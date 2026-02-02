به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر دوشنبه در قرارگاه خبری فجر از افتتاح و اتصال پروژه‌های بزرگ برق خورشیدی در استان خبر داد و گفت: با حمایت دولت و همت همکاران، توانستیم هفت مگاوات نیروگاه خورشیدی را با حضور وزیر کشور افتتاح و ۲۱ مگاوات دیگر را به شبکه وصل کنیم. علاوه بر آن، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا هر هفته یک نیروگاه سه مگاواتی وارد مدار شود تا پایان سال ظرفیت تولید انرژی استان افزایش یابد.

موسوی تاکید کرد: این اقدام‌ها نه تنها به تامین پایدار برق ۸۷۵ هزار مشترک استان کمک می‌کند، بلکه با توسعه انرژی‌های پاک، از هدر رفت منابع سوخت و آلودگی محیط زیست جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی کوچک خانگی گفت: حدود ۷۰۰ نیروگاه پنج کیلوواتی با همکاری کمیته امداد و بهزیستی راه‌اندازی شده است که برای خانواده‌ها اشتغال پایدار و درآمد ماهیانه فراهم می‌کند.

مدیرعامل برق گلستان با اشاره به برنامه‌های آتی افزود: زمین و امکانات لازم برای سرمایه‌گذاران فراهم شده و با برنامه‌ریزی، تا تابستان آینده ۹۶ مگاوات دیگر به شبکه استان اضافه خواهد شد تا امنیت انرژی و تامین برق بدون قطعی برای همه مشترکان تضمین شود.

موسوی اظهار کرد: تمام تلاش ما این است تا زمستان و ایام عید بدون خاموشی پشت سر گذاشته شود و فرهنگ مصرف درست انرژی در استان نهادینه گردد.