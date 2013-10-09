سارق مسلح آرایشگاه های زنانه در فسا اعدام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس در اين خصوص گفت: برخورد قاطع و سریع با متهمان و برهم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

ذبيح الله خدائيان گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه دستگاه قضایی برخورد قاطع و سریع با متهمان و برهم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی را همچنان در دستور کار قرار دارد و با کسانی که از طریق سرقت مسلحانه ، آدم ربایی و ارتکاب جرائم خشن نظم و امنیت جامعه را خدشه دار کرده و موجب رعب و هراس مردم می شوند به شدت در چهارچوب قانون برخورد می شود .

وي با اشاره به اینکه به حوزه های قضایی سراسر استان دستور داده شده است به این قبیل پرونده های مهم به صورت فوق العاده رسیدگی كنند، افزود: به رؤسای دادگستری شهرستان ها تأکید شده ضمن رسیدگی ویژه به پرونده های مهم که امنیت اجتماعی را خدشه دار کرده در اعمال و اجرای حدود الهی کوچکترین اغماض را اعمال نکرده و نسبت به صدور احکام اعدام و یا مجازات های سنگین اقدام كنند .

رئيس كل دادگستري فارس ظهار داشت: پرونده سرقت های مسلحانه از چند آرایشگاه در شهرستان فسا به صورت فوق العاده در دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان رسیدگی شد و پس از تأیید در شعبه 11 دیوان عالی کشور و استیذان این سارق مسلح در ملاء عام در شهرستان فسا به دار مجازات آویخته شد

خدائیان تأکید کرد: رویکرد و اراده دستگاه قضایی در برخورد قاطع با مجرمان و مخلان نظم و امنیت اجتماعی تا پاک شدن جامعه از لوث وجود این افراد ادامه خواهد داشت.

وی از تلاشهای نیروی انتظامی و همکاری این مجموعه با دستگاه قضایی در دستگیری و اجرای سریع این حکم تقدیر کرد .

در خرداد وتیر ماه سال جاری پس از وقوع چند فقره سرقت مسلحانه از آرایشگاه های زنانه در شهرستان فسا متهمان پرونده در سریعترین زمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی متهم اصلی پرونده به نام ح . الف 23 ساله با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان فسا به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد که پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور و صدور مجوز اجرای حکم این حکم در میان جمع کثیری از مردم شهرستان فسا اجرا شد.

پس از اجرای این حکم مردم شهرستان فسا از اقدام سریع دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مجازات این سارق مسلح تشکر کردند.