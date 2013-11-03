اظهار نظر بازیکنان و کادر استقلال در مورد پیروزی برابر سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار معوقه تیم‌های فوتبال سایپا و استقلال از هفته یازدهم لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد و با نتیجه یک بر صفر به سود آبی‌پوشان پایتخت خاتمه یافت، برخی از اعضای تیم استقلال به اظهار نظر پرداختند:

ماجدی: با حداقل نیروی انسانی سه امتیاز گرفتیم

سرپرست تیم استقلال با اشاره به تعداد زیاد غایبان این تیم برابر سایپا گفت: ما در این بازی با حداقل نیروی انسانی توانستیم نتیجه بگیریم و به سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کنیم که جای تقدیر دارد.

ماجدی اضافه کرد: اگر بتوانیم بازی با تراکتور را هم با برد پشت سر بگذاریم شرایط خیلی خوبی پیدا خواهیم کرد متاسفانه تعداد بازی های ما زیاد است و بازیکنان استراحت لازم را ندارند به همین خاطر مصدومان زیادی داریم.

آرش برهانی: همه بازیکنان می خواستند من گل بزنم

مهاجم با تجربه تیم استقلال که تنها گل این تیم مقابل سایپا به ثمر رسانده بود تاکید کرد: ما در این بازی یاران مصدوم و محروم زیادی داشتیم و باید خدا را شکر کنیم که در چنین شرایطی پیروز شدیم چرا که این سه امتیاز برای ما خیلی ضروری بود.

آرش برهانی در خصوص گلزنی خود توضیح داد: خیلی خوشحالم که در این بازی گل زدم قبل از مسابقه همه بچه ها به من گفته بودند که دوست داریم در این دیدار گلزنی کنی.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد خود در این فصل رضایت دارید گفت: نباید در خصوص طول فصل صحبت کرد و بهتر است وارد این مسائل حاشیه ای نشویم.

احمد جمشیدیان: سوالهای حاشیه ای نپرسید

هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه دیدار با سایپا بسیار سخت بود خاطرنشان کرد: ما با وجود دشواری‌های زیاد این دیدار توانستیم سه امتیاز ارزشمند را کسب کنیم و اگر در بازی‌های باقی مانده خود برنده شویم به صدر جدول می رسیم.

احمد جمشیدیان در واکنش به این پرسش که چرا که هنوز در ترکیب استقلال جا نیافته است گفت: لطفا سوالهای حاشیه ای نپرسید من تلاش می کنم که آرام آرام در ترکیب استقلال جای دهم.

محمد قاضی: شرایط خیلی سختی مقابل سایپا داشتیم

مهاجم تیم فوتبال استقلال با اشاره به دیدار این تیم مقابل سایپا گفت: در این بازی شرایط خیلی سختی داشتیم و همه دیدند که بچه ها با تمام وجود تلاش کردند تا سه امتیاز این بازی را از آن خود کنند.

قاضی در خصوص بازی کردن خود با وجود مصدومیت عنوان کرد: خدا را شکر که توانستم در این بازی برای استقلال مثمر ثمر واقع شوم همه تلاش من این بود که بتوانم خوب کار کنم و امیدوارم در ادامه به وضعیت بهتری برسم.

مجید صالح: سایپا همیشه خانه من است

مربی تیم استقلال در پایان دیدار این تیم برابر سایپا گفت: سایپا مجموعه ای از بازیکنان باتجربه و جوان مثل حامد شیری، سجاد شهباز زاده، زینالی و صادقی است که مجموعه خیلی خوبی را تشکیل داده و روی این تیم تعصب دارم.

مجید صالح با اشاره به باخت تیم سابق خود برابر استقلال عنوان کرد: هیچ وقت دوست ندارم باخت این تیم را ببینم اما شرایط حرفه ای باعث شده تا امروز همه تلاش خودم را برای شکست سایپا به کار گیرم. با این حال افتخار می کنم که سایپا همیشه خانه من است.