85 پروژه مدرسه سازی استان سمنان در دست اجرا است/پیشرفت 95 درصدی دو مدرسه مسکن مهر دامغان

محمد بنائیان سفید در جریان بازدید از فضاهای آموزش منطقه امیرآباد شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه های مدرسه سازی در استان سمنان بالغ بر 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صددیم تا با تامین اعتبار مورد نیاز بتوانیم این پروژه ها را تکمیل کنیم.

وی تصریح کرد: امیدورایم با حمایت و پشتوانه استاندار جدید سمنان پروژه های نیمه تمام آموزشی را تکمیل و به تعداد فضاهای آموزشی افزوده و مشکل فرسوده و یا تخریبی بودن مدارس مرتفع شود تا پس از تجهیز آن توسط اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس در اختیار دانش آموزان عزیز قرا گیرد.

ساخت 11 مدرسه در مسکن مهر استان سمنان

دبیر شورای آموزش و پرورش استان سمنان به اجرای 11 پروژه مدرسه سازی در مسکن مهر استان اشاره کرد و اظهار داشت: از این تعداد سه مدرسه در سمنان، سه مدرسه در شاهرود، دو پروژه در گرمسار، دو پروژه در دامغان و یک پروژه نیز در مسکن مهر مهدیشهر در حال ساخت است.

بنائیان سفید با بیان اینکه سازمان مسکن و شهر سازی متعهد به ساخت مدارس در سایت های مسکن مهر است، گفت: این پروژه ها پس از تکمیل تحویل آموزش و پرورش می شود و این اداره کل نیز پس از تجهیز در اختیار دانش آموزان ساکن در سایت های مسکن مهر قرار می دهند.

پیشرفت 95 درصدی دو مدرسه مسکن مهر دامغان

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: در سایت مسکن مهر دامغان دو فضای آموزشی در حال ساخت است که هر یک از این مدارس دارای 94 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی است.

بنائیان سفید به علت تاخیر در ساخت و تکمیل پروژه مدرسه سازی در سایت مسکن مهر دامغان که قرار بود تا پایان شهریور تحویل آموزش و پرورش شود اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی قرار بود دو پروژه مدرسه سازی در سایت مسکن مهر دامغان در شهریور ماه به اتمام برسد که به علت عدم عقد قرارداد مرحله سوم پیمانکاران با مسکن و شهرسازی موجب تاخیر در تکمیل آنها شد.

وی در خاتمه گفت: امیدواریم که به زودی مشکل کمبود فضای آموزشی در سایت مسکن مهر دامغان برطرف شود.

به گزارش مهر، دانش آموزان سایت مسکن مهر دامغان به دلیل نبود فضای آموزشی در این منطقه در مدارس شهرک گلستان مشغول به تحصیل هستند که این امر موجب افزایش تعداد دانش آموزان این شهرک و بروز اعتراضاتی از سوی اولیا شده است.

البته به گفته مسئولان، آموزش و پرورش با جدیت پیگیر ساخت و تکمیل مدارس مسکن مهر هست تا این موضوع برطرف و دانش آموزان با دغدغه کمتری و با داشتن مدارس مناسب به تحصیل خود ادامه دهند.