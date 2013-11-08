به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه همزمان با چهارم محرم الحرام، مادران و پدران اراکی شیر خوارگان خود را به مصلی بیت المقدس اراک آوردند تا در آئینی هر ساله نوزادان خود را بیمه حسینی کنند. نوزادان و شیرخوارگانی که با لباس های سراسر سفید و سیاه و سبز و با سربندهای یا علی اصغر(ع) بردستان پدران و مادرانشان گرفته شدند تا از همین کودکی عهد و عشق به ائمه(ع) را بیاموزند.

در چشمان این شیرخوارگان معصوم، زمان به عقب برمی گردد، بیشتر از هزار سالِ طی شده و یادی زنده می شود از ظهری که چشم هایی معصوم با حنجره ای غرق به خون گواه مظلومیت خاندانی می شد که تا همیشه تاریخ زنده اند.

و امروز پدران و مادران اراکی به عشق حسین (ع)، شیرخوارگان خود را روی دست هایشان بالا گرفته اند تا او را بیمه نوزادی چندماهه کنند که حسین (ع) بر دستان خود گرفته بود.

فرشتگان زمینی مراسم را به بهشتی زیبا تبدیل کردند

یکی گریه می کند و یکی ذکر می گوید، یکی با شیرخواره اش بر سر مزار شهدای گمنام نشسته و زیر لب چیزی می گوید، اینجا اگر نگوییم که فرشتگان آسمانی حضور دارند به جرات می توانیم بگوییم که فرشتگان زمینی و کودکان معصومِ حاضر آن را به بهشتی زیبا تبدیل کرده اند.

یکی از مادران جوان که پسرکوچک خود را ملبس به لباس سفید کرده و سربند یا علی اصغر(ع) بر سر فرزندش بسته، گفت: من سومین سالی است که دراین مراسم شرکت می کنم و هرسال به عشق نوزاد اباعبدالله (ع) که هدف تیر ظلم قرار گرفت می آیم تا فرزندم بیمه شود.

خانم اکبری افزود: عشق به امام حسین(ع) همیشه در بین ما ایرانی ها بوده و پدران و مادرن همیشه فرزندانشان را در مراسم عزای حسینی شرکت می داده اند تا از همان کودکی یاد بگیرند که ائمه را در زندگی شان الگو قرار دهند.

تربیت فرزندان در دوره کنونی بسیار سخت است

وی با بیان اینکه تربیت فرزندان در دوره کنونی بسیار سخت تر از زمان کودکی خودش است، گفت: زمانی که ما کودک و نوجوان بودیم، خبری از تلفن همراه، ماهواره، بازی های کامپیوتری نبود، اما امروز با وجود این وسایل تربیت فرزندان نیاز به توجه بیشتری دارد.

اکبری معتقد است اگر پدر و مادر ائمه و بزرگان دین را در تربیت الگو قرار دهند حتما فرزندی شایسته پرورش خواهند داد.

خانم لک هم که نوه خود را در آغوشش آرام تکان می داد، گفت: من همیشه از خدا می خواستم تا فرزندانی سالم به فرزندانم بدهد و نذر کرده بودم که هرسال آن ها را به این مراسم بیاورم.

وی ادامه داد: امسال اولین سالی است که با نوه ام به این مراسم می آیم در سال های گدشته مراسم را فقط از تلویزیون می دیدم، اما خوشحالم که امسال خدا مُراد دلم را داده است.

این مادربزرگ با بیان اینکه بچه پاره تن پدر و مادر است، افزود: الان که پسرکوچکِ دخترم را در این لباس می بینم، بیشتر جگرم برای علی اصغرِ حسین آتش می گیرد و بیشتر لعنت می فرستم بر حرمله ظالم که برای دنیای خود به کودکان هم رحم نکرد.

شرکت در این مراسم ها بر روی تربیت فرزند تاثیر دارد

وی بیان کرد: من مطمئنم که شرکت در این مراسم ها بر روی تربیت فرزند تاثیر دارد، همین که آن ها بخشی از تاریخ اسلام را از این طریق یاد می گیرند و هم زندگی ائمه را الگو قرار می دهند.

خانم لک معتقد است: امام حسین (ع) به خاطر دین و اعتقاداتش جان خود و فرزندشان را قربانی کرد تا به ما درس بندگی بدهد.

به کنار مادری می روم که بر یکی از ستون های مصلی تکیه داده و آرام اشک می ریزد؛ فرزند او هم انگار سرباز کوچک اسلام است با آن لباس یکدست سیاه و سربند سبزش.

خانم داوودآبادی گفت: من سال ها بچه دار نمی شدم ولی دو سال پیش خدا به من دختری داد و من هرسال به شکرانه این لطف خداوند او را به این مراسم می آورم.

وی با بیان اینکه اِمامان و زندگی شان الگوی همیشگی مسلمانان هستند، افزود: امامان غیر از اینکه الگوی ما هستند از لحاط روحی نیز در بیشتر موارد شفاعت کننده ما در محضر خداوند هستند.

این مادر اراکی اعتقاد دارد که قیام امام حسین(ع) مهم ترین واقعه تاریخ اسلام است که درس های زیاد عقیدتی و تربیتی برای ما دارد.

