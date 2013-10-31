به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین سالگرد گرامیداشت بنیاد حکمت اسلامی صدرا عصر روز گذشته 8 آبان با حضور اساتید فلسفه و علاقه مندان در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد.
دکتر حسین کلباسی اشتری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این مراسم طی سخنانی با اشاره به فعالیتهای بنیاد صدرا و تأثیر آن در حوزه دانش فلسفه گفت: در دهه قبل کسی گمان نمیکرد مجموعهای در سطح کشور و در سطح بینالمللی درباره فلسفه به این شیوه کار کند چرا که این گمان نمیرفت که به جهت شرایط و موقعیتها و تجاربی که دیگران از آنها به نتیجهای نرسیدهاند امکان فعالیت چنین بنیادی در سطح گسترده ایجاد شود.
وی افزود: سؤال آن است که آیا حقیقتا فلسفه در کشور ما یا در هر کشور دیگری متولی دارد یا خیر؟! و آیا اساسا فلسفه باید متولی داشته باشد یا نداشته باشد؟!، در علم جامعهشناسی اصطلاحی است که به نام علم و جامعه علمی میگویند که در این دو مؤلفه تقدم هر دو مورد بحث قرار میگیرد. بنابراین نمیتوان تردید کرد که در همه زمانها علم و علمدارانی بودند که قوام آن علم را سبب میشدند.
رئیس مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه بنیاد صدرا در ادامه سخنانش اظهار داشت: در سنت فلسفی ما و البته در شاخههای مختلف علوم کسانی بودند که نقش علمداری را ایفا کردند، مثلا خواجه نصیر فردی است که دستکم در مورد او جامعیت را به کمال رساند چرا که این اندیشمند در حوزههایی چون فقه، نجوم، فلسفه، کلام و رجال فعالیت دارد که حکایت از گستردگی دانش او دارد.
وی با بیان اینکه بهرهگیری از میراث و سفره گذشتگانی چون خواجه نصیر غیرقابل انکار است، ادامه داد: اما امروزه بنیاد حکمت اسلامی صدرا بیتردید نقش علمداری را در راه معارف عقلی پی گرفته است و آنچه که بر زمین مانده بود را به نحوی جامع انجام داده است. اینکه نام بنیاد با نام ملاصدرا مزین شده است این مفهوم نیست که تمام فعالیتها فقط به ملاصدرا اختصاص یافته باشد.
کلباسی در ادامه سخنانش تصریح کرد: امروز نام ملاصدرا در کشور ما قابل مقایسه با 20 سال قبل که سهل است حتی با 10 سال قبل نیز قابل قیاس نیست و شاهد این امر تعدد رسالهها، کتب و مقالاتی است که به نام ملاصدرا و فلسفه صدرایی طی این دو دهه از فعالیت بنیاد منتشر شده است که حقیقتا این شرایط مرهون فعالیتهای بنیاد صدرا است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از اصطلاحات صدراییه که امروز ارایه میشوند به دلیل فعالیتهای 20 ساله بنیاد حکمت اسلامی صدراست، بیان کرد: اما با این وضع همچنان جا دارد که درباره این فیلسوف بزرگ و البته دیگر فیلسوفان مسلمان فعالیتهای دیگری نیز انجام شود. کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه به آثار فلسفی کشورشان توجه دارند. این روزها با فلسفه هندی، فلسفه چینی و فلسفی ترکی مواجه هستیم البته من نمیگویم این حوزهها مهمل است اما در مقابل سنت فلسفی ما قابل قیاس نیست.
کلباسی اشتری در پایان سخنانش تصریح کرد: با وجود تمامی چالشها مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه تأسیس و نگارش تاریخ فلسفه آغاز شد و هدف جلوگیری و پرهیز از تکرار بودن نکات بود. بنابراین کار بسیار گسترده و جدیدی با تأسیس و پیگیری نگارش تاریخ فلسفه صورت گرفت.
رئیس مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه بنیاد صدرا با بیان اینکه امروزه بنیاد حکمت اسلامی صدرا بیتردید نقش علمداری را در راه معارف عقلی پی گرفته است و آنچه که بر زمین مانده بود را به نحوی جامع انجام داده است، گفت: امروز نام ملاصدرا در کشور ما حتی با 10 سال قبل نیز قابل قیاس نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین سالگرد گرامیداشت بنیاد حکمت اسلامی صدرا عصر روز گذشته 8 آبان با حضور اساتید فلسفه و علاقه مندان در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد.
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