حذف ایران با شکست برابر نیجریه/ آرژانتین صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 - امارات امشب سه‌شنبه با برگزاری دو بازی همزمان به پایان رسید که با صعود تیم‌های نیجریه و آرژانتین به جمع 8 تیم برتر جام و حذف نوجوانان ایران همراه شد.

در یکی از این دو مسابقه که در ورزشگاه خلیفه زاید شهر العین برگزار شد، تیم نوجوانان نیجریه با نتیجه 4 بر یک برابر تیم ایران به پیروزی دست یافت. ساموئل اوکون (23)، کلچی ایهی‌ناچو (25)، موسی محمد (42) و یحیی موسی (76) برای تیم نیجریه و علی قلی‌‎زاده (84) برای ایران در این بازی گل زدند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران در این نیمه با ترکیب مهدی امینی، سیدمجید حسینی(کاپیتان)، کمیل حق‌زاده، ساسان جعفری(46- صادق محرمی)، مصطفی هاشمی، سعید عزت‌اللهی، امیرحسین کریمی، علی هزامی(69- علی قلی‌زاده)، محمد بازاج (79- رضا جعفری)، امیرمحمد مظلوم و یوسف سیدی به میدان رفت.

شاگردان علی‌ دوستی‌مهر نیمه نخست را خیلی خوب آغاز کردند و پس از انجام کارهای اصولی در 10 دقیقه نخست، در 10 دقیقه دوم بازی عملکرد خوبی داشتند اما روی غافلگیری و در فاصله زمانی 2 دقیقه 2 گل از تیم نیجریه دریافت کردند تا شرایط به سود تیم آفریقایی برگردد.

بعد از این دو گل تیم نوجوانان ایران تا حدودی به شرایط بازی برگشت و یکی دو موقعیت برای گلزنی ایجاد کرد اما بازیکنان حرفه‌ای نیجریه بهتر بازی کردند و توانستند در دقایق پایانی نیمه نخست گل سوم را هم به ثمر برسانند. هرچند در ثانیه‌‎های پایانی نیمه اول تیم ایران فرصت جبران یکی از گل‌ها را داشت اما عملکرد خوب دروازه‌بان و خط دفاع نیجریه باعث شد این نیمه با برتری 3 بر صفر به سود پرافتخارترین تیم نوجوانان جهان به پایان برسد.

در ابتدای نیمه دوم تیم ایران به فکر اداره بازی بود اما در نهایت باز هم روی یک غافلگیری دروازه خود را به روی تیم نیجریه باز شده دید. شاگردان دوستی‌مهر که برخلاف سه بازی گذشته نتوانستند انتظارات را برآورده کنند، در دقیقه 84 روی شوت زیبای قلی‌زاده یکی از گل‌ها را جبران کردند اما در نهایت نتوانستند نتیجه بهتر از شکست 4 بر یک برابر نیجریه کسب کنند و با این شکست از دور رقابتها کنار رفتند.

در مجموع باید گفت تیم نوجوانان ایران در این بازی اسیر نام و تجربه حریف آفریقایی، استرس بازی و اشتباهات فردی شد تا نتواند این جام را با صعود به مراحل بالاتر به پایان برساند.

در دیگر بازی این مرحله، تیم‌ نوجوانان آرژانتین با نتیجه 3 بر یک از سد تونس گذشت و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد. فریه‌را (2)، ایبانز (53) و دریوسی (73) برای آرژانتین و حاج حسن (43) برای تونس در این بازی گل زدند.