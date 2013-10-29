ترکیب تیم فوتبال نوجوانان برای دیدار با نیجریه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستیمهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از برگزاری جلسه فنی امروز صبح سهشنبه در هتل دانات العین امارات ترکیب تیم ملی را اعلام کرد.
بر اساس اعلام سرمربی ایران، نوجوانان با ترکیب مهدی امینی، ساسان جعفری، مصطفی هاشمی، سیدمجید حسینی(کاپیتان)، کمیل حقزاده، سعید عزتاللهی، امیرحسین کریمی، علی هزامی، محمد بازاج، امیرمحمد مظلوم و یوسف سیدی، مقابل نیجریه در ورزشگاه خلیفه زاید العین امارات به میدان میروند.
طبق اعلام فدراسیون فوتبال، ایران در این بازی سفید پوش است و نیجریه با پیراهن سبز به میدان میآید، مسابقهای که ساعت 19:30 دقیقه امروز به وقت تهران آغاز میشود.
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