خانم داوودآبادی ادامه داد: من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا فرزندی بر اساس سفارش ها و دستورات دینی تربیت کنم و از همین الان از خداوند می خواهم که او را به بزرگی و شرافت علی اصغر (ع) بیمه کند.



حجت الاسلام محسن عباسی نیز در این مراسم با تاکید بر ارزش بالای عزاداری برای اباعبدلله (ع) و نوزاد شیرخواره اش، گفت: برگزاری این تجمع در سراسر کشور نشان دهنده ارادت پدرها و مادران امروز به امام حسین (ع) و نشان دهنده یک حرکت و یک زندگی عظیم در جهان تشیع است.

وی با تاکید بر نگاه معنوی به تربیت کودکان، افزود: برگزاری چنین مجمع هایی موجب نگرانی دشمنان شیعیان خصوصا صهیونسیت است. دشمن سرمایه گذاری و برنامه ریزی های گسترده در زمینه انحراف جامعه شیعی کرده است و هم اکنون کودکان یکی از گروه های هدف دشمن است.

وظیفه خطیر والدین در برابر تحرکات دشمنان

حجت الاسلام عباسی با اشاره به وظیفه خطیر والدین در برابر تحرکات دشمنان، اطهار کرد: پدران و مادران باید در برابر تربیت فرزندان احساس وطیفه بیشتری کنند و در خصوص آسیب های تربیتی فرزندان هشیار باشند.

این کارشناس امور تربیتی و خانواده با بیان اینکه کوتاهی و ناآگاهی درتربیت کودکان موجب می شود که آن ها در دام هدف گذاری های دشمن بیفتند، تصریح کرد: همانطور که دشمن بیدار و دقیق است، ما هم باید بیشتر از آن ها دقیق و بیدار باشیم.

حجت الاسلام عباسی در ادامه سخنانش با اشاره به آسیب های تربیتی دنیای امروز گفت: ناآگاهی پدران و مادران از روش های درست تربیتی اولین آسیب در این حیطه است.

وی تربیت را یک هنر دانست و اضافه کرد: تربیت صحیح و اسلامی روش و راهکارهایی دارد که بسیاری از والدین از آن غافل هستند.

حجت الاسلام ادامه داد: گاه ناآگاهی والدین به حدی می رسد که با دست خود عوامل انحراف کودکان چون ماهواره و بازی های کامپیوتری را که با آگاهی دشمن طراحی شده است، در اختیار کودکان قرار می دهند.

کودکان امانت هستند و والدین تاثیرگذارترین افراد بر کودکان هستند

وی با بیان اینکه کودکان امانت هستند و والدین تاثیرگذارترین افراد بر کودکان هستند، اظهار کرد: تربیت صحیح فرزند باید دغدغه والدین شود و برنامه ها و مطالعات تربیتی را با جدیت دنبال کنند.

حجت الاسلام عباسی تربیت رسانه ای را دومین آسیب در زمینه تربیت دانست و گفت: هم اکنون در بیشتر موارد دیده می شود که کودکان بدون نظارت خانواده پای تلویزیون، کامپیوتر و بازی های رسانه ای می نشینند.

وی حضور پررنگ کامپیوتر و شبکه های ماهواره ای در زندگی های امروزی را از دلایل اختلال در روابط اعضای خانواده عنوان و توضیح داد: این امر موجب می شود که تربیت از دست خانواده ها به دست سازندگان این برنامه ها که بیشتر دشمنان اسلام هستند، بفیتد.

حجت الاسلام عباسی غفلت از کودکان و اختصاص وقت کم به کودکان را از آسیب های این نوع تربیت دانست.

وی اختصاص ندادن وقت کافی به کودکان را از پاشنه آشیل های تربیت کنونی فرزندان عنوان کرد و گفت: کودکان نیاز به صحبت و بازی با والدین دارند که اگر پدران و مادران به درستی نسبت به این موضوع آگاه باشند او را در برابر آسیبها و انحرافات بیمه می کنند.

دشمن هم اکنون برای کودکان بسیار وقت می گذارد

حجت الاسلام عباسی تصریح کرد: دشمن هم اکنون برای کودکان بسیار وقت می گذارد تا آن ها را مخاطب خود کند و به اهداف خود برسد.

وی نبود نگاه معنوی به تربیت کودکان را از دلایل اصلی کم بودن تحمل و حوصله والدین برای تربیت فرزندان خواند و افزود: ارزش معنوی تربیت و محبت کودکان به حدی زیاد است که خداوند نیز آن را سفارش کرده است و همین نگاه باعث می شود تا سختی ها های تربیت کودکان کم می شود.

در میان جمعیتی که هرلحظه بیشتر می شود، قدم می زنم حالا دیگر حیاط مصلی بیت المقدس اراک نیز مملو از زنان و مردانی است که فرزندانشان را در آغوش گرفته اند، احساس می کنم سربازانی کوچک برای اسلام بزرگ در راهند. اسلامی که حسین (ع) و یارانش آن با خونِ خود آن را زنده نگه داشتند.

گزارش: سمیه انصاری فر