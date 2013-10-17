امسال 165 قلم كالا از همدان به خارج از كشور صادر شده است

سعيد سياري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه امسال 165 قلم كالا از استان همدان به 23 كشور صادر شده است، افزود: پارسال در شش ماه نخست 44 قلم كالا به 22 كشور صادر شده بود.

وي با اشاره به اينكه افزود: اين 165 قلم كالا به كشور هاي انگلستان، ايتاليا، هلند، اكراين، بلغارستان، روماني، لهستان، روسيه، بلاروس، تركمنستان، ازبكستان، ارمنستان، چين، مالزي، هند، تركيه، افغانستان، پاكستان، امارات، قطر، عمان و عراق صادر شده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه با بيان اينكه صنايع دستي با 10 ميليون و 67 هزار دلار 10 و نيم درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: سفال به عنوان مهمترين بخش صنايع دستي با صادرات شش ميليون و 610 هزار دلار سومين كالاي صادراتي استان همدان بوده كه شش و هشت دهم صادرات را به خود اختصاص داده است.

سياري با بيان اينكه شيشه دست ساز ديگر كالاي بخش صنايع دستي است، گفت: امسال دو ميليون و 180 هزار دلار شيشيه دست ساز از استان همدان صادر شده است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه امسال ارزش صادرات بخش كشاورزي استان همدان 18 ميليون و 411 هزار دلار و سهمي برابر 19 درصد بوده است، بيان كرد: امسال صادرات بخش كشاورزي استان همدان نسبت به مدت مشابه پارسال تغيير محسوسي نداشته است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه كشمش به عنوان مهمترين كالاي بخش كشاورزي 16 ميليون و 606 هزار دلار صادرات داشته است، اظهار داشت: صادرات كشمش 17 و سه دهم درصد از صادرات استان همدان را شامل مي شود و صادرات بخش كشاورزي شامل هشت قلم كالا است.

سعيد سياري در ادامه با بيان اينكه در زير بخش مواد شيميايي با صادرات پنج ميليون و 905 دلاري شش و يك دهم درصد از كل صادرات را به خود اختصاص داده است، ابراز داشت: صادرات در زير بخش مواد شيميايي 159 درصد رشد داشته است.

وي با بيان اينكه مهمترين كالاي بخش مواد شيميايي وازلين غير دارويي است، عنوان كرد: صادرات وازلين غير دارويي با پنج ميليون و 312 هزار دلار پنج و چهار دهم درصد از كل صادرات را در بر مي گيرد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه نمك صنعتي با صادرات يك ميليون و 205 هزار دلار از ديگر اقلام صادراتي بخش مواد شيميايي است، ابراز داشت: بخش مواد شيميايي شامل 10 قلم كالا مي شود.

سياري با بيان اينكه صادرات بخش معدن يك ميليون و 342 هزار دلار و وزن 18 هزار و 122 تن بوده است، ادامه داد: صادرات بخش معدن از نظر ارزشي 64 برابر و از نظر وزني 695 برابر شده است و اين بخش شامل 10 قلم كالا مي شود.

وي با اشاره به اينكه امسال صادرات بخش صنعت 60 ميليون دلار بوده است، افزود: صادرات بخش صنعت 416 درصد رشد داشته و اين ميزان از نظر وزني 652 هزار تن بوده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه سيمان به عنوان مهمترين كالاي صادراتي با 46 ميليون و 91 هزار دلار توانسته 48 درصد صادرات را به خود اختصاص دهد، اظهار داشت: اين ميزان نسبت به پارسال هزار و 24 درصد رشد داشته است.

سعيد سياري با بيان اينكه بخش صنعت شامل 117 قلم كالا مي شود، اضافه كرد: چيني آلات بهداشتي با دو ميليون و 625 هزار دلار، ظروف تفلون با يك ميليون و 836 هزار دلار، كاشي با يك ميليون و 468 هزار دلار و كابل و سيم آلومينيومي با يك ميليون و 63 هزار دلار از ديگر اقلام صادراتي بخش صنعت هستند.