  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

جام جهانی نوجوانان 2013 - امارات؛

ترکیب تیم فوتبال نوجوانان برای دیدار با نیجریه اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال نوجوانان برای دیدار با نیجریه اعلام شد

کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان ایران اسامی 11 بازیکن این تیم برای دیدار با نیجریه را اعلام کرد که همان ترکیب بازی مقابل اتریش است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از برگزاری جلسه فنی امروز صبح سه‌شنبه در هتل دانات العین امارات ترکیب تیم ملی را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سرمربی ایران، نوجوانان با ترکیب مهدی امینی، ساسان جعفری، مصطفی هاشمی، سیدمجید حسینی(کاپیتان)، کمیل حق‌زاده، سعید عزت‌اللهی، امیرحسین کریمی، علی هزامی، محمد بازاج، امیرمحمد مظلوم و یوسف سیدی، مقابل نیجریه در ورزشگاه خلیفه زاید العین امارات به میدان می‌روند.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال، ایران در این بازی سفید پوش است و نیجریه با پیراهن سبز به میدان می‌آید، مسابقه‌ای که ساعت 19:30 دقیقه امروز به وقت تهران آغاز می‌شود.

کد مطلب 2164953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها