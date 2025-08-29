کشف ۹ قبضه سلاح کلت کمری و ۵۹۶ عدد فشنگ در رامهرمز

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین بهبهانی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای بیان کرد: این مهمات در پی گزارشات واصله، با دستور این دادستانی و با اقدام به موقع پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان در بازرسی از مخفیگاه متهم واقع در یکی از محلات شهرستان کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و تحویل دادسرا شد.
این مقام قضائی افزود: تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با جرایم خشن از اولویت دستگاه قضائی و در دستور کار این دادستانی است و با اینگونه جرایم برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد.
بهبهانی از همشهریان خواست در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را به نهادهای انتظامی و امنیتی گزارش کنند.
