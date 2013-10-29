شکست ایران برابر نیجریه در پایان نیمه اول/ توقف آرژانتین مقابل تونس

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 - امارات امشب سهشنبه با برگزاری دو بازی همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم نوجوانان ایران در پایان نیمه نخست برابر نیجریه تن به شکست 3 بر صفر داد.
در این مسابقه که در ورزشگاه خلیفه زاید شهر العین درحال برگزاری است، ساموئل اوکون (23)، کلچی ایهیناچو (25) و موسی محمد (42) برای تیم نیجریه گل زدند. مصطفی زمانی از تیم ایران هم تنها بازیکن اخطاری این نیمه بود.
تیم فوتبال نوجوانان ایران در این نیمه با ترکیب مهدی امینی، ساسان جعفری، مصطفی هاشمی، سیدمجید حسینی(کاپیتان)، کمیل حقزاده، سعید عزتاللهی، امیرحسین کریمی، علی هزامی، محمد بازاج، امیرمحمد مظلوم و یوسف سیدی به میدان رفت.
شاگردان علی دوستیمهر نیمه نخست را خیلی خوب آغاز کردند و پس از انجام کارهای اصولی در 10 دقیقه نخست، در 10 دقیقه دوم بازی عملکرد خوبی داشتند اما روی غافلگیری و در فاصله زمانی 2 دقیقه 2 گل از تیم نیجریه دریافت کردند تا شرایط به سود تیم آفریقایی بازگردد.
بعد از این دو گل تیم نوجوانان ایران تا حدودی به شرایط بازی برگشت و یکی دو موقعیت برای گلزنی ایجاد کرد اما بازیکنان حرفهای نیجریه بهتر بازی کردند و توانستند در دقایق پایانی نیمه نخست گل سوم را هم به ثمر برسانند. هرچند در ثانیههای پایانی نیمه اول تیم ایران فرصت جبران یکی از گلها را داشت اما عملکرد خوب دروازهبان و خط دفاع نیجریه باعث شد این نیمه با برتری 3 بر صفر به سود پرافتخارترین تیم جهان به پایان برسد.
در دیگر بازی این مرحله، تیمهای نوجوانان آرژانتین و تونس در نیمه اول به تساوی یک بر یک رضایت دادند. فریهرا (2) برای آرژانتین و حاج حسن (43) برای تونس در این نیمه گل زدند.
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