تهران افتخار میزبانی برنامه ملی با محوریت امام زمان(عج) را دارد.

پهلوان افشاری با اعلام استقبال گسترده از دوره چهارم جشنواره، عنوان کرد: در این دوره، نزدیک به یک‌هزار اثر از سوی دانشجویان و دانش‌آموزان به دبیرخانه مرکزی ارسال شد که پس از داوری، برگزیدگان در چهار گروه سنی معرفی شدند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین–پیشوا، هدف اصلی جشنواره را تقویت پیوند عاطفی و معرفتی نسل جوان با امام زمان(عج) دانست و تصریح کرد: این‌گونه اقدامات فرهنگی می‌تواند در کاهش فاصله معنوی جوانان با ارزش‌های دینی و تقویت هویت دینی آنان نقش مؤثری ایفا کند.

وی در پایان با قدردانی از حاضران، بر استمرار برگزاری چنین جشنواره‌هایی به عنوان بیانگر تعهد دانشگاه به گسترش فرهنگ مهدویت در جامعه تأکید کرد.